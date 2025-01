Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, annonce un financement pluriannuel pour deux projets d'infrastructure culturelle à Calgary.

CALGARY, AB, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Afin de célébrer le riche patrimoine culturel du Canada, il faut créer des espaces dynamiques et inclusifs qui inspirent, éduquent et rapprochent les communautés au moyen des arts, des sciences et de l'histoire.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un investissement de 3 millions de dollars dans l'infrastructure culturelle de Calgary. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Le musée Glenbow recevra 2,5 millions de dollars sur 3 ans afin de financer son ambitieux projet de rénovation « Glenbow Reimagined ». Cet investissement contribuera à faire de cet espace un centre dynamique et entièrement accessible, permettant ainsi de faire découvrir à ses visiteurs et visiteuses un vaste éventail de ses plus de 250 000 objets et œuvres d'art. Le projet est axé sur la conception de 34 nouveaux espaces d'exposition et galeries dotés d'éléments flexibles et modulaires pour accueillir diverses collections et améliorer la participation du public. Il comprend également un centre d'entreposage des collections repensé et amélioré, ce qui rendra les aires en coulisses plus accessibles au public tout en intégrant de l'équipement de pointe pour une meilleure présentation et une interaction accrue.

Le centre des sciences TELUS Spark recevra 500 000 dollars au cours des 2 prochaines années pour l'achat d'équipement spécialisé destiné à améliorer l'expérience des visiteurs et visiteuses dans ses galeries récemment rénovées. Cet investissement permettra au centre d'acquérir de l'équipement audiovisuel sophistiqué, notamment des projecteurs à haute résolution et des systèmes audio, afin d'offrir une expérience immersive et interactive dans l'ensemble de l'établissement. Ce financement permettra également d'améliorer l'accessibilité afin de garantir un environnement inclusif pour tous les visiteurs et visiteuses, quelles que soient leurs capacités physiques.

« Le financement annoncé aujourd'hui souligne l'engagement de notre gouvernement envers la culture. Nous sommes fiers d'investir dans des infrastructures culturelles qui préservent et célèbrent le patrimoine de notre pays, tout en créant des espaces qui inspirent et mobilisent les Canadiens et Canadiennes de tous horizons. Grâce à ce financement, nous construisons un avenir inclusif et accessible, ce qui enrichit le tissu culturel de notre pays ».

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Nos espaces culturels sont la pierre angulaire de l'identité communautaire ainsi qu'un endroit pour partager des expériences et tisser des liens avec les autres. Cet investissement souligne la volonté de notre gouvernement de veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes puissent vivre des expériences culturelles et éducatives de classe mondiale dans leurs communautés. »

-- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

« Le musée Glenbow et sa communauté sont très heureux de pouvoir gérer cet investissement essentiel versé par le gouvernement du Canada. Ce financement nous aidera à mettre en place un nouveau centre d'entreposage visible, mettant en valeur la plus grande collection publique d'arts visuels de l'Ouest canadien. Il servira également à la mise en valeur de dizaines de nouvelles expositions inspirées par notre collection de 250 000 œuvres d'art et objets culturels issus des quatre coins du monde. Ces récits, qui prennent vie grâce au soutien de Patrimoine canadien, mobiliseront et inspireront les communautés de l'ensemble de l'Alberta. »

-- Nicholas Bell, président et directeur général, musée Glenbow

« TELUS Spark est ravi de recevoir ce financement transformateur du gouvernement du Canada, qui nous permettra de réinventer nos espaces afin qu'ils soient accueillants pour tout le monde. Grâce à la campagne « Keep Calgary Curious » et à ce financement, nous pourrons créer un environnement inclusif et immersif où la curiosité et la découverte règnent. Alors que le Canada fait face à des défis pressants en matière d'éducation STIAM, cet investissement nous donne les moyens de former la prochaine génération d'innovateurs et d'innovatrices, en Alberta et au-delà. »

-- Roderick Tate, président et directeur général, centre des sciences TELUS Spark

Le musée Glenbow présente le patrimoine de l'Ouest canadien dans les domaines de l'art, de l'histoire culturelle, de l'histoire militaire et des études autochtones. Il accueillait plus de 148 000 visiteurs par année avant de fermer son principal campus public en 2021 pour des travaux de rénovation. Le musée est en cours de transformation dans le cadre du projet « Glenbow Reimagined » afin d'offrir une institution culturelle renouvelée sur le plan physique et revitalisée sur le plan philosophique. Le musée Glenbow rouvrira ses portes en 2026.

En raison de contraintes d'espace, seuls 3 % des collections du musée Glenbow étaient habituellement exposés.

Attirant plus de 400 000 visiteurs et visiteuses par an, le centre des sciences TELUS Spark fait participer le public aux sciences et à l'ingénierie depuis 2011. Inspirant environ 72 000 jeunes avec ses programmes éducatifs, le centre combine des expositions innovantes, des ateliers interactifs et des installations de pointe pour créer des expériences d'apprentissage pour les gens de tous âges. TELUS Spark vise à offrir des possibilités d'apprentissage uniques qui relient la science à la vie de tous les jours, en plus de faire connaître les histoires de la vie contemporaine à Calgary.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

