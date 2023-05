LONGUEUIL, QC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Les Canadiens méritent d'être en sécurité dans leur collectivité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en place un plan global visant à retirer les armes à feu de nos rues et à consacrer plus de ressources à nos quartiers. Un élément central de ce plan consiste à ajouter des ressources pour lutter contre la criminalité et prévenir la violence.

En aidant les jeunes Canadiens à faire des choix positifs, à développer leurs compétences et à poursuivre leurs études, ils seront beaucoup moins susceptibles de commettre des crimes. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada investit dans des projets de prévention du crime qui répondent aux besoins des jeunes par le biais du Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC).

En vue d'aider un plus grand nombre de jeunes à s'orienter vers la réussite dans leur vie, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a annoncé aujourd'hui un nouveau soutien pour les jeunes à risque de l'agglomération de Longueuil grâce à un financement fédéral de 4,9 millions de dollars sur cinq ans. Lors de l'annonce d'aujourd'hui, le ministre Mendicino était accompagné de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil et ses partenaires lanceront l'initiative « Groupe CONTACT ». Celle-ci comportera plusieurs programmes et services qui aideront 300 jeunes à risque, âgés de 12 à 17 ans, et leur famille, pour les amener à éviter ou à quitter un mode de vie criminel, à empêcher la formation de gangs et à réduire le nombre de jeunes qui se livrent à des comportements criminels et à des actes d'intimidation. Les services offerts couvrent une variété d'ateliers et d'activités correspondant aux besoins des jeunes et de leur famille, comme de la sensibilisation aux risques des gangs ; du counseling ; de la formation professionnelle ou du soutien à l'emploi ; de la gestion de la vie personnelle ; en plus d'autres services du domaine de la musique, des sports et des loisirs.

Aucun programme ou initiative ne peut à lui seul traiter le problème des crimes commis avec des armes à feu. C'est pourquoi le FAPC est l'un des nombreux éléments du plan du gouvernement visant à assurer la sécurité des Canadiens. Le FAPC s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, laquelle soutient la mise en œuvre et l'évaluation d'initiatives locales et ciblées en matière de prévention du crime dans le but de développer et de partager les connaissances sur les méthodes efficaces de prévention et de réduction de la criminalité au sein des populations prioritaires.

Notre travail commence aux frontières canadiennes, où nous avons ajouté des ressources pour lutter contre la contrebande et empêcher les armes à feu d'entrer dans le pays. Le gouvernement a interdit les armes à feu de style arme d'assaut comme le AR-15 il y a deux ans et met au point un programme de rachat pour retirer ces armes à feu de nos collectivités. En octobre dernier, un gel national des armes de poing a été mis en place au moyen de modifications apportées aux règlements de la Loi sur les armes à feu. Enfin, le projet de loi C-21, la mesure la plus importante prise par le Canada pour lutter contre la violence liée aux armes à feu depuis une génération, vient d'être adopté à la Chambre des communes. Ce projet de loi historique propose des dispositions importantes pour lutter contre le crime organisé et s'attaquer au rôle alarmant des armes à feu dans la violence familiale.

« Le meilleur moyen de prévenir les crimes est de les arrêter avant qu'ils ne se produisent, et c'est exactement ce que fera le projet annoncé aujourd'hui en donnant aux jeunes les moyens de faire les bons choix et de réussir dans la vie. L'éducation et la prévention sont des piliers essentiels de notre plan visant à prévenir la criminalité et à assurer la sécurité de nos collectivités. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique.

« Depuis plusieurs années, le Service de police de l'agglomération de Longueuil met de l'avant une philosophie nouvelle, axée sur la prévention du crime, notamment grâce à la mise en place du programme RÉSO. Le nouveau programme Groupe CONTACT, ciblant spécifiquement les jeunes, permettra de poursuivre dans cette lignée en optant pour une approche de prévention innovante, faisant la force et la renommée de notre service de police. »

- Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil

« Groupe CONTACT est un programme qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie novatrice de "police de concertation" du SPAL. Il faut agir au-delà de l'aspect judiciaire de l'acte commis. Nous désirons travailler avec les adolescents et leurs familles afin qu'ils se mobilisent dans la compréhension de ce qui les a menés aux abords de la délinquance, cela afin d'éviter la rechute de ces jeunes et leur engagement malheureux et dangereux dans la spirale de la délinquance. »

- Patrick Bélanger, directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil

Le FAPC soutient des initiatives qui s'attaquent aux facteurs de risque et de protection connus associés au crime et répondent aux problèmes prioritaires en matière de criminalité.

Un financement de 35,2 millions de dollars sur cinq ans est disponible dans le cadre du FAPC à compter de l'exercice 2022-2023.

L'année dernière, la ville de Longueuil a reçu 2 788 565,73 $ dans le cadre du Fonds pour des collectivités plus sûres, une somme qui fait partie d'un plus grand investissement de 41,8 millions de dollars pour la province de Québec.

