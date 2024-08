Ce projet renforcera la production nationale de traitements par anticorps et de thérapies protéiniques

MISSISSAUGA, ON, le 7 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'appuyer le développement de solutions innovantes et de renforcer la capacité nationale de biofabrication, positionnant ainsi le pays parmi les leaders dans le domaine des traitements par anticorps.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Charles Sousa, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, une contribution de 22,4 millions de dollars au titre du Fonds stratégique pour l'innovation en appui à un projet de 64,1 millions de dollars réalisé par Eurofins CDMO Alphora Inc.

Cet investissement appuiera la construction d'une installation de produits biologiques, augmentant ainsi la capacité nationale de production de traitements à base d'anticorps et de produits thérapeutiques à base de protéines, et permettra au Canada de mieux répondre aux futures pandémies. Une fois l'installation en fonction, Eurofins CDMO Alphora Inc. pourra accélérer les essais cliniques et la mise en marché de nouvelles thérapies.

Cette contribution permettra à Eurofins CDMO Alphora Inc. de créer 120 emplois et d'offrir 65 stages d'alternance travail-études. L'entreprise produira des matériaux à des fins d'essais cliniques et disposera d'une capacité de production commerciale pouvant atteindre 24,9 millions d'ampoules annuellement.

Citations

« Un secteur robuste des sciences de la vie est crucial pour le développement économique du Canada. L'investissement dans Eurofins CDMO Alphora Inc. est un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement à consolider le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie. Cela aidera le Canada à mieux se préparer contre les futures pandémies et à créer de bons emplois pour les Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Ce projet réaffirme l'engagement du Canada à l'égard des sciences de la vie et de l'innovation, tout en stimulant l'économie locale. Aujourd'hui, nous marquons une étape importante, car la nouvelle installation d'Eurofins à Mississauga augmentera la production au pays de produits thérapeutiques essentiels pour la population. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Charles Sousa

Faits en bref

La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada présente une vision à long terme pour la protection de la population canadienne contre de futures pandémies et d'autres urgences sanitaires ainsi que pour l'établissement au pays d'un secteur des sciences de la vie innovateur et concurrentiel.

présente une vision à long terme pour la protection de la population canadienne contre de futures pandémies et d'autres urgences sanitaires ainsi que pour l'établissement au pays d'un secteur des sciences de la vie innovateur et concurrentiel. Eurofins CDMO Alphora Inc., qui est membre du réseau mondial de laboratoires Eurofins, est une organisation de développement et de fabrication en sous-traitance située à Mississauga , en Ontario . Cet établissement se spécialise en recherche-développement biopharmaceutique menant à des applications cliniques et commerciales d'anticorps monoclonaux et d'autres produits thérapeutiques biologiques à base de protéines.

, en . Cet établissement se spécialise en recherche-développement biopharmaceutique menant à des applications cliniques et commerciales d'anticorps monoclonaux et d'autres produits thérapeutiques biologiques à base de protéines. En octobre 2023, Eurofins CDMO Alphora Inc. a obtenu une subvention de 2,5 millions de dollars du fonds L' Ontario , ensemble. Ce programme du gouvernement de l' Ontario offre du financement à des projets qui favorisent la résilience du secteur des soins de santé et la préparation pandémique.

, ensemble. Ce programme du gouvernement de l' offre du financement à des projets qui favorisent la résilience du secteur des soins de santé et la préparation pandémique. Le budget de 2021 prévoyait une somme de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour l'établissement au pays d'un secteur des sciences de la vie dynamique ainsi que pour le renforcement de l'état de préparation aux pandémies. Ce financement budgétaire s'accompagnait d'investissements fondamentaux visant à mettre en place un bassin de talents et des systèmes de recherche de même qu'à soutenir l'essor des sociétés canadiennes du domaine des sciences de la vie.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]