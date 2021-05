Le gouvernement du Canada investit 4,4 millions de dollars dans un projet de sensibilisation et de lutte contre les changements climatiques destiné aux jeunes Canadiens

DARTMOUTH, NS, le 19 mai 2021 /CNW/ - Les Canadiens veulent de l'air et de l'eau purs pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Lorsque des entreprises polluent notre environnement naturel, elles doivent en payer le prix sous forme d'amendes, et le gouvernement du Canada voit à ce qu'un geste dommageable pour l'environnement soit suivi d'un geste qui lui sera bénéfique, en veillant à ce que le montant des amendes en question soit investi dans des projets qui auront des effets positifs pour les Canadiens et leur collectivité.

Aujourd'hui, Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de promotion économique du Canada atlantique) et député de Dartmouth-Cole Harbour, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 4 499 737 dollars dans le projet Youth Climate Action Now (YouCAN) de Clean Foundation.

Grâce à ce financement, Clean Foundation et des partenaires dans les provinces de l'Atlantique travailleront avec 70 000 jeunes pour leur donner les moyens d'agir à l'égard du climat dans leur vie personnelle et dans leur collectivité. Au moyen d'activités éducatives sur les changements climatiques adaptées en fonction de la réalité régionale et de l'âge des jeunes, le projet YouCAN améliorera leur sensibilisation au climat et leur compréhension de la science et des solutions dans ce domaine. Un élément essentiel de ce projet consistera à offrir une formation professionnelle à 2 000 éducateurs et à leur fournir les outils nécessaires pour soutenir les jeunes dans leurs initiatives de lutte contre les changements climatiques.

Le Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada est la source de financement pour ce projet, et ce, par le truchement du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, qui a été constitué à partir de l'amende la plus importante jamais imposée au pays pour une infraction de nature environnementale, soit l'amende de 196,5 millions de dollars que Volkswagen a dû payer pour avoir contourné la législation sur la protection de l'environnement au Canada.

Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat permet d'investir 37,8 millions de dollars dans des projets de lutte contre les changements climatiques destinés aux jeunes Canadiens de partout au pays. Ces projets visent à mobiliser les jeunes et à les outiller pour qu'ils puissent agir de façon concrète dans leur collectivité pour lutter contre les changements climatiques et aider le Canada à devenir carboneutre d'ici 2050.

« Les jeunes Canadiens sont au cœur de notre approche pour créer un avenir plus sain et bâtir une économie plus respectueuse de l'environnement. Grâce aux outils acquis dans le cadre de cet important projet, les jeunes continueront à être des chefs de file dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la santé des écosystèmes dans leur collectivité, dans tout le pays. »

- Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de promotion économique du Canada atlantique) et député de Dartmouth-Cole Harbour

« L'éducation dans le domaine du climat est impérative pour que la prochaine génération de Canadiens comprenne la science et les solutions nécessaires pour relever le défi des changements climatiques à l'échelle mondiale, qui aura d'importantes conséquences au cours de leur vie. L'approche régionale collaborative de YouCAN en matière d'éducation climatique permet de mettre en lumière des solutions locales aux problèmes locaux, créant ainsi un élan dans toutes les provinces de l'Atlantique dans le domaine de l'éducation sur le climat, tout en amenant les jeunes à saisir l'occasion de passer à l'action dans leur collectivité. »

- Shannon Harding, directrice, Éducation et mobilisation, Clean Foundation

Ce projet réunira des partenaires des quatre provinces de l'Atlantique afin de concevoir et de réaliser des projets de sensibilisation et de lutte contre les changements climatiques de grande qualité et adaptés à la région, projets qui sont destinés aux jeunes de la maternelle à la 12 e année, aux étudiants et aux éducateurs du Canada atlantique.

année, aux étudiants et aux éducateurs du atlantique. Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, créé grâce à un investissement du Fonds pour dommages à l'environnement et du Fonds d'action pour le climat, investira un total de 206 millions de dollars dans des projets qui seront propices à la sensibilisation, à la mobilisation et à l'action des jeunes; qui soutiendront l'action communautaire en faveur du climat; qui feront avancer la science et la technologie dans le domaine du climat; et qui soutiendront les établissements universitaires et les organismes de réflexion.

Les projets de sensibilisation et de mobilisation des jeunes nouvellement financés viseront à combler les lacunes dans les connaissances ou les programmes chez les élèves de la maternelle à la 12 e année au Canada (de la maternelle au cégep au Québec). Ces projets informeront les jeunes et les feront participer à des activités scientifiques et à des possibilités d'apprentissage afin qu'ils créent un lien avec leur environnement naturel et qu'ils soient motivés à prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques.

année au (de la maternelle au cégep au Québec). Ces projets informeront les jeunes et les feront participer à des activités scientifiques et à des possibilités d'apprentissage afin qu'ils créent un lien avec leur environnement naturel et qu'ils soient motivés à prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques. Le Fonds pour dommages à l'environnement fait en sorte que les torts causés à l'environnement soient suivis de gestes positifs, en investissant dans des projets axés sur la restauration de l'environnement, l'amélioration de la qualité de l'environnement, la recherche et le développement ainsi que l'éducation et la sensibilisation.

