Ce premier programme d'élevage de caribous pourrait permettre le rétablissement des populations de caribous du parc et soutenir les objectifs du Canada en matière de biodiversité

PARC NATIONAL JASPER, AB, le 27 févr. 2023 /CNW/ - La protection et le rétablissement des espèces en péril à la grandeur du pays jouent un rôle important dans notre patrimoine naturel et culturel commun. Lors du COP15 en décembre dernier, à Montréal, le gouvernement du Canada s'est joint au monde pour réitérer son engagement à stopper et à renverser la perte de biodiversité.

©Parcs Canada, Lalenia Neufeld. Un bébé caribou dans la vallée Tonquin (Parc National Jasper). (Groupe CNW/Parcs Canada)

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé aujourd'hui la mise sur pied d'un programme d'élevage à des fins de conservation qui contribuera au rétablissement du caribou des montagnes du Sud dans le parc national Jasper. Le programme vise à renflouer les populations de caribous du parc, devenues si faibles qu'elles ne pourront pas se rétablir sans aide.

L'annonce d'aujourd'hui constitue la première étape vers la mise en œuvre, par Parcs Canada, du premier programme d'élevage du caribou à des fins de conservation en son genre. Il faudra ensuite construire une installation d'élevage dans le parc national Jasper, signer des accords de collaboration avec des partenaires autochtones, poursuivre les discussions avec les partenaires fédéraux et provinciaux afin de décider de la meilleure façon de se procurer des caribous d'autres populations, et élaborer des plans opérationnels détaillés pour garantir la santé et le bien-être des animaux inclus dans le programme. Chaque aspect du programme s'efforce de travailler en collaboration avec les peuples autochtones. Les partenaires autochtones ont été et continueront d'être impliqués dans cet effort de conservation.

Parcs Canada a pris en compte les résultats de vastes recherches et processus de consultation avant de décider de mettre en œuvre le programme d'élevage aux fins de conservation. La décision a été prise en se fiant aux conseils d'experts de l'écologie du caribou et de l'élevage aux fins de conservation, après des discussions avec les administrations provinciales, la rétroaction des partenaires autochtones, des consultations publiques et la réalisation d'une évaluation d'impact détaillée.

Les efforts faits pour protéger le caribou et son habitat essentiel dans le parc national Jasper s'inscrivent dans un vaste plan élaboré par les gouvernements fédéraux et provinciaux ainsi que par les partenaires, les peuples et les communautés autochtones afin de soutenir le rétablissement de cet animal dans tout le Canada.

Citations

« Chaque enfant au Canada peut reconnaître un caribou grâce à l'image emblématique gravée sur nos pièces de 25 cents. La préservation de cette espèce joue un rôle important dans le patrimoine culturel et naturel commun des Canadiens. Les prochaines étapes de réalisation du programme d'élevage du caribou du parc national Jasper incluront la construction d'une installation d'élevage et la poursuite de la collaboration avec des partenaires autochtones, fédéraux et provinciaux. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à stopper et à renverser la perte de biodiversité, à protéger les espèces en péril et à soutenir une relation renouvelée avec les peuples autochtones. Il s'agit également d'une mesure essentielle pour la protection et le rétablissement de cette espèce en péril précieuse et importante sur le plan culturel. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'investissement dans la protection du caribou est non seulement essentiel à l'intégrité écologique du parc national Jasper, mais également pour les futurs visiteurs de nos parcs nationaux partout au Canada. Le rétablissement des troupeaux de caribous dans les paysages montagneux du Canada créera des occasions pour les Canadiens et les visiteurs du monde entier d'apprendre et de découvrir l'importance écologique et culturelle de cette espèce en péril. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à lutter la perte de biodiversité et sans intervention, les caribous de Brazeau et de Tonquin disparaîtront. Nous ne pouvons atteindre cet objectif qu'en travaillant ensemble, et c'est pourquoi notre gouvernement appuie les initiatives sur le terrain pour la protection des espèces en péril partout au pays. »

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les faits en bref

Dans le Budget de 2021, un montant de plus de 24 millions de dollars a été octroyé au programme Patrimoine naturel pour la réalisation d'initiatives de conservation du caribou dans le parc national Jasper.

Le parc national Jasper a une superficie de plus de 11 000 km 2 . Plus grand parc national des Rocheuses canadiennes, il fait partie du site du patrimoine mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes de l'UNESCO.

. Plus grand parc national des Rocheuses canadiennes, il fait partie du site du patrimoine mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes de l'UNESCO. Les caribous femelles ont généralement leur premier petit vers l'âge de trois ans. Il est très rare qu'un caribou ait plus d'un petit.

Les caribous qui vivent dans le parc national Jasper constituent un sous-groupe de caribous des bois appelés caribous des montagnes du Sud. Un grand nombre de hardes de caribous des montagnes du Sud sont petites et en voie de disparition. Il en reste trois populations dans le parc : vallée Tonquin, Brazeau et À la Pêche. Personne n'a vu de traces de la population de la Maligne depuis 2018.

Le caribou des montagnes du Sud est l'une des six espèces qui, selon les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, doivent faire l'objet de mesures de conservation pancanadiennes prioritaires. Ce statut prioritaire lui a été accordé en raison de sa valeur écologique, sociale et culturelle pour les Autochtones et les autres canadiens. Le rétablissement du caribou peut grandement bénéficier à d'autres espèces en péril et à la biodiversité générale des écosystèmes où on le trouve.

Les programmes d'élevage de conservation préviennent l'extinction d'espèces animales et facilitent leur rétablissement. Ils consistent à capturer un petit nombre d'animaux sauvages, à en faire l'élevage en captivité et à réintroduire leurs petits dans la nature pour augmenter les populations d'espèces en voie de disparition.

Parcs Canada pourrait commencer à introduire le caribou sauvage dans le nouveau centre d'élevage de conservation du parc national Jasper dès 2025.

Documents connexes

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]