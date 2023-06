SURREY, BC, le 20 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Randeep Sarai, député de Surrey-Centre, et l'honorable Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance, ont annoncé un investissement conjoint de 570 020 $ pour améliorer la ventilation de l'école élémentaire Simon Cunningham, à Surrey.

Cet investissement permettra de remplacer les unités de toit et de moderniser le système de contrôle numérique à l'école élémentaire Simon Cunningham. Ces améliorations permettront de réduire la consommation globale d'énergie et de garantir que tous les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) fonctionnent efficacement. Elles permettront également d'augmenter les entrées d'air extérieur, ce qui améliorera la qualité de l'air intérieur et créera un environnement d'apprentissage plus sain et plus confortable pour les élèves et le personnel.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'investissement d'aujourd'hui permettra aux élèves et au personnel de l'école élémentaire Simon Cunningham de bénéficier d'une amélioration importante de la ventilation, et donc d'un espace plus sain et plus confortable pour enseigner et apprendre. Ce projet est un exemple de l'engagement que nous avons pris de veiller à ce que les élèves de Surrey et de toute la Colombie-Britannique aient la possibilité d'apprendre et de grandir dans l'environnement le plus propre et le meilleur possible. »

Randeep Sarai, député de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement comprend l'importance de fournir des salles de classe modernes et sécuritaires aux élèves et au personnel des écoles. Le partenariat continu et les investissements du gouvernement fédéral dans l'entretien de nos écoles s'ajoutent à l'engagement de notre province de veiller à ce que les élèves de la Colombie-Britannique apprennent dans le meilleur environnement possible. »

Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 456 016 $ dans ce projet. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 114 004 $.

investit 456 016 $ dans ce projet. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 114 004 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 123 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totale de plus de 116 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

