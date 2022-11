OTTAWA, ON, le 23 nov. 2022 /CNW/ - La solide base de science et de connaissances relatives aux changements climatiques que possède le Canada est essentielle pour mobiliser l'action climatique. Le Canada continue d'investir dans des projets ciblés de sciences et technologie qui stimuleront les innovations propres afin d'aider le pays à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé qu'une somme pouvant atteindre 58 millions de dollars provenant du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat sera investie dans 24 projets qui feront progresser les sciences et la technologie afin de lutter contre les changements climatiques.

Menés par 12 universités et une organisation non gouvernementale, ces projets renforceront les connaissances scientifiques du Canada qui serviront à déterminer, à accélérer et à évaluer les mesures à prendre pour atteindre la carboneutralité. Ces projets créeront également des emplois pour les Canadiens qui travaillent dans le domaine des sciences et de la technologie.

L'Université de Waterloo recevra près de 16 millions de dollars pour soutenir six projets en science des changements climatiques. Trois de ces projets comprennent des initiatives à grande échelle visant à comprendre et à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle municipale. L'amélioration de la surveillance des émissions à l'échelle locale et dans les sites d'enfouissement aidera le gouvernement du Canada à trouver de nouvelles possibilités de réduire les émissions.

D'autres projets financés, menés par l'Université de Toronto, l'Université Concordia, l'Université de Calgary, l'Université McGill, l'Université Dalhousie et l'Université Carleton, permettront de déterminer comment les solutions fondées sur la nature peuvent servir à réduire les émissions, grâce aux milieux humides et aux tourbières.

La priorité du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat visant à faire avancer la science et la technologie dans le domaine du climat s'inscrit dans la manière dont le gouvernement du Canada applique les principes et comble les lacunes en matière de connaissances relevées dans le rapport Science du climat 2050 : Faire progresser la science et le savoir sur les changements climatiques.

Citations

« La recherche scientifique est le fondement de tout ce que nous faisons pour lutter contre les changements climatiques. Ce financement offre un soutien essentiel qui permet au gouvernement et au milieu universitaire de travailler ensemble à explorer des solutions pratiques et réalistes aux changements climatiques. En mettant à profit notre expertise unique, nous pouvons stimuler la collaboration entre les disciplines, les secteurs, les collectivités et les organismes de recherche. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La culture scientifique novatrice qui nous caractérise ici à Waterloo est une source d'inspiration constante pour moi. Grâce à ce financement, l'Université de Waterloo et ses partenaires élaboreront de nouvelles données, méthodes et connaissances qui renforceront l'action climatique du Canada. »

- Bardish Chagger, députée de Waterloo

« Il est essentiel que nous travaillions à l'atteinte de la carboneutralité. À l'aide des acquis établis et nouveaux dans la recherche fondamentale et appliquée, Waterloo repousse les limites pour ce qui est d'accélérer la transition vers une société climatorésiliente, à faibles émissions de carbone et durable, et fait progresser l'utilisation et la gestion durables des espaces, des terres, des eaux et de l'énergie à l'échelle mondiale. »

- Charmaine B. Dean, vice-rectrice, Recherche et relation internationale, Université de Waterloo

Faits en bref

Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, doté d'un budget de 206 millions de dollars, a été en grande partie créé à partir de l'amende de 196,5 millions de dollars versée par Volkswagen au Fonds pour dommages à l'environnement pour avoir contourné les règles du Canada en matière de protection de l'environnement - la plus importante amende environnementale imposée dans l'histoire du Canada.

Le Fonds pour dommages à l'environnement est un compte à fins déterminées géré par Environnement et Changement climatique Canada pour investir les fonds provenant des amendes, des ordonnances de la cour et des contributions volontaires dans des projets prioritaires qui profiteront à l'environnement naturel du Canada.

