La ministre Petitpas Taylor met en lumière le soutien offert au moyen du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille

TORONTO, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la santé mentale et le bien-être des vétérans et vétéranes.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine des vétérans 2023, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable Rob Oliphant, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et députée de Don Valley‑Ouest, ont visité la Fondation Sunnybrook pour en savoir plus sur la façon dont le financement offert dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF) contribuera à faire une différence pour les vétérans et vétéranes.

En 1946, il y a 75 ans, la Fondation Sunnybrook a ouvert ses portes pour devenir le plus grand centre de santé pour les vétérans, où les patients pouvaient recevoir les meilleurs soins de la médecine moderne. Aujourd'hui encore, son personnel dévoué s'efforce d'offrir aux vétérans des soins de la plus haute qualité.

Dans le cadre du FBVF, le gouvernement du Canada soutient les travaux en cours au Harquail Centre for Neuromodulation au moyen d'un investissement de 500 000 $, qui s'ajoute à un investissement antérieur de 1,25 million de dollars.

Le Centre s'efforce d'améliorer la santé mentale et les résultats des traitements de l'état de stress post-traumatique (ESPT) chez les vétérans et vétéranes au moyen de la neuromodulation. Le projet de deux ans de la Fondation Sunnybrook vise à étendre les interventions de neuromodulation à un réseau plus vaste de vétérans et vétéranes aux prises avec un ESPT et des problèmes d'anxiété, de toxicomanie et de dépression.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'Anciens Combattants Canada (ACC) à veiller à ce que les vétérans et vétéranes aient accès à des ressources, à des services et à des programmes de formation en santé mentale qui sont adaptés à leurs besoins particuliers.

Citations

« La Fondation Sunnybrook offre depuis longtemps des soins exceptionnels aux vétérans et vétéranes. À l'occasion de son 75e anniversaire, j'ai eu le plaisir de m'y rendre aujourd'hui pour souligner la façon dont le financement gouvernemental contribuera à soutenir ses travaux sur la neuromodulation en vue d'améliorer la santé mentale et le bien-être des vétérans. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Le Centre des vétérans de Sunnybrook est la plus grande résidence de soins pour vétérans et vétéranes au Canada. Il est situé au Sunnybrook Health Sciences Centre, le noyau de Don Valley-Ouest. Le financement annoncé aujourd'hui témoigne de l'engagement indéfectible de notre gouvernement envers les vétérans. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur un personnel aussi dévoué à la Fondation Sunnybrook et nous saluons le travail qu'il accomplit au nom des vétérans et vétéranes. »

L'honorable Robert Oliphant, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et députée de Don Valley-Ouest

« Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a soutenu un certain nombre de projets qui ont eu une incidence directe sur la qualité de vie des vétérans résidant au Centre des vétérans de Sunnybrook. Nous sommes ravis de recevoir ce financement cette année encore, qui nous permettra d'étendre les premières interventions mondiales en matière de soins du cerveau aux personnes souffrant d'état de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépendance et de dépression.

Dr Andy Smith, président et chef de la direction, Centre des sciences de la santé Sunnybrook »

Faits en bref

Le FBVF a été créé par ACC en 2018. Il permet d'accorder des subventions et des contributions pour mener des recherches et mettre en œuvre des initiatives et des projets qui soutiennent le bien-être des vétérans et de leur famille. Entre 2018 et 2023, le FBVF a permis d'accorder une aide financière de 42,6 millions de dollars de financement à 77 organismes pour mettre en œuvre 123 initiatives.

2023, le FBVF a permis d'accorder une aide financière de 42,6 millions de dollars de financement à 77 organismes pour mettre en œuvre 123 initiatives. En 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 1,25 million de dollars pour soutenir les travaux menés au Harquail Centre for Neuromodulation.

a annoncé un investissement de 1,25 million de dollars pour soutenir les travaux menés au Harquail Centre for Neuromodulation. Le 24 mai 2023, le gouvernement du Canada a annoncé que 21 projets ont été approuvés pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, pour un total de 6 millions de dollars sur trois ans.

a annoncé que 21 projets ont été approuvés pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, pour un total de 6 millions de dollars sur trois ans. Ces projets aident les vétérans et vétéranes de diverses façons, notamment dans des domaines comme la lutte contre l'itinérance, le recyclage professionnel, l'emploi, la santé mentale et la recherche, ainsi que le soutien aux vétéranes, aux vétérans autochtones, aux vétérans 2ELGBTQI+, et à leur famille.

La Fondation Sunnybrook est le plus grand établissement de soins pour vétérans au Canada . On y offre des soins hospitaliers complexes et de longue durée à plus de 300 vétérans et vétéranes. Elle contribue à l'amélioration de la santé mentale et des traitements de l'ESPT au moyen de la neuromodulation.

. On y offre des soins hospitaliers complexes et de longue durée à plus de 300 vétérans et vétéranes. Elle contribue à l'amélioration de la santé mentale et des traitements de l'ESPT au moyen de la neuromodulation. La neuromodulation est un domaine en pleine évolution qui fait appel à des technologies novatrices pour influencer les circuits cérébraux.

Tout au long de la Semaine des vétérans, découvrez les histoires des personnes qui ont servi notre pays et réfléchissez à leurs contributions, à leur courage et aux sacrifices qu'ils ont consentis. Participez à la conversation dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic #LeCanadaSeSouvient, ou visitez veterans.gc.ca/CanadaRemembers pour en savoir plus.

Liens connexes

Fondation Sunnybrook

Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille

Liste complète des bénéficiaires du FBVF

Communiqué sur le financement du FBVF - 24 mai 2023

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Renseignements: Personnes-ressources: Relations avec les médias, Anciens combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Mikaela Harrison, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]