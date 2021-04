HALIFAX, NS, le 9 avril 2021 /CNW/ - Les Canadiens veulent de l'air pur et de l'eau propre pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Lorsque les entreprises polluent notre milieu naturel, elles doivent payer des amendes, et le gouvernement du Canada s'assure que le bien environnemental succède à tout dommage à l'environnement en veillant à ce que ces amendes soient investies dans des projets bénéfiques pour l'environnement.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Halifax, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 6 millions de dollars dans le projet du Discovery Centre intitulé Inspiring Youth to Climate Action (inciter les jeunes à agir pour le climat). Ce centre des sciences basé à Halifax s'associera à 30 centres des sciences à la grandeur du pays afin de permettre à environ 200 000 jeunes de chaque province et territoire de participer à des activités innovantes qui les encourageront à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques.

Le Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada est la source de financement pour ce projet, et ce, par le truchement du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, constitué à partir de l'amende la plus importante pour une infraction environnementale de l'histoire du pays, soit l'amende historique de 196,5 millions de dollars que Volkswagen a dû payer pour avoir contourné la législation sur la protection de l'environnement au Canada.

Depuis plus de 35 ans, le Discovery Centre propose des expositions et des expériences interactives uniques afin de susciter l'intérêt pour les sciences et la technologie. Les jeunes participeront à des activités pratiques fondées sur la recherche locale sur le climat afin de renforcer le lien avec leur environnement naturel. Ils pourront ainsi acquérir les connaissances et les compétences nécessaires afin d'agir pour le climat aujourd'hui et demain.

Citations

« Les jeunes Canadiens sont au cœur de notre approche visant à créer un avenir plus sain et une économie plus propre. Avec les outils qu'ils acquerront dans le cadre de cet important projet, les jeunes Canadiens demeureront des chefs de file de la lutte contre les changements climatiques au sein de leurs collectivités, partout au pays. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes fiers de soutenir le Discovery Centre; cette organisation locale est un chef de file reconnu dans la création de possibilités innovantes et scientifiques pour les jeunes. En voyant son incidence dans notre ville, je crois fermement qu'avec ses organisations partenaires, il a la capacité d'atteindre des milliers de jeunes d'un océan à l'autre ».

- Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Halifax

« En faisant comprendre la science actuelle et crédible relative aux changements climatiques, le projet Inspiring Youth to Climate Action permettra de mener à bien les types de changement de comportement et d'innovation nécessaires pour atteindre notre objectif de carboneutralité au cours des 30 prochaines années ».

- Dov Bercovici, président-directeur général, Discovery Centre de Halifax

Faits en bref

Le Discovery Centre travaillera avec les éducateurs scientifiques par le truchement de l'Association canadienne des centres de sciences pour communiquer avec plus de 200 000 jeunes (de la maternelle au cégep au Québec ou à la 12 e année dans le reste du Canada ) dans chaque province et territoire.

année dans le reste du ) dans chaque province et territoire. Le Discovery Centre est un musée des sciences interactif primé situé à Halifax (Nouvelle-Écosse). C'est un organisme de bienfaisance sans but lucratif dont la mission est de stimuler l'intérêt, le plaisir et la compréhension des gens à l'égard des sciences et de la technologie.

(Nouvelle-Écosse). C'est un organisme de bienfaisance sans but lucratif dont la mission est de stimuler l'intérêt, le plaisir et la compréhension des gens à l'égard des sciences et de la technologie. Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, créé à partir d'un investissement du Fonds pour dommages à l'environnement et du Fonds d'action pour le climat, investira un total de 206 millions de dollars dans des projets qui permettront de sensibiliser et de mobiliser les jeunes et de les encourager à agir, de soutenir l'action communautaire en faveur du climat, de faire avancer les sciences et la technologie relatives au climat et de soutenir les organisations universitaires et de réflexion.

Les projets de sensibilisation et de mobilisation des jeunes nouvellement financés porteront sur les lacunes en matière de connaissances ou de programmes chez les élèves de la maternelle au cégep au Québec ou à la 12 e année dans le reste du Canada . Ces projets informeront les jeunes et les inciteront à participer à des activités scientifiques et à des possibilités d'apprentissage afin d'établir un lien avec leur environnement naturel et de les encourager à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques.

année dans le reste du . Ces projets informeront les jeunes et les inciteront à participer à des activités scientifiques et à des possibilités d'apprentissage afin d'établir un lien avec leur environnement naturel et de les encourager à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Le Fonds pour dommages à l'environnement fait en sorte que le bien environnemental fasse suite aux dommages causés à l'environnement, en investissant dans des projets axés sur la restauration de l'environnement, l'amélioration de la qualité de l'environnement, la recherche et le développement, ainsi que l'éducation et la sensibilisation.

La somme de 196,5 millions de dollars payée par Volkswagen constitue l'amende la plus élevée pour une infraction environnementale de l'histoire du Canada - une amende près de 26 fois supérieure à la deuxième en importance du genre.

