Le gouvernement du Canada investit dans 17 entreprises canadiennes qui appuient le développement économique et créent de bons emplois

Cet investissement vient soutenir des entreprises canadiennes de technologies propres en pleine croissance au pays

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Les entrepreneurs canadiens en technologies propres font d'énormes progrès en matière de développement de solutions visant à répondre aux défis les plus urgents de la planète, de l'efficacité énergétique des bâtiments à l'avancement de l'agriculture durable, en passant par les innovations liées à la sécurité de l'approvisionnement en eau. Ces avancements profitent à notre économie, à notre main-d'œuvre et à notre environnement.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui des investissements totalisant 68,2 millions de dollars dans 17 entreprises canadiennes de technologies propres par l'entremise de Technologies du développement durable Canada (TDDC). Ces entreprises exercent leurs activités dans divers secteurs des technologies propres, comme l'agriculture, les transports, la gestion de déchets et la conservation de l'énergie. Le financement de TDDC les aidera à mettre au point des technologies propres qui pourraient avoir des retombées environnementales et économiques prometteuses pour les Canadiens.

Les entreprises, réparties par secteur, qui obtiennent un financement sont les suivantes :

Exploration énergétique

Arolytics (0,4 million de dollars) de Calgary ( Alberta ) - Cette nouvelle entreprise de technologies propres, dirigée par des femmes, met au point un logiciel qui permettra aux entreprises gazières et pétrolières de trouver des solutions rentables aux défis que pose la gestion de leurs émissions.

( ) - Cette nouvelle entreprise de technologies propres, dirigée par des femmes, met au point un logiciel qui permettra aux entreprises gazières et pétrolières de trouver des solutions rentables aux défis que pose la gestion de leurs émissions. Carbonova (2 millions de dollars) de Calgary ( Alberta ) - Cette entreprise, dirigée par des femmes, met au point un procédé pour transformer le CO 2 et le méthane captés en nanofibres de carbone qui seront utilisées pour améliorer la résistance mécanique du béton et d'autres matériaux.

Utilisation de l'énergie

3E Nano (5 millions de dollars) de Toronto ( Ontario ) - Cette entreprise en pleine croissance, qui est spécialisée dans l'utilisation de l'énergie, met au point un revêtement solaire, dont l'épaisseur se mesure en nanomètres, pouvant être utilisé sur des puits de lumière, des serres et des fenêtres en plastique acrylique afin de grandement réduire les coûts de chauffage et de climatisation.

( ) - Cette entreprise en pleine croissance, qui est spécialisée dans l'utilisation de l'énergie, met au point un revêtement solaire, dont l'épaisseur se mesure en nanomètres, pouvant être utilisé sur des puits de lumière, des serres et des fenêtres en plastique acrylique afin de grandement réduire les coûts de chauffage et de climatisation. BrainBox AI (6,5 millions de dollars) de Montréal (Québec) - Cette entreprise pionnière met au point une solution de régulation numérique faisant appel à l'intelligence artificielle pour optimiser les systèmes de chauffage, d'aération et de climatisation et rendre les immeubles plus écoénergétiques.

Génération d'énergie

Aurora Hydrogen (3,9 millions de dollars) d' Edmonton ( Alberta ) - Cette nouvelle entreprise de technologies propres est l'une des premières à mettre de l'avant un processus novateur à micro-ondes pour produire de l'hydrogène turquoise, sans consommation d'eau et sans émissions directes de CO 2 .

( ) - Cette nouvelle entreprise de technologies propres est l'une des premières à mettre de l'avant un processus novateur à micro-ondes pour produire de l'hydrogène turquoise, sans consommation d'eau et sans émissions directes de CO . Next Hydrogen (5 millions de dollars) de Mississauga ( Ontario ) - Cette nouvelle entreprise de technologies propres du secteur de l'énergie met au point une technologie d'électrolyse qui permet de séparer l'eau en oxygène et en hydrogène à un bien moindre coût et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Transports

Nano One (10 millions de dollars) de Burnaby (Colombie-Britannique) - Cette entreprise de technologies propres novatrice réalise un projet visant une réduction accrue des émissions de CO 2 et des déchets industriels en simplifiant la chaîne d'approvisionnement pour la production de batteries de véhicules électriques.

(Colombie-Britannique) - Cette entreprise de technologies propres novatrice réalise un projet visant une réduction accrue des émissions de CO et des déchets industriels en simplifiant la chaîne d'approvisionnement pour la production de batteries de véhicules électriques. Visual Defence (4 millions de dollars) de Richmond Hill ( Ontario ) - Cette entreprise de technologies propres en expansion propose une solution fondée sur l'IA pour aider les villes à surveiller l'état des routes en temps réel, afin d'augmenter l'efficacité opérationnelle et la durabilité de celles-ci, tout en réduisant les coûts.

Agriculture et agroalimentaire

Future Fields (5 millions de dollars) d' Edmonton ( Alberta ) - Cette entreprise de biotechnologie, qui a une femme comme chef de l'exploitation, travaille à moderniser son processus révolutionnaire de production en laboratoire de protéines de viande afin qu'il soit plus rentable et génère moins d'émissions de carbone.

( ) - Cette entreprise de biotechnologie, qui a une femme comme chef de l'exploitation, travaille à moderniser son processus révolutionnaire de production en laboratoire de protéines de viande afin qu'il soit plus rentable et génère moins d'émissions de carbone. Hortau inc. (6,8 millions de dollars) de Lévis (Québec) - Cette entreprise de technologie agricole met au point une plateforme de gestion des cultures qui fera appel à des réseaux de capteurs sans fil et à l'intelligence artificielle pour prévoir les événements qui pourraient nuire aux cultures et optimiser la croissance des végétaux.

New School Foods (5 millions de dollars) de Toronto ( Ontario ) - Cette nouvelle entreprise de technologies propres met au point des substituts à base de plantes ressemblant à de véritables filets de poisson.

( ) - Cette nouvelle entreprise de technologies propres met au point des substituts à base de plantes ressemblant à de véritables filets de poisson. Synergraze (1,3 million de dollars) de Calgary ( Alberta ) - Cette entreprise, dirigée par des femmes, met au point un additif alimentaire à base d'algues, qui pourra réduire jusqu'à 90 % les émissions de méthane digestives des bovins et ainsi atténuer les impacts environnementaux liés à l'élevage de ces animaux.

Gestion des déchets

Cyclic Materials (3,6 millions de dollars) de Kingston ( Ontario ) - Cette entreprise en démarrage de gestion des déchets met de l'avant une technologie unique d'extraction d'éléments de terres rares à partir des déchets magnétiques, pour réduire le volume des déchets dans les décharges et favoriser l'approvisionnement de ces matières essentielles au Canada.

( ) - Cette entreprise en démarrage de gestion des déchets met de l'avant une technologie unique d'extraction d'éléments de terres rares à partir des déchets magnétiques, pour réduire le volume des déchets dans les décharges et favoriser l'approvisionnement de ces matières essentielles au Canada. Enim (Seneca Expert-Conseils) (3 millions de dollars) d' Anjou (Québec) - Cette entreprise avant-gardiste de technologies propres construira et exploitera une installation pilote d'extraction hydrométallurgique de métaux incrustés dans les cartes de circuits imprimés afin de réduire les déchets électroniques et d'en recycler les composantes.

(Québec) - Cette entreprise avant-gardiste de technologies propres construira et exploitera une installation pilote d'extraction hydrométallurgique de métaux incrustés dans les cartes de circuits imprimés afin de réduire les déchets électroniques et d'en recycler les composantes. Provision Analytics (2,6 millions de dollars) de Calgary ( Alberta ) - Cette entreprise de production de logiciels de pointe améliore sa plateforme numérique faisant appel à l'analytique et à l'apprentissage machine pour assurer le suivi des données sur la sécurité et la qualité des aliments afin de trouver des façons de réduire le gaspillage dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

( ) - Cette entreprise de production de logiciels de pointe améliore sa plateforme numérique faisant appel à l'analytique et à l'apprentissage machine pour assurer le suivi des données sur la sécurité et la qualité des aliments afin de trouver des façons de réduire le gaspillage dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Symbient Environmental (1,5 million de dollars) de Mississauga ( Ontario ) - Cette nouvelle entreprise de traitement des eaux usées met de l'avant un système novateur peu coûteux à l'acide performique plutôt qu'au chlore pour désinfecter les eaux usées, ce qui réduit l'incidence sur les milieux aquatiques.

( ) - Cette nouvelle entreprise de traitement des eaux usées met de l'avant un système novateur peu coûteux à l'acide performique plutôt qu'au chlore pour désinfecter les eaux usées, ce qui réduit l'incidence sur les milieux aquatiques. ZS2 Technologies (2,6 millions de dollars) de Calgary ( Alberta ) - Cette entreprise pionnière du domaine des technologies de la construction met au point un procédé de fabrication de ciment à base de magnésium faible en carbone. Ce procédé permet de recycler des déchets tout en réduisant les répercussions environnementales.

Par des investissements tels que ceux-ci, le gouvernement du Canada et TDDC se sont engagés à faire croître notre économie et à créer de bons emplois partout au pays, tout en assurant un avenir sain aux générations à venir.

Citations

« C'est le temps de mettre en place des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques. Notre gouvernement épaule avec fierté ces entreprises pionnières qui stimulent l'innovation et se démarquent en tant que leaders mondiaux dans le domaine des technologies propres. Nous continuerons d'aider les entreprises de technologies propres à concrétiser leur vision dans le but de soutenir la croissance économique et de créer des emplois bien rémunérés dans ce secteur. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les entrepreneurs du Canada ont des idées qui peuvent contribuer à régler certains des enjeux environnementaux les plus pressants de notre planète, mais ils ne peuvent agir seuls. En les soutenant et en les finançant à toutes les étapes de développement, nous les aidons à commercialiser plus rapidement leurs innovations, et à tirer profit de la forte demande mondiale de solutions durables dans tous les secteurs de l'économie. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

Faits en bref

La contribution des entreprises de technologies propres à l'économie canadienne s'élevait à plus de 28,2 milliards de dollars en 2021, et leurs exportations de biens et services à 9,2 milliards de dollars.

leurs exportations de biens et services à 9,2 milliards de dollars. En 2021, le secteur des technologies propres comptait plus de 188 000 Canadiens occupant des postes gratifiants et bien rémunérés.

Les femmes représentent 41 % de l'effectif du secteur des technologies propres.

Le Canada se distingue dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 13 entreprises canadiennes, dont 10 qui ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 (anglais) de 2022.

se distingue dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 13 entreprises canadiennes, dont 10 qui ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 (anglais) de 2022. En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé le plan « Un environnement sain et une économie saine, le plan climatique renforcé du Canada », qui majore le soutien consenti à Technologies du développement durable Canada (TDDC) de 750 millions de dollars sur 5 ans. Il s'agit de l'investissement ponctuel le plus important du gouvernement du Canada dans TDDC.

Depuis sa création en 2001, TDDC a investi plus de 1,58 milliard de dollars dans plus de 500 entreprises qui ont collectivement produit des revenus annuels de 3,1 milliards de dollars, créé 20 942 emplois, commercialisé 194 nouvelles technologies et réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 22,6 mégatonnes de CO 2 , ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année.

