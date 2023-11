SAINT JOHN, NB, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Un investissement conjoint de plus de 384 000 $ appuiera la rénovation de l'édifice Carnegie à Saint John. Le député Wayne Long et la mairesse Donna Reardon ont annoncé ce projet qui aidera grandement à réduire l'empreinte carbone de l'installation.

Cet investissement permettra d'améliorer le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et de mettre en place l'éclairage à DEL le plus efficace qui soit dans tout l'édifice Carnegie, ce qui se traduira par d'importantes économies d'énergie pour un point d'intérêt culturel de la ville. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie du bâtiment d'environ 56,9 % et les émissions de gaz à effet de serre de 43,8 tonnes par année.

Ce bâtiment historique, construit en 1904, abrite le Centre des arts de Saint John, un important lieu de rencontre pour les artistes de la côte est. Une fois les travaux de modernisation terminés, les gens de la collectivité pourront continuer de profiter de cet important espace culturel grâce à ses nouvelles caractéristiques écoénergétiques et respectueuses de l'environnement.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'édifice Carnegie joue un rôle majeur dans le développement des arts, ainsi qu'un rôle essentiel dans l'éducation artistique et la sensibilisation dans la collectivité. En assurant la conformité du bâtiment historique aux normes actuelles d'efficacité énergétique permettra aux gens de la collectivité de continuer de profiter de tout ce que l'édifice Carnegie a à offrir, dans le respect de l'environnement. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement consenti aujourd'hui par le gouvernement du Canada constitue un progrès important pour l'édifice Carnegie, qui abrite le Centre des arts de Saint John, et pour notre collectivité. En modernisant les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que l'éclairage, nous ne nous contentons pas seulement de préserver un point d'intérêt culturel historique, mais nous prenons également des mesures proactives pour réduire notre empreinte carbone. Ce projet transformera le bâtiment Carnegie en un espace économe en énergie et respectueux de l'environnement, ce qui permettra aux générations futures de continuer à profiter des riches expériences culturelles qu'il offre. Je tiens à exprimer ma gratitude au député Wayne Long et au gouvernement du Canada pour leur engagement à bâtir des communautés résilientes et à améliorer la vie des Canadiens. »

Donna Reardon, mairesse de la ville de Saint John

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 278 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la Ville de Saint John investit plus de 105 000 $.

investit plus de 278 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la investit plus de 105 000 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

Infrastructure Canada - Les infrastructures au Nouveau-Brunswick

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement) Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, (343) 598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Erin White, Directrice des communications, Ville de Saint John, [email protected]