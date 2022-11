SUDBURY, ON, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Viviane Lapointe, députée de Sudbury, Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt, et Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury, ont annoncé un financement conjoint de 158 469 $ pour l'élaboration d'une étude de faisabilité sur les autobus électriques et d'un plan de transition du parc de véhicules.

« Le transport en commun à émission zéro est essentiel à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Ce financement permettra de jeter les bases de la transition de Sudbury vers un parc complet d'autobus à émissions nulles - un mode de transport propre, silencieux et confortable. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires pour améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens », a déclaré Viviane Lapointe, députée de Sudbury, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

«Les Canadiens veulent et ont besoin de solutions de transport en commun plus durables alors que notre société s'éloigne collectivement des moteurs à combustible fossile pour se tourner vers des solutions de rechange sans émissions. Aujourd'hui, notre gouvernement répond à cette demande. En appuyant l'élaboration de cette importante étude et de ce plan, nous veillons à ce que le Grand Sudbury joue un rôle important dans la réduction de la pollution et la création d'un avenir plus sain et plus vert pour les générations à venir », a déclaré Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt.

« La Ville du Grand Sudbury est reconnaissante de l'appui d'Infrastructure Canada; son investissement par l'entremise du Fonds pour le transport en commun à zéro émission permettra à GOVA Transit de réaliser une étude de faisabilité et un plan de transition du parc de véhicules. Ce projet présente des avantages environnementaux à long terme pour la collectivité et constitue une autre étape vers l'atteinte de l'objectif de notre Plan communautaire d'énergie et d'émissions (PCEE), qui consiste à électrifier la totalité du parc de véhicules du transport en commun et de la Ville d'ici 2035 », a déclaré Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury.

L'étude de faisabilité portant sur les autobus électriques et le plan de transition du parc de véhicules permettront à la Ville du Grand Sudbury d'évaluer son état de préparation à la transition vers des autobus à émission zéro. Une fois terminée, l'étude fournira à la Ville un plan pour guider son approvisionnement en autobus et en infrastructures de recharge.

Le gouvernement du Canada investit 115 838 $ dans ce projet.

En investissant en infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada contribue à ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission.

contribue à ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission. Dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission, de 2,75 milliards de dollars, on accepte désormais les demandes de financement aux termes des volets Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent solliciter un financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, y compris l'achat d'autobus à zéro émission et des infrastructures connexes.

Dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission, le gouvernement du Canada vise à mettre 5 000 autobus électriques sur les routes canadiennes sur une période de cinq ans.

vise à mettre 5 000 autobus électriques sur les routes canadiennes sur une période de cinq ans. Le gouvernement du Canada coordonne ses investissements dans le transport en commun à zéro émission avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée à investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal.

coordonne ses investissements dans le transport en commun à zéro émission avec la Banque de l'infrastructure du , qui s'est engagée à investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal. Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans le transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera offert pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investit 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans le transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera offert pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Fonds pour le transport en commun à zéro émission, le Fonds pour le transport actif et le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, y compris des détails sur l'admissibilité et la façon de présenter une demande de financement, aux liens ci-dessous.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays, offrant aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays, offrant aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Ces investissements dans le transport en commun complémentent le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Le plan engage le gouvernement fédéral à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de rendre le transport propre et abordable disponible dans chaque collectivité.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jean-Sé[email protected], 343-574-8116 ; Relations avec les médias : Ville du Grand Sudbury, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]