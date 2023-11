Le gouvernement du Canada investit dans des améliorations à un centre de transit à Port Coquitlam

PORT COQUITLAM, BC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Davantage d'usagers du transport en commun profiteront d'une infrastructure de transport améliorée à Port Coquitlam grâce à un investissement combiné de 31,1 millions de dollars du gouvernement du Canada et de TransLink. Annoncé par le député Ron McKinnon, du député provincial Mike Farnworth et de Kevin Quinn, PDG de TransLink, ce projet vise à améliorer le centre de transit de Port Coquitlam (CTP) et à offrir aux usagers de meilleures options de transport.

Grâce à cet investissement, TransLink rénovera et agrandira le CTP, qui dessert des circuits d'autobus de l'est de la région métropolitaine de Vancouver. Ce projet augmentera la capacité du centre de transit et lui permettra d'exploiter et d'entretenir un parc plus important et plus diversifié d'autobus, y compris des autobus à deux étages et des autobus électriques à batterie.

L'agrandissement des installations comprendra aussi l'ajout d'un édifice pour l'entreposage des pièces neuves et de nouveaux bureaux pour les opérations, ainsi qu'une zone réservée à la formation et à l'administration. L'espace actuel de stockage des pièces sera converti en une nouvelle zone de service pour les autobus à deux étages, les autobus de 40 et 60 pieds, avec deux baies, des ponts roulants et des plates-formes. L'ancienne cabine de peinture sera convertie en plusieurs espaces de service, y compris deux baies de plate-forme pour les autobus standards et les futurs autobus électriques à batterie, une baie pour les pneus et une baie pour les navettes pouvant desservir deux véhicules. En outre, la zone de lavage d'autobus à ciel ouvert existante sera remplacée par une nouvelle baie de nettoyage fermée et un bâtiment pour les équipes. Enfin, des améliorations seront apportées à la station de ravitaillement en carburant, à la disposition du stationnement et aux équipements électriques et mécaniques fonctionnels afin de permettre le développement futur du parc d'autobus et l'augmentation de la capacité de transport en commun de la ville.

Une fois terminé, ce projet offrira un meilleur accès à un centre de transit plus moderne et plus sécuritaire qui aura une capacité et une accessibilité accrues, ce qui permettra à plus de gens d'utiliser le transport en commun afin de se rendre où ils doivent aller.

« Le gouvernement fédéral est fier d'appuyer l'agrandissement du centre de transit de Port Coquitlam, ce qui augmentera la capacité et l'efficacité de cette importante infrastructure de transport en commun. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour Port Coquitlam et ses résidents, qui comptent chaque jour sur le réseau de transport en commun pour se rendre au travail et à l'école, obtenir des services essentiels et rentrer à la maison. »

Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« La population de Port Coquitlam est en croissance, et un service de transport en commun fiable est essentiel pour renforcer notre collectivité. L'amélioration du centre de transit de Port Coquitlam appuiera l'élargissement du parc d'autobus électrique à batterie de TransLink et offrira des options de transport en commun plus sécuritaires, plus pratiques et plus durables afin de permettre aux gens de se rendre dans leur quartier et dans nos superbes parcs et sentiers. »

L'honorable Mike Farnworth, député de l'Assemblée législative, Port Coquitlam

« Ces fonds contribueront à moderniser l'installation en place afin d'accueillir des infrastructures correspondant à ce que TransLink prévoit à l'avenir. Au fur et à mesure que notre région et ses besoins croissent, TransLink doit constamment innover et se développer afin de répondre à la demande. Le centre de transit nouvellement rénové de Port Coquitlam constituera un excellent complément aux infrastructures dont dispose déjà TransLink et nous remercions le gouvernement fédéral de rendre cela possible. »

Kevin Quinn, PDG de TransLink

« À titre de maire de Port Coquitlam, ainsi qu'en tant que président du conseil municipal, je suis enthousiasmé de voir que le centre de transit de Port Coquitlam bénéficiera de ces améliorations essentielles. Grâce à la contribution financière fédérale, ce centre de transit deviendra une installation moderne à l'usage des exploitants d'autobus et accueillera les autobus supplémentaires nécessaires pour répondre à l'augmentation de la fréquentation de nos infrastructures de transport. Je suis content que cela se produise dans notre ville et j'ai hâte de voir les nombreux avantages que cela apportera. »

Brad West, maire de Port Coquitlam et président du conseil municipal

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 13 002 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce programme fait partie du plan Investir dans le Canada du gouvernement. TransLink investit 18 155 000 $ dans ce projet.

investit 13 002 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce programme fait partie du plan Investir dans le du gouvernement. TransLink investit 18 155 000 $ dans ce projet. Le volet Infrastructures de transport en commun appuie la construction, l'élargissement et l'amélioration des réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre à destination, ils créent de nouveaux emplois dans les secteurs manufacturier et de la construction, ils réduisent la pollution et ils rendent la vie plus abordable.

Au total, 48 projets ou grappes de projets d'infrastructure réalisés dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun ont été annoncés en Colombie-Britannique en tenant compte du projet annoncé aujourd'hui. Ces projets sont assortis d'une contribution fédérale totale de plus de 1,9 milliard de dollars et d'une contribution provinciale totale de près de 3,1 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral investit 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans le transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour la réalisation de projets de transport en commun. Ce financement sera offert à compter de 2026-2027 pour soutenir des solutions de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités partout au pays.

Au titre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les corridors de commerce et de transport ainsi que les infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les corridors de commerce et de transport ainsi que les infrastructures des collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens font face chaque jour, et qui vont de la croissance rapide de nos villes aux changements climatiques en passant par les menaces environnementales pour nos eaux et nos terres.

