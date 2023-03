COMOX, BC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et Nicole Minions, mairesse de la Ville de Comox, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 485 000 $ dans la modernisation du Centre communautaire de Comox.

Grâce à cet investissement, le Centre sera plus écoénergétique et émettra moins de gaz à effet de serre (GES). Les chauffe-eau domestiques au gaz seront remplacés par des pompes à chaleur électriques plus économes en énergie. L'éclairage actuel inefficace sera remplacé par des diodes électroluminescentes (DEL), ce qui permettra d'améliorer l'éclairage pour une fraction du coût. Les unités de toit alimentées au gaz, qui sont un type d'unité de chauffage, de ventilation et de climatisation généralement utilisées sur un édifice, seront remplacées par des pompes à chaleur électriques atmosphériques, ce qui permettra de réduire les émissions de GES. Ces améliorations permettront au Centre de réduire sa consommation d'énergie d'environ 30.2 % et ses émissions de GES d'environ 25.3 tonnes.

Le Centre communautaire de Comox offre différents programmes récréatifs et culturels afin de répondre à tous les styles de vie, tous les âges et tous les intérêts. Il comporte un studio de conditionnement physique, une grande salle polyvalente, un gymnase et des salles de réunion. La Ville a pour objectif d'atteindre la quasi-carboneutralité d'ici 2030. La modernisation de son Centre communautaire est la prochaine étape dans la réalisation de cet objectif.

En investissant dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmentant ainsi la résilience de nos collectivités et améliorant la vie des Canadiens.

« Rendre nos édifices plus écologiques est une étape essentielle pour bâtir des collectivités plus fortes et plus saines. Je suis fier de voir la ville de Comox avoir accès à du financement pour soutenir la modernisation de ce carrefour communautaire essentiel qui permettra aux résidents d'avoir accès à des programmes et services dans des installations modernes et écoénergétiques. En travaillant avec nos partenaires pour investir dans les infrastructures locales, nous encourageons l'action pour le climat et bâtissons un Canada plus vert et plus durable. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La durabilité est une priorité de la ville et fait partie d'un pilier du processus décisionnel que nous utilisons pour accroître l'efficacité de nos opérations. Nous attendons ces améliorations avec impatience et nous sommes reconnaissants à Infrastructure Canada d'avoir accordé cette subvention au Centre communautaire de Comox. C'est un pas de plus vers la réalisation de notre objectif d'émissions nettes presque nulles d'ici 2030. Cet investissement aura des répercussions à long terme sur notre collectivité en réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. »

Nicole Minions, mairesse de la Ville de Comox

Le gouvernement du Canada investit 376 917 $ dans le projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI), et la Ville de Comox participe à hauteur de 108 915 $.

participe à hauteur de 108 915 $. Le PBCVI vise à améliorer les lieux d'apprentissage, de jeu, de vie et de réunion des Canadiens en réduisant la pollution et le coût de la vie ainsi qu'en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce à la modernisation écologique et aux autres améliorations apportées aux bâtiments communautaires publics et aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le PBVCI contribue à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives, accessibles et dotées d'une longue durée de vie, tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Pour en savoir davantage, visitez le site Web de Statistique Canada.

Au moins 10 pour cent de ce financement est alloué à des projets répondant aux besoins des collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris des populations autochtones des centres urbains.

Le PBVCI a été mis sur pied afin de soutenir le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine en appuyant le premier pilier du Plan par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et le renforcement de la résilience aux changements climatiques. Il offre 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des modernisations écologiques et accessibles.

