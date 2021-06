Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un investissement fédéral de plus de 700 000 $ pour la conception et la construction d'un quai restructuré résilient au changement climatique dans le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne, le quai Tobey, qui est l'entrée du parc national et son principal point d'accès pour les visiteurs.

Le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne fait partie de l'archipel d'eau douce le plus vaste du monde et est situé à seulement deux heures au nord de Toronto. Accessible uniquement par bateau, ce parc national est un endroit paisible et en apparence isolé où les pins blancs balayés par le vent et les rives granitiques du Bouclier canadien côtoient une dense forêt de feuillus. Les visiteurs du parc national aiment faire de la randonnée pédestre ou du vélo dans les sentiers boisés et certains en profitent pour camper dans des emplacements isolés ou passer la nuit dans des chalets au bord de l'eau.

Au cours de la dernière décennie, les niveaux d'eau de la baie Georgienne ont grandement fluctué, atteignant des niveaux maximum et minimum record ou presque. Ces forces ont eu un impact sur les ouvrages en milieu aquatique du parc et ont causé des dommages aux quais et autres infrastructures, notamment au quai Tobey, qui a été fermé pendant certaines périodes au cours des dernières années aux fins de réparation. Un nouveau quai sera conçu et aménagé de manière à résister aux fluctuations des niveaux d'eau et aux changements de régime des forces environnementales, comme la glace et le vent. Par conséquent, le quai devrait nécessiter moins d'entretien et continuera de fournir aux visiteurs un accès fiable au parc national.

La protection de l'environnement est prioritaire pour Parcs Canada, et des mesures d'atténuation seront mises en place pour assurer la stabilité du rivage et la préservation des poissons et des animaux sauvages. En outre, ce projet prévoit l'intégration d'éléments de remise en état de l'habitat pour assurer la protection des espèces en péril.

Parcs Canada s'efforce d'améliorer la résilience des parcs nationaux au Canada face aux effets du changement climatique. Grâce au Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales, le gouvernement du Canada protège et préserve nos trésors nationaux, tout en soutenant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur du tourisme.

« Cet important investissement fédéral dans la reconstruction du quai Tobey dans le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne offrira un point d'accès durable et sûr à cet endroit que chérit la population, et fera en sorte qu'il demeurera accessible pour que les visiteurs puissent continuer de découvrir les écosystèmes et les trésors exceptionnels des îles, et s'en rapprocher pour des décennies à venir. »

Le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne a été créé en 1929 à l'extrémité sud des célèbres 30 000 îles, le plus grand archipel en eau douce de la planète.

L'île Beausoleil est le site des principales activités offertes aux visiteurs, offrant différents modes d'hébergement, dont le camping, des tentes oTENTik et des chalets, tandis que la location de vélos, les plages de sable et les sentiers de randonnée facile attirent ceux qui souhaitent y passer une journée seulement ou plusieurs jours.

Le parc est une destination hors pair et facilement accessible par bateau, notamment à bord de la navette DayTripper , qui transporte les visiteurs de Honey Harbour jusqu'à l'île Beausoleil.

Entre les bas niveaux record de 2013 et les hauts niveaux record de 2019, les niveaux d'eau autour de l'île Beausoleil ont fluctué d'environ 1,4 m .

les hauts niveaux record de 2019, les niveaux d'eau autour de l'île Beausoleil ont fluctué d'environ . Le financement du quai Tobey fait partie de l'investissement d'environ 2 M$ destiné à soutenir les travaux d'infrastructure dans le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne. Le financement provient du plan d'infrastructures fédérales le plus important de toute l'histoire de Parcs Canada.

Afin de réduire au minimum les impacts pour les visiteurs, la reconstruction du quai Tobey commencera après la fête du Travail. Le quai sera fermé dès que la construction débutera.

La pandémie de COVID-19 continue d'avoir une incidence sur les expériences offertes au parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne. Les visiteurs sont invités à planifier leur visite en consultant le site Web de Parcs Canada avant leur départ. Ils y trouveront de l'information détaillée sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts.

