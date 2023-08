LETHBRIGE, AB, le 3 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et Blaine Hyggen, maire de Lethbridge, ont annoncé un investissement conjoint de 134 813 $ pour soutenir des travaux de planification concernant la transition complète du parc de véhicules de transport en commun de la ville vers des autobus à zéro émission.

Ce investissement dans la création d'une feuille de route aidera la collectivité à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'avenir tout en offrant aux résidents un moyen abordable de se rendre là où ils le souhaitent. L'étude évaluera les avantages, les risques et les contraintes liés à la transition vers un parc à zéro émission et permettra de mettre en place des services de transport public modernes et fiables pour les résidents de Lethbridge.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

« Notre mission, qui est d'électrifier le transport en commun, profitera aux Canadiens, à l'industrie et à l'environnement. Cet investissement aidera Lethbridge à introduire des autobus à zéro émission qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre tout en offrant aussi un transport efficace et rentable qui servira l'Alberta pour des années à venir. Notre gouvernement continuera de travailler avec les municipalités et les provinces pour offrir des solutions de transport en commun durables d'un océan à l'autre. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom du conseil municipal de Lethbridge, je suis très heureux que notre demande de projet soit largement soutenue grâce à une subvention d'Infrastructure Canada. Notre parc de véhicules de transport en commun constituera un élément important dans nos efforts collectifs en faveur d'un avenir plus vert avec une utilisation durable de l'énergie. Grâce à cette subvention, nous pourrons créer une feuille de route de mise en œuvre décrivant une transition complète vers des autobus à zéro émission, ce qui représentera un grand pas en avant pour Lethbridge. »

Blaine Hyggen, maire de Lethbridge



Le gouvernement du Canada investit 107 850 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution de la ville de Lethbridge s'élève à 26 963 $.

investit 107 850 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution de la ville de s'élève à 26 963 $. Le FTCZE aide les collectivités à passer à des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne.

en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission.

, qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission. Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années, à partir de 2021, dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investit 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années, à partir de 2021, dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complémente le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

