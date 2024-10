Cet investissement permettra de créer environ 160 emplois bien rémunérés et aidera à réduire l'empreinte carbone de l'industrie canadienne du béton

OTTAWA, ON, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est déterminé à faire en sorte que l'avenir soit carboneutre et s'est donné l'ambitieux objectif d'y parvenir d'ici 2050 tout en créant des emplois bien rémunérés. Dans le cadre de cet engagement, nous soutenons la transition aux technologies propres novatrices qui peuvent aider les entreprises canadiennes à réduire leurs émissions de carbone et à atténuer les répercussions de ces émissions sur l'environnement.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable FrançoisPhilippe Champagne, est heureux d'annoncer un investissement de 17,5 millions de dollars dans Giatec Scientific Inc. pour soutenir son projet de 65,8 millions de dollars visant la mise au point de technologies de détection alimentées par l'intelligence artificielle (IA). L'objectif de ce projet est d'optimiser les mélanges de béton et d'ainsi réduire l'empreinte carbone de l'industrie tout en améliorant la qualité des matériaux de construction utilisés dans les infrastructures canadiennes.

Grâce à cet investissement, Giatec Scientific Inc. pourra construire une usine de démonstration de bétonnage intelligent faisant appel à sa récente innovation technologique SmartMixMC pour aider les entreprises et les universités à accélérer l'innovation dans l'écosystème de la construction. Cette usine sera établie à Ottawa et permettra de créer environ 160 emplois bien rémunérés.

Le Canada est un chef de file mondial dans la lutte contre les changements climatiques, et l'annonce d'aujourd'hui va non seulement aider Giatec Scientific Inc. à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais aussi fournir la possibilité à tous les intervenants de l'industrie canadienne de faire de même.

« Notre gouvernement est déterminé à assurer un avenir carboneutre au pays, et ce projet est exactement le type d'investissement dont nous avons besoin pour y arriver. En misant sur l'innovation technologique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité des matériaux de construction, nous pourrons obtenir des gains en efficacité qui feront diminuer les coûts de construction et rendront les projets plus abordables et plus rentables pour notre industrie de la construction. C'est très prometteur pour notre planète, pour notre infrastructure et pour notre industrie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'obtention d'un financement au titre du Fonds stratégique pour l'innovation est une excellente nouvelle pour Giatec qui entreprend un projet de recherche-développement de 65,8 millions de dollars sur trois ans pour mettre au point la toute première plateforme numérique au monde axée sur l'intelligence artificielle pour l'industrie du béton. Cette plateforme d'avant-garde offrira une valeur considérable aux divers intervenants de l'industrie, c'est-à-dire aux producteurs de ciment, de granulat et d'adjuvant, aux fournisseurs de béton prêt à l'emploi, aux entreprises de construction et aux propriétaires d'infrastructure. Notre vision est de révolutionner l'industrie du béton et d'aider à bâtir des infrastructures plus durables et efficientes tout en positionnant le Canada en tant que chef de file mondial des technologies propres et innovatrices. »

- Le chef de la direction et cofondateur de Giatec Scientific Inc., Pouria Ghods

Le Fonds stratégique pour l'innovation offre des investissements importants pour des projets novateurs qui contribuent à la croissance de l'économie canadienne, au profit de l'ensemble de la population. Il couvre tous les secteurs de l'économie et s'adresse à tous les organismes, qu'ils soient à but lucratif ou non lucratif, afin de soutenir le réseau canadien de l'innovation.

Giatec Scientific Inc. a été fondée en 2011. Sa mission est d'introduire des technologies de rupture durables et axées sur les connaissances dans l'industrie du béton. Ses produits permettent aux producteurs de béton, aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprise d'accroître la rentabilité de leurs projets en optimisant les gains d'efficacité et en réduisant les répercussions de l'industrie du béton sur l'environnement.

La plateforme SmartMix MC est une innovation qui permettra à Giatec Scientific Inc. de concevoir des mélanges de béton à coûts optimisés. Le projet favorisera la mise au point, le déploiement et la commercialisation de technologies de détection et de solutions logicielles qui pourront être utilisées pour surveiller le béton durant son cycle de vie, de la variabilité des matières premières aux propriétés en transit en passant par les caractéristiques du béton complété jusqu'à la fin de sa vie.

est une innovation qui permettra à Giatec Scientific Inc. de concevoir des mélanges de béton à coûts optimisés. Le projet favorisera la mise au point, le déploiement et la commercialisation de technologies de détection et de solutions logicielles qui pourront être utilisées pour surveiller le béton durant son cycle de vie, de la variabilité des matières premières aux propriétés en transit en passant par les caractéristiques du béton complété jusqu'à la fin de sa vie. La technologie qui sera mise au point dans le cadre de ce projet contribuera à éliminer jusqu'à 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du processus de fabrication du béton en optimisant les mélanges de béton pour utiliser moins de ciment.

Par l'entremise de la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050, le gouvernement du Canada, en partenariat avec l'industrie canadienne du ciment et du béton, s'est donné un plan pour mettre en place au pays une industrie du ciment et du béton carboneutre d'ici 2050. Le gouvernement s'est ainsi engagé à réduire les GES de plus de 15 mégatonnes de façon cumulative d'ici 2030, et de plus de 4 mégatonnes par année par la suite.

