RICHMOND, BC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Wilson Miao, député de Richmond-Centre, Parm Bains, député de Steveston--Richmond-Est, et Malcom Brodie, maire de Richmond, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 6,8 millions de dollars pour l'expansion du réseau cyclable du centre-ville de Richmond.

Cet investissement permettra de construire 4 kilomètres de nouvelles pistes cyclables protégées et de sentiers polyvalents, et d'améliorer les passages piétons et l'éclairage. Ces améliorations rendront plus sécuritaires les déplacements des cyclistes, des piétons et des usagers du transport actif dans le centre-ville.

L'investissement annoncé aujourd'hui contribue à la Stratégie nationale de transport actif du Canada en soutenant des activités qui aideront à étendre les réseaux de pistes, de voies cyclables, de sentiers et de passerelles pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, crée des collectivités résilientes et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Alors que nous nous efforçons de rendre les collectivités plus vertes et mieux connectées, notre gouvernement priorise les investissements dans le transport actif. Le financement annoncé aujourd'hui soutiendra l'expansion du réseau cyclable de Richmond, ce qui permettra à plus de gens d'avoir recours au transport actif pour se rendre au centre-ville en toute sécurité. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires pour mettre en œuvre leurs priorités en matière d'infrastructure et pour atteindre nos objectifs communs de réduction des émissions. »

Wilson Miao, député de Richmond-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La construction d'un réseau cyclable protégé dans le centre-ville de Richmond est une priorité pour la collectivité. L'amélioration des infrastructures de transport actif permet aux résidents d'accéder aux biens et services essentiels de manière sûre et efficace, ce qui les incite à moins dépendre des véhicules automobiles. Notre gouvernement reste déterminé à investir dans des projets qui facilitent la vie des Canadiens et favorisent un avenir plus vert pour notre pays. »

Parm Bains, député de Steveston--Richmond-Est

« Richmond compte déjà plus de 80 kilomètres d'itinéraires cyclables officiels. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra d'ajouter encore plus d'options pour les résidents et les visiteurs. Le transport actif réduit le besoin de véhicules dans notre centre-ville en pleine croissance. Il en résulte une diminution de la circulation, un environnement plus propre et un accès plus sûr au travail, aux magasins et aux loisirs. Une fois achevé, le réseau cyclable du centre-ville sera un nouvel exemple de la raison pour laquelle Richmond est l'une des villes les plus accessibles et les plus durables de la région. »

Malcom Brodie, maire de Richmond

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4 110 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), la contribution de la Ville de Richmond s'élève à 2 130 000 $ dollars et celle de la South Coast British Columbia Transportation Authority s'élève à 610 000 $.

investit 4 110 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), la contribution de la s'élève à 2 130 000 $ dollars et celle de la South Coast British Columbia Transportation Authority s'élève à 610 000 $. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de financement.

Le transport actif fait référence au déplacement de personnes ou de marchandises propulsé par l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à la mobilité humaine ou hybride comme les fauteuils roulants, les trottinettes (patinettes), les vélos électriques, les patins à roulettes, les raquettes, les skis de fond, et bien d'autres encore.

Le Fonds pour le transport actif fournit 400 millions sur cinq ans, à compter de 2021, pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, à l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Le Fonds pour le transport actif complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Ce plan engage le gouvernement fédéral à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin d'offrir des options de transport propres et abordables dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Ce plan engage le gouvernement fédéral à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin d'offrir des options de transport propres et abordables dans chaque collectivité. La stratégie nationale du Canada en matière de transport actif est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de cette stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et d'élargir ceux qui existent, et de créer des environnements sûrs pour que des options de déplacement plus équitables, plus saines, plus actives et plus durables puissent se multiplier.

en matière de transport actif est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de cette stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et d'élargir ceux qui existent, et de créer des environnements sûrs pour que des options de déplacement plus équitables, plus saines, plus actives et plus durables puissent se multiplier. Les infrastructures de transport actif offrent de nombreux avantages tangibles : création d'emplois de qualité pour la classe moyenne, croissance économique, promotion des modes de vie plus sains et de l'équité parmi les Canadiens vulnérables, réduction de la pollution atmosphérique et sonore ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. Investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres est essentiel pour permettre aux personnes de tous âges et de toutes capacités d'accéder aux emplois et aux services et de se connecter à leurs communautés.

Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans, à compter de 2021, dans le transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral prévisible à long terme pour le transport en commun, qui sera disponible pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans, à compter de 2021, dans le transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral prévisible à long terme pour le transport en commun, qui sera disponible pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun dans l'ensemble du pays, offrant aux Canadiens des options plus propres et plus efficaces pour leurs déplacements entre chez eux et leur lieu de travail.

