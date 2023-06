Le gouvernement du Canada investit dans des travaux de rénovation écoénergétique pour l'espace communautaire de la Transcona Memorial United Church

WINNIPEG, MB, le 20 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Russ Wyatt, conseiller du quartier de Transcona pour la Ville de Winnipeg, ainsi que Breanna Drennan-Bilyk, présidente du conseil, Stephen McKendry-Smith, coordonnateur environnemental, et la révérende Carol Fletcher, ministre d'équipe pour la Transcona Memorial United Church, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 484 000 $ pour rendre l'espace communautaire de la Transcona Memorial United Church plus écoénergétique.

Cet investissement permettra d'effectuer des travaux de rénovation majeurs afin de réduire l'empreinte environnementale de l'édifice. Ces améliorations comprennent la mise aux normes de l'isolation, le remplacement des chaudières à gaz par de nouvelles thermopompes à air, et l'installation d'un nouveau système d'éclairage. Un ensemble de panneaux solaires sera également ajouté au bâtiment dans le but de réduire les coûts en électricité. De plus, le système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) sera modernisé, ce qui permettra d'améliorer la qualité de l'air et d'offrir une température optimale au sein de l'édifice.

Ces améliorations devraient réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 81,4 % et les émissions de gaz à effet de serre de 33,20 tonnes par an.

L'espace communautaire de la Transcona Memorial United Church est un espace accessible et sécuritaire qui est grandement utilisé par la collectivité pour de la programmation récréative qui soutient les aînés et les jeunes. Des programmes comme le Club de pickleball des aînés de Transcona, les Guides de Transcona, la Société Alzheimer et de nombreux autres utilisent cet espace.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« La Transcona Memorial United Church est une institution au sein du quartier depuis des décennies. Par l'entremise de sa programmation récréative et sa banque alimentaire, elle dessert des résidents de Winnipeg de tous les horizons. Nous sommes fiers d'appuyer leurs efforts en vue de bâtir une ville plus forte et plus inclusive. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Transcona Memorial United Church est un leader communautaire qui appuie des groupes non religieux comme le Conseil des aînés de Transcona, la banque d'alimentation de Transcona ainsi que les Louveteaux, les Scouts et les Guides, pour n'en nommer que quelques-uns. Le projet améliorera le bien-être de nombreux résidents de la communauté de Transcona. »

Russ Wyatt, conseiller municipal, quartier de Transcona

« Nous sommes ravis d'avoir un projet qui aura un impact positif dans notre communauté et au-delà! »

Breanna Drennan-Bilyk, présidente du conseil, Transcona Memorial United Church

« Depuis plusieurs dizaines d'années, nous venons en aide à tous les membres de la communauté qui sont dans le besoin. Grâce aux gains d'efficacité réalisés dans le cadre de ce projet, nous pourrons poursuivre cette tradition de service. La réduction des émissions de gaz à effet de serre que permet ce projet nous aidera à devenir de meilleurs intendants de la terre. »

Stephen McKendry-Smith, coordonnateur environnemental, Transcona Memorial United Church

« Quel projet extraordinaire! Nous sommes grandement reconnaissants au gouvernement et à la collectivité du soutien qui nous est offert. Voilà qui illustre que lorsque les gens travaillent main dans la main, tout est possible! »

Révérende Carol Fletcher, ministre d'équipe, Transcona Memorial United Church

Faits en bref

Le gouvernement du Canada apporte une contribution de 484 151 $ à ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la Ville de Winnipeg y contribue à hauteur de 50 000 $.

apporte une contribution de 484 151 $ à ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la Ville de y contribue à hauteur de 50 000 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

