NORTH BAY, ON, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Anthony Rota, Président de la Chambre des communes du Canada et député de Nipissing-Timiskaming, a annoncé un investissement fédéral de 50 000 $ dans le but d'appuyer la planification du transport actif au Canadore College, à North Bay.

Cet investissement aidera le Canadore College à concevoir des plans d'implantation d'infrastructures de transport actif. Ces plans soutiendront la conception d'un plan d'affaires et détermineront les coûts et les fournisseurs reliés à l'élargissement des options de transport actif. Canadore College examinera notamment la possibilité d'agrandir ses pistes cyclables pour permettre une transition harmonieuse depuis les pistes de la Ville, ainsi que l'établissement de carrefours de transport actif, lesquels offriront des espaces de rangement sûrs, des postes d'eau et des endroits pour se reposer. Ces ajouts permettront à de nombreux étudiants, employés et membres de la collectivité de choisir le transport actif comme option saine et abordable.

L'investissement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en appuyant le prolongement des réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui constitue l'étape suivante pour le Canadore College quant à l'intégration de ses campus dans le paysage du transport actif de la Ville de North Bay. Avec la transition harmonieuse entre les pistes de la Ville et celles de l'établissement ainsi que l'ajout d'installations, le transport actif sera un choix facile pour les étudiants, le personnel et les résidents. Il est essentiel que nous continuions à travailler avec nos partenaires pour que ces améliorations se concrétisent dans les communautés à travers le Canada. »

L'honorable Anthony Rota, Président de la Chambre des communes du Canada et député de Nipissing-Timiskaming

« Le Canadore College est déterminé à assurer la santé et le bien-être de ses étudiants, de ses employés et de sa collectivité, et nous remercions le gouvernement du Canada et notre député Anthony Rota pour le soutien qu'ils apportent à cette initiative. Ces carrefours de transport actif encourageront les membres de la collectivité à utiliser leurs bicyclettes, leurs patins à roues alignées et leurs skis pour adopter un mode de vie plus actif et plus sain. »

George Burton, président et chef de la direction générale de Canadore College

« L'objectif de ce projet est d'établir un plan visant à augmenter le transport actif et non motorisé sur nos campus de College Drive et de Commerce Court.Il comprend la conception de deux carrefours de transport actif qui disposeront d'espaces de rangement verrouillés, de postes d'eau et d'une zone pour effectuer des réparations mineures.Ils seront accessibles aux employés, aux étudiants et aux membres de la collectivité qui souhaitent se rendre sur l'un ou l'autre des campus, et s'intégreront parfaitement au complexe récréatif polyvalent Canadore qui sera construit au campus de Commerce Court. » [Traduction]

Jesse Russell, chef des projets de développement durable au Canadore College

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution du Canadore College s'élève à 20 000 $.

investit 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution du Canadore College s'élève à 20 000 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

