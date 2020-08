Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, ont annoncé un investissement fédéral de près de 6 millions de dollars dans des projets axés sur la restauration des écosystèmes et le rétablissement d'espèces en péril au parc marin national Fathom Five ainsi qu'aux parcs nationaux de la Péninsule-Bruce, des Îles-de-la-Baie-Georgienne et des Mille-Îles.

En collaborant avec des collectivités des Premières Nations et des Métis, des organisations locales et des bénévoles de la collectivité, Parcs Canada mise sur le succès qui a donné lieu à l'enlèvement d'espèces envahissantes pour favoriser la régénération de l'habitat, à la protection de plus de 750 œufs de tortue et à l'installation de huit écopassages, c'est-à-dire des corridors sous la route qui aident les animaux à la traverser en toute sécurité. Ce nouvel investissement permettra de poursuivre les efforts de protection des reptiles et des amphibiens aux parcs nationaux de la Péninsule-Bruce, des Îles-de-la-Baie-Georgienne et des Mille-Îles. Cet investissement soutiendra également les emplois locaux dans la région.

Au parc marin national Fathom Five, Parcs Canada et la Nation ojibway Saugeen, avec l'aide d'établissements universitaires et d'autres parliers de gouvernement, collaborent afin de cerner les causes du déclin récent du grand corégone. Cette importante espèce de poisson est un indicateur de la santé globale de l'écosystème du lac Huron, une région qui subit en premier lieu les effets des changements climatiques. Le projet s'appuie sur le savoir traditionnel et les nouvelles technologies pour cartographier les données historiques et suivre les déplacements de l'actuelle population de grands corégones dans le lac Huron et la baie Georgienne.

Le gouvernement du Canada investit dans les programmes de conservation et de restauration de Parcs Canada pour soutenir les emplois locaux dans les régions et pour aider le Canada à continuer de se reconstruire après la pandémie du COVID-19.

« Alors que nous continuons de redémarrer notre économie en toute sécurité, notre gouvernement, lui continuera à effectuer des investissements qui aideront à soutenir les emplois locaux, à protéger notre nature et à lutter contre les changements climatiques. Je suis heureux que Parcs Canada et les collectivités autochtones s'associent pour soutenir les activités de conservation sur le terrain. C'est un excellent exemple de la manière dont le Canada se reconstruira après la pandémie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Notre gouvernement travaille d'arrache-pied avec ses partenaires autochtones pour préserver et protéger la nature. Je suis fier que nous ayons installé des passages souterrains pour aider notre faune à traverser la route en toute sécurité. Ce projet a soutenu des emplois locaux ici même dans notre collectivité et contribuera à mieux protéger nos espèces pour les générations à venir. C'est un moyen pour notre gouvernement de mieux reconstruire à la lumière de la pandémie mondiale. »

M. Mark Gerretsen,

Député de Kingston et les Îles

Le parc national de la Péninsule-Bruce protège un écosystème de bord de falaise ancien et rare à l'échelle mondiale avec les plus vieux arbres de l'est de l'Amérique du Nord, plus de 30 espèces inscrites à la liste fédérale des espèces en péril, et un vaste réseau de grottes d'importance écologique, géologique et culturelle.

Le parc national de la Baie-Georgienne, où les pins blancs et les rives de granite du Bouclier canadien balayé par les vents se changent en une dense forêt de feuillus, est renommé pour la diversité de ses reptiles et amphibiens.

Au parc national des Mille-Îles, l'effet modérateur des Grands Lacs crée une diversité de microhabitats et les îles forment un pont terrestre traversant le fleuve Saint-Laurent du nord-ouest au sud-est, ce qui contribue au déplacement des espèces dans la région. Ainsi, on trouve dans le parc la plus grande diversité d'espèces de tous les parcs nationaux au Canada .

Les milieux humides côtiers du parc marin national Fathom Five servent d'habitat essentiel à plus de 40 espèces de poissons.

Le gouvernement du Canada investit 15 millions de dollars annuellement dans le programme de conservation et de restauration (CoRe) de Parcs Canada afin de soutenir les projets hautement prioritaires qui ont une incidence bénéfique sur le terrain en ce qui a trait à la préservation ou à la restauration de l'intégrité écologique, contribuant ainsi à la durabilité écologique et au rétablissement des espèces en péril.

