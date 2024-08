NEWMARKET, ON, le 13 août 2024 /CNW/ - Des centaines de milliers de Canadiens se tournent vers les thermopompes pour réduire leurs factures d'énergie et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. La hausse de la demande à l'égard des thermopompes, appuyée par un éventail de programmes gouvernementaux, soutient des emplois de qualité dans une économie plus propre. L'installation et l'entretien de cette technologie exigent de nouvelles compétences chez les techniciens en chauffage, ventilation et climatisation.

Aujourd'hui, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 500 000 dollars à l'Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération. Ce financement contribuera à combler les lacunes en matière de compétences dans le domaine des thermopompes. Elle a fait cette annonce en compagnie de Tony Van Bynen, député de Newmarket-Aurora, en Ontario, et de Nancy McKeraghan, présidente de Canco ClimateCare et présidente nommée de l'Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération.

À l'heure actuelle, la main-d'œuvre de l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation est composée de milliers de techniciens dont les compétences doivent être mises à niveau à mesure que le secteur du chauffage et de la climatisation évolue. Cet investissement du gouvernement du Canada aidera l'Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération à atteindre les objectifs suivants :

permettre à l'industrie de s'acquitter de davantage de travail dans une économie propre en pleine croissance;

créer un référentiel de compétences et de connaissances nécessaires pour installer et entretenir les thermopompes électriques en toute sécurité et avec compétence;

cerner les lacunes en matière de compétences au sein de la main-d'œuvre actuelle;

travailler en collaboration avec les établissements d'enseignement collégial pour élaborer des formations qui visent à combler les lacunes cernées et qui peuvent être dispensées dans un format accéléré et flexible;

mettre à l'essai cette formation auprès d'un petit groupe de techniciens gaziers agréés en Ontario .

En soutenant des initiatives comme celle-ci, nous veillons à ce que les employés de l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation demeurent pertinents, conservent leur emploi et possèdent les compétences nécessaires pour installer et entretenir en toute sécurité la technologie des thermopompes au moment où le Canada fait la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Citations

« Le Canada vit présentement un boom des thermopompes. Ce système de chauffage et de climatisation résidentiel est le plus abordable sur le marché. Les thermopompes réduisent les factures d'énergie. Elles réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Et elles créent de bons emplois. L'annonce d'aujourd'hui offre du financement visant à former les travailleurs pour veiller à ce qu'ils puissent profiter de ce boom des thermopompes. Notre restera l'une des plus qualifiées au monde, alors que le Canada effectue rapidement la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »

- Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Alors que nous rendons les thermopompes plus abordables et plus accessibles à la population canadienne, nous devons outiller notre main-d'œuvre actuelle et combler les lacunes en matière de compétences. Les thermopompes sont un excellent moyen pour les propriétaires de maison et les résidents d'économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie et elles constituent une technologie clé pour la transition du Canada vers une énergie plus verte. Toutefois, à mesure que la demande pour cette technologie augmente, la demande pour des techniciens qualifiés capables d'installer et d'entretenir la technologie augmente également. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'efficacité énergétique est synonyme d'économies pour les Canadiennes et les Canadiens. En cette période où nous sommes confrontés à des défis liés à l'abordabilité et aux changements climatiques, nous mettons en œuvre la Stratégie canadienne pour des bâtiments verts. Ce plan répond aux besoins actuels de la population et fournit les mesures dont elle a besoin, au rythme et à l'échelle demandés. La toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à faire économiser de l'argent aux Canadiennes et aux Canadiens, à créer des emplois et à saisir les possibilités économiques qu'offre une économie propre et durable, et c'est exactement ce que fait le programme Objectif maisons et communautés nette zéro. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je suis fier de voir une entreprise locale de Newmarket comme Canco ClimateCare ouvrir la voie vers des solutions résidentielles vertes telles que les thermopompes, contribuant ainsi à l'avenir durable de notre communauté et du Canada. Cet investissement dans la formation fera en sorte que notre main d'œuvre puisse satisfaire la demande croissante en technologie écoénergétiques. »

- Tony Van Bynen, député de Newmarket--Aurora

« Ce projet permettra de cerner les lacunes précises en matière de compétences et la formation dont la main-d'œuvre actuelle pourrait avoir besoin pour soutenir les technologies des thermopompes d'aujourd'hui et de demain. Il renseignera les employeurs et les fournisseurs de formation de l'industrie au sujet des formations qui sont requises et aidera à arrimer les efforts d'apprentissage avec l'expérience sur le terrain. »

- Martin Luymes, vice-président des Relations avec le gouvernement, Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération

« Au bout du compte, notre objectif dans le cadre de ce projet est d'appuyer la création de mesures de soutien à la formation et à l'apprentissage qui permettront à la main-d'œuvre d'installer et d'entretenir de façon sécuritaire et compétente les thermopompes électriques d'aujourd'hui, afin d'en assurer le fonctionnement efficace, d'inspirer la confiance des clients et de réduire les problèmes d'entretien et de garantie. »

- Sandy MacLeod, présidente, Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération

Faits en bref

Les thermopompes électriques sont une technologie éprouvée qui chauffe et climatise les maisons et les autres bâtiments en utilisant l'électricité pour déplacer la chaleur d'un endroit à un autre. En hiver, elles extraient la chaleur de l'air extérieur et la pompent vers les espaces intérieurs. Par temps chaud, elles retirent la chaleur d'un espace intérieur, ce qui permet de le refroidir.

En date de 2023, 7 p. 100 des foyers canadiens utilisaient des thermopompes électriques comme système de chauffage principal, et un propriétaire canadien sur quatre prévoyait remplacer son système de chauffage principal au cours des cinq prochaines années. De plus, 300 000 thermopompes ont été expédiées au Canada en 2021, soit 20 p. 100 de plus que les expéditions de chaudières au gaz.

en 2021, soit 20 p. 100 de plus que les expéditions de chaudières au gaz. L'Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération reçoit du financement pour son projet visant à combler les lacunes dans les compétences relatives à la technologie des thermopompes dans le cadre du volet de préparation à la mise en œuvre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et du programme Objectif maisons et communautés nette zéro du gouvernement fédéral. Le ménage canadien moyen qui chauffe sa maison au mazout dépense de 2 000 dollars à 5 500 dollars par année en factures d'énergie, selon la province ou le territoire, ce qui en fait l'option de chauffage la plus coûteuse. Les propriétaires qui passent d'une chaudière au mazout à une thermopompe pour climats froids pourraient économiser environ de 1 500 dollars à 4 500 dollars par année sur leurs factures d'énergie. En juillet, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, un plan ayant comme objectif de rendre la vie moins chère pour les Canadiens, de lutter contre les changements climatiques et de soutenir des emplois bien rémunérés dans tout le pays. La Stratégie vise à accélérer la rénovation des bâtiments existants, à s'assurer que nous construisons dès le départ des bâtiments écoénergétiques, résilients aux changements climatiques et abordables, et à saisir les possibilités économiques offertes par des matériaux et des technologies de construction plus efficaces et à plus faible teneur en carbone. Dans le cadre de cette Stratégie, le gouvernement a introduit le Programme canadien pour des logements abordables plus verts, doté d'un budget de 800 millions de dollars, pour aider les Canadiens à revenu faible ou médian, y compris les locataires, à rénover leurs habitations gratuitement. Il comprend également un engagement à éliminer progressivement le chauffage au mazout dans les nouvelles constructions au cours des prochaines années.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre au pays, à générer une croissance propre, à bâtir des collectivités résilientes et à créer de bons emplois pour la population canadienne.

Le programme Objectif maisons et communautés nette zéro fournit du financement pour appuyer la mise en œuvre d'outils et de méthodes originales et créatives visant à atteindre la carboneutralité dans les bâtiments résidentiels d'ici 2050, ainsi que des initiatives qui permettent à tous les résidents de contribuer à la transition du Canada vers cet objectif de carboneutralité dans les bâtiments résidentiels. Ce programme appuie les collectivités autochtones, rurales, éloignées et sous-financées dans leurs efforts pour réduire les émissions résidentielles de gaz à effet de serre.

vers cet objectif de carboneutralité dans les bâtiments résidentiels. Ce programme appuie les collectivités autochtones, rurales, éloignées et sous-financées dans leurs efforts pour réduire les émissions résidentielles de gaz à effet de serre. Le volet Fonds de préparation à la mise en œuvre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est axé sur le perfectionnement et le renforcement des ressources humaines et/ou institutionnelles, comme le perfectionnement et la formation de la main-d'œuvre, le développement de réseaux et le partage des connaissances.

Liens connexes

Page X (Twitter) d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]