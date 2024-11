ST. JOHN'S, NL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient les services publics et les exploitants de réseaux canadiens qui intègrent des solutions axées sur l'énergie propre afin de répondre à la demande créée par l'électrification accrue, au coût le plus bas possible pour leurs clientèles. Ces mesures rendent possible une croissance énergétique économiquement et écologiquement durable.

Aujourd'hui, à l'occasion du congrès Mineral Resources Review 2024, à St. John's, l'honorable Jonathan Wilkinson a annoncé un investissement de plus de 660 000 $ du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE) pour une étude sur le développement du réseau de transport d'électricité dans Labrador Ouest, en appui à l'aménagement d'infrastructures qui soutiendront l'activité minière dans la région.

L'investissement annoncé aujourd'hui :

aidera Newfoundland and Labrador Hydro à mettre à niveau une ligne de transport de 735 kilovolts entre Churchill Falls et Labrador Ouest;

and Labrador Hydro à mettre à niveau une ligne de transport de 735 kilovolts entre et Labrador Ouest; facilitera la réalisation de projets en cours et éventuels d'exploitation des minéraux critiques dans la région;

améliorera l'accès actuel à l'hydroélectricité et, éventuellement, l'accès futur à l'énergie éolienne.

M. Wilkinson a aussi profité de l'occasion pour mentionner le million de dollars de financement qui a été octroyé à la Geological Survey of Newfoundland and Labrador (commission géologique de Terre-Neuve-et-Labrador) dans le cadre de l'initiative Géosciences et données pour les minéraux critiques (GDMC). Les fonds serviront à :

produire de nouvelles données géoscientifiques publiques à l'appui de l'exploration et de l'exploitation durable des minéraux critiques (p. ex. cobalt, cuivre, nickel, platine) dans la région;

aider le secteur minier de Terre-Neuve-et- Labrador à devenir un fournisseur de choix de minéraux essentiels pour des technologies propres comme les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques.

Ces investissements sont le résultat direct du travail qu'ont réalisé ensemble le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de la Table régionale sur l'énergie et les ressources de Terre-Neuve-et-Labrador, qui a débouché sur la publication conjointe d'un cadre de collaboration le 20 mars 2024 visant à faire progresser les chantiers économiques prioritaires pour la décarbonation des secteurs de l'énergie et des ressources naturelles de la province.

Citations

« En effectuant des investissements sans précédent dans l'électricité propre, le gouvernement place les Canadiens en bonne position pour saisir les possibilités économiques que présente l'économie propre, aujourd'hui et dans l'avenir. Le Programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification fournit déjà de l'électricité propre et abordable aux collectivités du pays tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et les efforts que nous déployons pour promouvoir l'exploration des minéraux critiques au Canada sont cruciaux pour l'avenir des technologies vertes. Je suis fier de ces trois initiatives qui font progresser ce travail à Terre-Neuve-et-Labrador, et je continuerai à collaborer avec nos partenaires provinciaux pour façonner un avenir sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les minéraux critiques représentent l'occasion économique d'une génération pour le Canada. Grâce à l'aide financière fournie par l'initiative Géosciences et données pour les minéraux critiques, la commission géologique de Terre-Neuve-et-Labrador ouvre la voie à la croissance responsable d'industries qui, comme celles des écotechnologies et de l'énergie propre, dépendent de ces minéraux. »

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord) et députée du Labrador

« La région de Labrador Ouest a un important potentiel minier, et ses minéraux critiques pourraient faciliter la transition du Canada et du monde vers une économie verte. Son minerai de fer de haute pureté soutient la mise en place de chaînes d'approvisionnement en acier vert et permet de réduire les émissions associées aux procédés sidérurgiques actuels. Conscients de l'importance stratégique du minerai de fer de haute pureté, Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada l'ont ajouté à la liste des minéraux critiques. Il est crucial de faire progresser l'étude sur le transport d'électricité dans Labrador Ouest pour libérer le potentiel de nos minéraux critiques et décarboner l'industrie du minerai de fer de la province, conformément aux priorités définies dans le plan sur les minéraux critiques de notre province. »

L'honorable Andrew Parsons, c.r.

Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador

« En 2023, 92 % de l'électricité produite pour être utilisée à Terre-Neuve-et-Labrador provenait de sources renouvelables et carboneutres, de quoi jeter les bases d'une écologisation des procédés industriels. En rendant cette électricité propre accessible à sa clientèle industrielle de Labrador Ouest, NL Hydro contribue à réduire l'intensité carbone de ces entreprises et soutient la politique climatique du Canada et l'écologisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le prolongement de la ligne de transport dans cette région éliminera certaines des contraintes actuelles tout en contribuant à la fiabilité du service dans la région, ce qui aura des retombées importantes à l'échelle régionale, provinciale et nationale. »

Jennifer Williams

PDG, Newfoundland and Labrador Hydro

Faits en bref

Lancé en 2021, le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE) collabore avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour soutenir des projets prioritaires régionaux essentiels qui réduisent l'utilisation des combustibles fossiles et créeront des voies pour la création d'un réseau électrique plus solide. Le programme intègre désormais les infrastructures de transport et de distribution dans ses critères d'admissibilité et continue de soutenir les activités de modernisation du réseau, le stockage de l'énergie et les projets d'énergie propre menés par les Autochtones. Les projets peuvent être choisis au terme d'un dialogue continu avec les représentants provinciaux ou territoriaux et en fonction des travaux en cours au sein des tables régionales sur l'énergie et les ressources.

Depuis 2021, ERITE a approuvé des fonds pour 72 projets, qui ont assuré le déploiement d'une nouvelle capacité de production d'énergie renouvelable d'environ 2 700 mégawatts, ce qui permettra de produire suffisamment d'électricité pour alimenter 700 000 habitations chaque année et d'éviter le rejet de plus de 3,1 mégatonnes d'équivalent CO 2 par année.

par année. En 2023, le gouvernement du Canada a rendu public le document Propulser le Canada dans l'avenir, dans lequel il expose sa vision de la transformation du secteur canadien de l'électricité et de l'exécution de son engagement de décarboner les réseaux électriques du pays.

dans lequel il expose sa vision de la transformation du secteur canadien de l'électricité et de l'exécution de son engagement de décarboner les réseaux électriques du pays. Le Canada compte près de la moitié des sociétés d'exploitation minière et d'exploration minérale cotées en bourse dans le monde, étant présent dans plus de 100 pays et jouissant d'une capitalisation boursière combinée de 520 milliards de dollars.

compte près de la moitié des sociétés d'exploitation minière et d'exploration minérale cotées en bourse dans le monde, étant présent dans plus de 100 pays et jouissant d'une capitalisation boursière combinée de 520 milliards de dollars. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques fait partie du Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte, du Plan climatique renforcé du Canada, qui vise à faire progresser deux objectifs du Canada, soit ramener les émissions de gaz à effet de serre à des niveaux inférieurs de 40 % à 45 % à ceux de 2005 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'initiative Géosciences et données pour les minéraux critiques a 10 millions de dollars à verser aux provinces et aux territoires sous forme de contributions afin d'améliorer l'accès à des données importantes et de générer des connaissances sur le potentiel géologique pour les minéraux critiques.

Le gouvernement du Canada appuie également la mise en valeur des abondantes ressources en minéraux critiques du Canada par l'intermédiaire des Tables régionales sur l'énergie et les ressources. Ces tables régionales sont des partenariats mixtes établis avec chaque gouvernement provincial et territorial qui, en collaboration avec des partenaires autochtones et avec la contribution d'intervenants clés, cherchent à déterminer les priorités économiques communes pour un avenir sobre en carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources, et à accélérer la réalisation de ces priorités.

