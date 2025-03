PASADENA, NL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus de 2,2 millions de dollars pour la construction, les activités préalables à la construction ou le soutien à la construction de 73 logements dans l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce financement a été fourni dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV), du Fonds pour accélérer la construction de logements ‒ Deuxième cycle (FACL 2.0) et du Fonds pour le logement abordable (FLA). Il a été accordé pour appuyer les activités préalables à la réparation et les principales rénovations écoénergétiques requises dans les immeubles collectifs résidentiels, et pour stimuler la construction de 35 logements au cours des trois prochaines années. Grâce à cet investissement, des ménages à revenu faible ou modeste profiteront d'un logement abordable et confortable pendant longtemps. Des renseignements supplémentaires sur les programmes sont fournis dans la partie « Faits en bref » ci-dessous.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Une liste détaillée de tous les ensembles d'habitation qui ont reçu du financement fédéral dans le cadre du PCLAV, du FACL et du FLA se trouve en annexe du présent communiqué.

« À lui seul, le marché ne permettra pas d'atteindre l'abordabilité du logement dont nous avons besoin. Ces ensembles représentent un progrès important dans le rétablissement du rôle du gouvernement fédéral dans le logement abordable et hors marché. Il est maintenant temps de redoubler d'efforts pour respecter cet engagement. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Terre-Neuve-et-Labrador, et partout au Canada, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous pouvons venir en aide aux gens dans le besoin. Ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. » - L'honorable Gudie Hutchings, députée fédérale de Long Range Mountains

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En décembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,87 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 42 000 logements et la réparation de plus de 168 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements fait partie de la SNL et du Plan du Canada sur le logement, le plan le plus ambitieux du gouvernement fédéral en matière de logement en plus de 40 ans. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral a engagé 400 millions de dollars supplémentaires pour encourager davantage d'administrations locales à accélérer la construction résidentielle. Ce financement mènera à la construction de 12 000 logements supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs peuvent ainsi améliorer la qualité des logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, et ainsi réduire de beaucoup la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques.

investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement.

Annexe : Ensembles de logements recevant un financement fédéral dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV), du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et du Fonds pour le logement abordable (FLA)

Nom de l'ensemble Programme Adresse Financement Construction, rénovation écoénergétique ou activités préalables à l'aménagement Logements Projet préalable à la réparation, chemin Junction PCLAV 18, chemin Junction, Bishop's Falls 41 400 $ Activités préalables à l'aménagement 9 Projet préalable aux réparations du PCLAV, Marshall Court PCLAV 21 Marshall Court Stephenville 96 600 $ Activités préalables à l'aménagement 21 Initiative de logements abordables sans but lucratif FLA 17, chemin Stadium, Channel-Port aux Basques 878 383 $ Construction 8 FACL à Pasadena FACL Pasadena 1 215 000 $ Logements supplémentaires autorisés 35 Total : 2 231 383 $

73

