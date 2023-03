ST. ALBERT, AB, le 20 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, et Cathy Heron, mairesse de St. Albert, ont annoncé un financement conjoint de plus de 13,9 millions de dollars pour la rénovation de la place St. Albert, le carrefour communautaire principal de St. Albert.

La place St. Albert est un élément clé d'infrastructure qui comprend non seulement l'hôtel de ville de la municipalité, mais aussi sa principale installation culturelle. Elle abrite la bibliothèque publique, le musée Héritage Museum, le théâtre Arden et des studios d'arts visuels.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra de réaliser d'importantes économies d'énergie, de réduire les émissions de GES et d'améliorer la résilience climatique du bâtiment. Le financement améliorera également l'accessibilité de l'installation, permettant aux gens de la collectivité de tous âges et de toutes capacités de profiter de ses avantages pour les années à venir. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 29,17 % et les émissions de gaz à effet de serre de quelque 558,8 tonnes par année.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les projets d'infrastructure, comme la rénovation de la Place St-Albert, qui améliorent la vie des Canadiens et nous aident à atteindre nos objectifs en matière d'émissions. Ce projet va bénéficier à St. Albert sur les plans social, culturel et environnemental grâce aux économies d'énergie, à la réduction des émissions et à l'amélioration de l'accessibilité d'une installation communautaire polyvalente essentielle. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à l'investissement du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous sommes ravis que notre hôtel de ville, qui est le centre de notre collectivité, soit le reflet de l'engagement de St-Albert à être plus efficace sur le plan énergétique. La Ville s'est engagée à explorer des moyens novateurs de réduire son empreinte carbone et à s'adapter à un environnement naturel changeant. Les améliorations apportées à ce bâtiment de 39 ans tiennent compte non seulement de son importance historique, mais aussi d'une action directe contre les changements climatiques. En même temps, nous sommes heureux d'inclure des rénovations qui augmenteront l'accessibilité pour tous ceux qui franchissent ses portes. St. Albert continuera de chercher à améliorer son accessibilité dans le cadre de son engagement à devenir une collectivité encore plus accueillante et inclusive. »

Cathy Heron, mairesse de St. Albert

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 5 704 871 $ dans ce projet dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs, tandis que la Ville de St. Albert fournit 8 260 571 $.

investit 5 704 871 $ dans ce projet dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs, tandis que la fournit 8 260 571 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Les demandeurs admissibles du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent déposer une demande de financement jusqu'au 28 mars 2023.

, des Territoires du Nord-Ouest et du peuvent déposer une demande de financement jusqu'au 28 mars 2023. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

