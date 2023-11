COQUITLAM, BC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - La ville de Coquitlam reçoit un investissement fédéral de plus de 4,4 millions de dollars visant à soutenir un projet qui réduira le risque d'inondations futures, comme l'ont annoncé aujourd'hui le député Ron McKinnon, et Dennis Marsden, maire par intérim de la Ville de Coquitlam.

En déplaçant et en surélevant la rue Cedar, et en construisant un canal de drainage parallèle au ruisseau Partington, ce projet réduira le nombre de résidents privés de services essentiels ou d'accès à la route lors de fortes précipitations. Au bout du compte, ce projet apportera des améliorations environnementales et routières dans la collectivité.

Les investissements réalisés aujourd'hui en matière d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées aux changements climatiques peut permettre d'économiser par la suite entre 13 et 15 $ de coûts.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Face à l'augmentation des risques environnementaux engendrés par les changements climatiques, notre gouvernement s'est engagé à protéger les collectivités de tout le Canada contre les événements météorologiques à venir. L'investissement d'aujourd'hui dans l'atténuation des inondations dans la Ville de Coquitlam permettra de mieux protéger les habitations, les entreprises et les moyens de subsistance des Canadiens afin de réduire les risques et les dommages liés aux changements climatiques et de contribuer à accroître la résilience. »

Ron McKinnon député de Coquitlam-Port Coquitlam, Colombie-Britannique, au nom de L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le projet de transformation de la rue Cedar est l'un des plus grands projets d'infrastructure réalisés dans notre collectivité, et il comprend des améliorations indispensables. La Ville de Coquitlam est extrêmement reconnaissante envers ses partenaires fédéraux qui l'aident à financer ces importantes améliorations environnementales afin de garantir la protection de ses espaces verts et d'aider à protéger sa communauté contre des événements climatiques à venir. »

Dennis Marsden, maire par intérim de la Ville de Coquitlam

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4 454 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), et la contribution de la Ville de Coquitlam s'élève à 6 681 000 $.

investit 4 454 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), et la contribution de la Coquitlam s'élève à 6 681 000 $. Ce financement soutiendra des projets comprenant la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au changement climatique.

Les municipalités, les administrations locales, les provinces ou les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organisations sans but lucratif et les organisations à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles n'appartenant pas au secteur privé peuvent demander un financement. Pour être admissibles, les projets doivent atteindre un coût total admissible d'au moins 1 million de dollars.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte. L'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider à atténuer les risques climatiques immédiats et futurs auxquels les collectivités canadiennes sont confrontées.

a publié la Stratégie nationale d'adaptation du : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte. L'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider à atténuer les risques climatiques immédiats et futurs auxquels les collectivités canadiennes sont confrontées. Dans le cadre du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , publié en même temps que la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu 489,1 millions de dollars de financement additionnel.

, publié en même temps que la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu 489,1 millions de dollars de financement additionnel. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a engagé plus de 3,3 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes naturelles. À ce jour, plus de 2,7 milliards de dollars de financement ont été annoncés dans le cadre du d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes naturelles pour 84 projets d'infrastructure qui aident les collectivités à mieux se préparer et à mieux résister aux impacts potentiels des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

Infrastructure Canada - Les infrastructures en Colombie-Britannique Infrastructure Canada - Home

Site Web : Infrastructure Canada

