MONTRÉAL, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Depuis toujours, les peuples autochtones sont les intendants de notre environnement naturel. La conservation et la restauration de la nature grâce aux connaissances traditionnelles et la science autochtone sont fondamentales pour faire face à la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité.

Les changements climatiques modifient le cycle de l'eau, ce qui cause des inondations, des sécheresses et des incendies de forêt. Ils constituent l'un des principaux facteurs de la perte de biodiversité. La conservation et la restauration de la nature sont importantes pour atténuer les changements climatiques et s'y adapter. Le Canada s'engage à mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature pour renforcer la résilience et favoriser l'atteinte de ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et 2050.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé un financement de 5,8 millions de dollars pour appuyer 14 initiatives dirigées par des Autochtones, dans le cadre du volet des solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones. Ces initiatives, qui se déroulent dans tout le pays, visent à renforcer les capacités et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant des avantages importants pour favoriser le bien-être et la résilience des nations et des communautés autochtones. Il s'agit notamment de l'initiative de la nation crie de Chisasibi, dans le nord du Québec, qui forme les utilisateurs autochtones des terres aux pratiques exemplaires de solutions climatiques axées sur la nature pour restaurer et améliorer les écosystèmes côtiers.

Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature est un fonds de 631 millions de dollars répartis sur dix ans qui soutient des projets visant à conserver, à restaurer et à améliorer les milieux humides, les tourbières, les prairies et les forêts afin de capter et de stocker le carbone. De ce montant, jusqu'à 36,9 millions de dollars sont alloués pour apporter une aide ciblant les peuples autochtones au moyen du flux de financement des solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones. Bien entendu, les organisations autochtones peuvent également soumettre des demandes directement au Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, comme l'initiative financée sur cinq ans de la Stqeeye' Learning Society à Burgoyne Bay, sur l'île de Salt Spring, en Colombie-Britannique, qui vise à protéger et à accroître la séquestration du carbone dans les forêts et les milieux humides locaux et à améliorer la qualité des habitats fauniques.

Les pays du monde entier se réunissent à Montréal pour la 15e Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, la COP15, où le Canada continue de jouer un important rôle de chef de file sur la biodiversité et la conservation de la nature. Avec ses partenaires internationaux, le Canada se fait le champion de l'élaboration d'un ambitieux cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020, assorti de mesures et d'objectifs clairs, ainsi que du rôle important que joue le savoir autochtone dans les efforts visant à conserver et à protéger la biodiversité et les environnements naturels chez nous, et partout dans le monde.

« Dans un esprit de réconciliation, nous sommes déterminés à soutenir le leadership des peuples autochtones pour contribuer à la protection des écosystèmes et des cultures autochtones pour les générations futures. La lutte contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité exige un effort collectif et un changement systématique de nos modes d'interaction avec la nature. Ce changement doit inclure le respect des connaissances traditionnelles et de la science autochtone, issues de l'expérience des Premières Nations, des Inuits et des Métis en tant que gardiens des terres, des eaux et des glaces depuis des temps immémoriaux. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le financement des gardiens autochtones provenant du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature a permis d'aider le Chisasibi Eeyou Resource and Research Institute à renforcer ses capacités, à acquérir l'équipement dont il avait besoin et à perfectionner ses compétences pour concevoir et mettre en œuvre de futures solutions climatiques axées sur la nature, en mettant l'accent sur la restauration des herbiers de zostère marine et d'autres milieux humides déterminés par nos aînés, les utilisateurs des terres et les maîtres de trappage. Depuis le milieu des années 1970, notre écosystème côtier a subi des changements radicaux, notamment la disparition des herbiers de zostère marine, qui servent de nourriture aux niskak (oies) lors de leur migration le long de la côte de la baie James. Les Niskak sont la pierre angulaire des traditions et des coutumes des Eeyou (Crie), et sa protection est capitale pour notre peuple. »

- Chef Daisy House, Nation crie de Chisasibi

« La Stqeeye' Learning Society retrace les pas de nos ancêtres qui ont géré la terre depuis des temps immémoriaux. Les impacts dramatiques de l'exploitation forestière et de l'agriculture industrielle ont détruit les systèmes alimentaires des Autochtones et la biodiversité. Guidés par nos aînés et nos gardiens du savoir, et en travaillant avec nos jeunes et la terre, nous cherchons à redonner à Xwaaqw'um sa riche biodiversité d'antan. Nous remercions très chaleureusement le programme des solutions climatiques axées sur la nature de nous avoir soutenus dans cette aventure. »

- Stqeeye' Learning Society

« Depuis 2015, à la demande de ses trois Premières Nations propriétaires, Wahkohtowin a été chargée de trouver des moyens de participer pleinement aux mesures de lutte contre les changements climatiques, comme nous l'avons fait dans le cadre de nos activités de foresterie et de gestion forestière. L'émergence du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature a permis à notre équipe d'obtenir les ressource dont elle a besoin pour faire participer nos jeunes, nos aînés et notre communauté à l'élaboration de solutions dans la région de la forêt boréale. Ce financement s'avère essentiel pour connecter les gens à la terre et mettre en œuvre des solutions de conservation. »

- David Flood, directeur général, Wahkohtowin Development GP Inc.

Faits en bref

Selon la définition adoptée par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, les solutions fondées sur la nature sont des « mesures axées sur la protection, la conservation et la restauration, ainsi que l'utilisation et la gestion durables d'écosystèmes terrestres, d'eau douce, côtiers et marins naturels ou modifiés, qui s'attaquent efficacement et de manière souple aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux, et procurent simultanément des avantages en termes de bien-être humain, de services écosystémiques, de résilience et de biodiversité ».

définition adoptée par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, les solutions fondées sur la nature sont des « mesures axées sur la protection, la conservation et la restauration, ainsi que l'utilisation et la gestion durables d'écosystèmes terrestres, d'eau douce, côtiers et marins naturels ou modifiés, qui s'attaquent efficacement et de manière souple aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux, et procurent simultanément des avantages en termes de bien-être humain, de services écosystémiques, de résilience et de biodiversité ». Le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada prévoit l'affectation de 780 millions de dollars supplémentaires pour favoriser des solutions climatiques axées sur la nature.

réduction des émissions pour 2030 du Canada prévoit l'affectation de 780 millions de dollars supplémentaires pour favoriser des solutions climatiques axées sur la nature. Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature contribue à l'atteinte de l'objectif du Canada de protéger 25 p. 100 des terres et des océans d'ici 2025, et 30 p. 100 d'ici 2030.

30 p. 100 d'ici 2030. Le Canada possède 25 p. 100 des terres humides mondiales, 25 p. 100 de la superficie mondiale de forêt pluviale tempérée et 24 p. 100 des dernières forêts boréales de la planète. Ces écosystèmes revêtent une importance à l'échelle mondiale pour absorber le carbone, atténuer les répercussions des changements climatiques et protéger la biodiversité.

