OTTAWA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Les systèmes universels de soins de santé, financés par l'État, sont une source de fierté pour les Canadiens. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour les aider à relever les défis liés à la prestation de services pendant la pandémie de COVID-19 tandis que nous nous remettons sur pied.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui qu'un accord bilatéral avec l'Ontario a été conclu afin de d'améliorer les services virtuels de santé de la province. Selon cet accord, la province investira les fonds fédéraux conformément aux priorités pancanadiennes qui ont été définies d'un commun accord pour accélérer la prestation de services virtuels de soins de santé pendant la pandémie.

Selon cet accord bilatéral, l'Ontario reçoit 46 millions de dollars pour élargir les soins de santé virtuels. Au cours des prochains mois, la province mettra également au point son plan d'action exposant le plan d'investissement des fonds dans le cadre de l'accord bilatéral, pour améliorer l'accès aux soins virtuels de santé.

Citations

« Maintenant plus que jamais, les Canadiens ont besoin d'avoir accès à des soins de santé virtuels pour appuyer leur santé. Nous collaborons avec les partenaires des provinces et les territoires pour appuyer le déploiement rapide de ces services pour les Canadiens, pour nous assurer qu'ils puissent avoir accès aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera l'Ontario à répondre aux besoins d'expansion de services de soins de santé virtuels, afin d'assurer aux Ontariens qu'ils ont des soins de santé à leur portée pendant la pandémie de COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé du Canada

« Nous le constatons plus que jamais pendant la pandémie de COVID-19, il importe que les provinces et les territoires disposent des ressources dont elles ont besoin afin d'être en mesure de fournir des services de qualité en soins de santé virtuels à la population, quand et là, où elle en a besoin. Cet investissement épaulera la stratégie Priorité au numérique pour la santé, pour maximiser les innovations numériques qui permettront aux patients ontariens d'accéder à des soins ponctuels et d'introduire l'expérience des patients au 21e siècle. »

L'honorable Christine Elliott

Vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario

Faits en bref

Le premier ministre a annoncé le 3 mai 2020 un investissement de 240,5 millions de dollars visant à accroître l'accès aux services virtuels et aux outils numériques pour améliorer la santé et le bien-être des Canadiens.

Une partie de ces fonds, à savoir 150 millions de dollars, sera accordée aux provinces et aux territoires au moyen d'accords bilatéraux ciblés visant à élargir la gamme de services virtuels de santé en fonction de cinq initiatives nécessitant une mise en œuvre immédiate pour appuyer le développement de ces soins de santé au sein des systèmes canadiens de soins de santé, notamment :

messagerie texte et transfert de document sécurisés;



vidéoconférence sécurisée;



technologies de télésurveillance des patients;



accès des patients à leurs résultats de tests de dépistage de la COVID-19 et à d'autres résultats de laboratoire;



soutien d'arrière-plan pour l'intégration ou l'harmonisation de ces nouvelles plateformes ou nouveaux outils.

Ce financement s'ajoute par ailleurs aux 50 millions de dollars en fonds fédéraux supplémentaires alloués à Inforoute Santé du Canada pour aider davantage les provinces et les territoires à mettre en œuvre rapidement les cinq nouvelles initiatives prioritaires.

pour aider davantage les provinces et les territoires à mettre en œuvre rapidement les cinq nouvelles initiatives prioritaires. Les accords bilatéraux sur les soins virtuels sont une initiative à durée limitée qui vise à faire en sorte que les Canadiens continuent de recevoir virtuellement les services de santé dont ils ont besoin en cette période d'incertitude.

En plus de cet investissement, Santé Canada collabore avec les provinces et les territoires à des dossiers stratégiques connexes, ce qui permettra la mise en place à long terme de services virtuels de soins de santé de grande qualité et sans risque, qui viendront s'ajouter aux soins prodigués en personne.

