CHÂTEAUGUAY, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La conservation et la restauration de la nature sont des solutions pour atténuer les effets des changements climatiques et s'y adapter. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les municipalités et d'autres partenaires pour protéger des habitats qui séquestrent du carbone, notamment des milieux humides, des forêts matures et des tourbières, partout au pays.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui un investissement de 5 millions de dollars pour un projet de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ce projet vise à acquérir et à protéger à perpétuité jusqu'à 200 hectares dans le corridor forestier situé entre les municipalités de Châteauguay et de Léry, en Montérégie, au Québec.

Ce projet consolidera le lien écologique entre les deux municipalités et contribuera à lutter contre la perte et la fragmentation d'habitats dans ce secteur de haute diversité biologique. Le corridor vert Châteauguay-Léry se démarque en effet par la richesse de ses habitats, qui comprend notamment six écosystèmes forestiers exceptionnels, ainsi qu'une vingtaine d'espèces de plantes menacées. On y trouve la seule colonie en importance répertoriée au Québec de l'aubépine ergot-de-coq, une espèce d'arbre de la famille des Rosacées officiellement désignée comme étant menacée dans la province depuis 2022. Une fois mené à terme, le projet pourrait également améliorer l'accès à la nature, notamment par la mise en place d'activités récréatives à faible incidence sur l'environnement, comme la randonnée pédestre ou le ski de fond.

« Les solutions axées sur la nature font partie des moyens les plus efficaces dont nous disposons pour lutter contre les changements climatiques. Les forêts matures, comme celles de Châteauguay et de Léry, sont reconnues pour leur capacité à séquestrer d'importantes quantités de carbone, et leur protection contribuera à l'atteinte de nos engagements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à conserver 30 p. 100 des terres et des océans d'ici 2030. L'ensemble des caractéristiques de ces habitats confère à ce corridor forestier un caractère exceptionnel qui rend sa protection incontournable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La protection de nos forêts et de nos milieux naturels est essentielle pour préserver la biodiversité unique de Châteauguay--Lacolle. Cet investissement permettra non seulement de protéger ces habitats précieux, mais aussi d'offrir aux générations futures un accès inestimable à la nature. »

- Brenda Shanahan, députée de Châteauguay--Lacolle

« Les forêts et les corridors forestiers, comme celui de Châteauguay-Léry, sont essentiels au maintien de la biodiversité et de la qualité de vie de la population du Grand Montréal. C'est pourquoi la CMM consent depuis plusieurs années des efforts importants pour assurer la conservation de ce corridor forestier. Cet investissement nous donnera les moyens d'agir concrètement pour acquérir et protéger les terrains qui le composent, et créer un parc métropolitain dont pourront profiter les citoyennes et les citoyens, ainsi que les générations à venir. »

- Massimo Iezzoni, directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Léry se distingue par son caractère champêtre, sa bande riveraine et ses arbres matures. Les citoyens me répètent sans cesse à quel point ils aiment y vivre. Nous sommes toutes et tous enthousiasmés de voir une réelle attention portée à la protection des milieux naturels par tous les paliers gouvernementaux, dont le gouvernement du Canada. La Ville de Léry réitère sa volonté de travailler de concert avec toutes les parties prenantes pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de conserver 30 p. 100 des milieux naturels sur le territoire du Grand Montréal. »

- Kevin Boyle, maire de Léry

« En tant que maire de Châteauguay, c'est avec une immense fierté que je constate les fruits d'un effort concerté, où tous les paliers, municipaux et gouvernementaux, ont uni leurs forces. Aujourd'hui, l'engagement du gouvernement du Canada d'ajouter 5 millions de dollars à une contribution déjà existante pour la protection du corridor forestier Châteauguay-Léry vient concrétiser nos efforts collectifs. Cette initiative permettra de préserver ce joyau écologique inestimable, garantissant ainsi un héritage durable pour les générations futures. »

- Éric Allard, maire de Châteauguay

Le financement de ce projet est octroyé pour une période de deux ans, de 2023 à 2025, et provient du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, un fonds décennal de 1,4 milliard de dollars qui vise à soutenir des projets qui accroîtront le stockage et le captage du carbone grâce à la conservation, à la remise en état et à l'amélioration de milieux humides, de tourbières, de prairies et de forêts.

provient du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, un fonds décennal de 1,4 milliard de dollars qui vise à soutenir des projets qui accroîtront le stockage et le captage du carbone grâce à la conservation, à la remise en état et à l'amélioration de milieux humides, de tourbières, de prairies et de forêts. Les solutions climatiques axées sur la nature contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada et à atteindre les objectifs du pays en matière de changements climatiques pour 2030 et 2050.

et à atteindre les objectifs du pays en matière de changements climatiques pour 2050. Ce projet d'acquisition de milieux naturels est réalisé dans le cadre du Plan métropolitain d'aménagement et de développement, et vise à augmenter le couvert forestier essentiel à la diversité biologique du Grand Montréal.

