Des collectivités rurales de la province bénéficieront d'une meilleure connectivité à Internet haute vitesse

OTTAWA, ON, le 3 juin 2022 /CNW/ - La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, qui était accompagnée du député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 55 millions de dollars à Rogers et à Xplornet. Ce financement permettra à près de 11 000 foyers ruraux dans plusieurs collectivités rurales, éloignées et autochtones du Nouveau-Brunswick d'être branchés à Internet haute vitesse. De plus amples détails sur les projets seront annoncés au cours des prochains mois.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant que nous travaillons tous à la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans les infrastructures pour bâtir au pays des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous.

Citations

« Il faut remédier aux lacunes qui subsistent en matière de connectivité et assurer une couverture Internet haute vitesse fiable dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Le financement fédéral supplémentaire de 55 millions de dollars qui est annoncé aujourd'hui va permettre de brancher près de 11 000 foyers de plus dans les zones rurales de la province, et c'est une bonne nouvelle pour les Néo-Brunswickois. Les investissements de cet ordre de la part du gouvernement fédéral et du secteur privé favorisent la création d'emplois, l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et les contacts entre les gens. Le gouvernement du Canada va continuer d'investir afin d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, qui est de brancher 98 % des citoyens d'ici 2026 et l'ensemble de la population canadienne d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Les Canadiens doivent avoir accès à une infrastructure Internet abordable et fiable. L'annonce d'aujourd'hui témoigne des efforts de notre gouvernement pour s'assurer que la majorité des résidents des régions rurales du Nouveau-Brunswick ont accès à des services Internet haute vitesse. Et nous allons poursuivre ces efforts pour que tous les foyers soient branchés dans un avenir rapproché. »

- Le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault

« Nous savons que la connectivité est essentielle pour participer à l'économie numérique, avoir accès à l'éducation et rester en contact avec nos proches. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement du Canada pour offrir une connectivité à un plus grand nombre de résidents et d'entreprises au Nouveau-Brunswick. »

- Le président et chef de la direction, Services résidentiels et Affaires, Rogers Communications, Robert Dépatie

« Xplornet est le chef de file de la connectivité à large bande en région rurale dans ma province natale du Nouveau-Brunswick depuis près de 20 ans. L'objectif du gouvernement du Canada, qui est de connecter tout le Nouveau-Brunswick à Internet haute vitesse, va dans le même sens que le nôtre, car nous avons résolu de connecter les régions rurales du Nouveau-Brunswick à ce qui compte le plus. Nous sommes vraiment heureux de travailler avec la ministre Hutchings à la réalisation de ce projet transformateur. »

- Le cofondateur et vice-président exécutif, Xplornet Communications Inc., Jeff Burlock

Faits en bref

Les projets annoncés aujourd'hui obtiennent 55 millions de dollars en financement de la part du gouvernement du Canada pour offrir un accès à Internet haute vitesse à 11 000 foyers au Nouveau-Brunswick.

pour offrir un accès à Internet haute vitesse à 11 000 foyers au Nouveau-Brunswick. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. Jusqu'à présent, le gouvernement du Canada a investi plus de 43 millions de dollars au Nouveau-Brunswick pour brancher plus de 10 000 foyers dans la province.

a investi plus de 43 millions de dollars au Nouveau-Brunswick pour brancher plus de 10 000 foyers dans la province. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse dans tout le Canada .

. Depuis 2015, le gouvernement du Canada finance des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,2 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

