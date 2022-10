Le financement appuie le projet de Jeunesse, J'écoute visant à élargir et à adapter des programmes communautaires

TORONTO, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Bien que de nombreuses personnes au Canada soient aux prises avec des défis liés à la santé mentale, certains jeunes courent un plus grand risque de développer une maladie mentale en raison du racisme, de la discrimination, de préjugés culturels entourant les soins en matière de santé mentale, de leurs conditions de vie et du manque généralisé d'accès à du soutien et à des services de qualité. Le gouvernement du Canada est déterminé à s'attaquer à ces disparités et à promouvoir la santé mentale de tout le monde, et particulièrement des personnes confrontées à des iniquités sociales et de santé.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de 3 millions de dollars à Jeunesse, J'écoute pour appuyer le mieux-être mental des jeunes autochtones, des jeunes noirs, des jeunes nouveaux arrivants et des jeunes des communautés ayant un accès limité aux services partout au Canada, y compris les jeunes des régions rurales et éloignées.

Pour entrer en communication avec les personnes de ces communautés, Jeunesse, J'écoute élargira deux programmes. Le premier programme, « Weaving Threads », mobilise actuellement les communautés autochtones de l'Ontario. Il sera élargi pour être offert aux communautés autochtones de partout au pays et sera également adapté pour les communautés noires et des nouveaux arrivants à l'échelle nationale.

Jeunesse, J'écoute élargira aussi son programme « Intervenant dans la classe » qui vise à éliminer les préjugés entourant les comportements de recherche d'aide et à les démystifier en donnant aux élèves du primaire un aperçu des moyens qu'utilisent les intervenants de Jeunesse, J'écoute pour appuyer leur santé mentale. Le programme sera offert à l'échelle nationale aux élèves de 4e et de 5e années dans les deux langues officielles sous forme numérique, virtuelle ou en personne.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 pour appuyer des projets visant à promouvoir la santé mentale et à prévenir les maladies mentales chez les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de la COVID-19.

« Une des priorités du gouvernement du Canada est d'accroître les ressources et d'enrayer les obstacles qui nuisent à l'obtention de soins en matière de santé mentale pour les enfants et les jeunes au Canada, surtout ceux issus de communautés mal desservies. Le financement annoncé aujourd'hui et octroyé à Jeunesse, J'écoute aidera plus de jeunes d'un océan à l'autre à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour prendre soin d'eux-mêmes et de leurs pairs. Les fonds contribueront également à véhiculer le message qu'il est normal de ne pas toujours aller bien et qu'ils ne sont pas seuls. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le financement de 3 millions de dollars annoncé aujourd'hui servira à appuyer la santé mentale des jeunes autochtones, noirs et issus de groupes méritant l'équité partout au Canada, et illustre l'engagement du gouvernement du Canada à l'endroit de la santé mentale pour tout un chacun. Les programmes communautaires grandement requis en matière de cybersanté mentale élargiront la portée de Jeunesse, J'écoute et offriront du soutien aux jeunes qui en ont besoin. Nous offrons aux jeunes un espace sécuritaire, où ils peuvent accéder à du soutien bilingue, en tout temps, dans chaque province et territoire, peu importe leurs besoins, petits ou grands. »

Katherine Hay, présidente et directrice générale

Jeunesse, J'écoute

Au Canada , une personne sur trois a déclaré que sa santé mentale s'est détériorée en raison de la pandémie.

, une personne sur trois a déclaré que sa santé mentale s'est détériorée en raison de la pandémie. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

La promotion de la santé mentale et la prévention des maladies mentales sont des compléments aux services de soins de santé mentale et peuvent contribuer à réduire la pression exercée sur le système de santé.

Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer la santé mentale des personnes au Canada tout au long de la pandémie de la COVID-19 et au-delà. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, sachez que la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est accessible à toutes les Peuples Autochtones au Canada . Il est possible, en tout temps, de faire appel à des conseillers expérimentés qui fournissent des services adaptés à la culture par téléphone et par clavardage. Le service téléphonique et le clavardage sont accessibles en français et en anglais. Le soutien téléphonique est aussi offert sur demande en cri, en ojibwé (anishinaabemowin) et en inuktitut.

est résolu à appuyer la santé mentale des personnes au tout au long de la pandémie de la COVID-19 et au-delà. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, sachez que la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est accessible à toutes les Peuples Autochtones au . Il est possible, en tout temps, de faire appel à des conseillers expérimentés qui fournissent des services adaptés à la culture par téléphone et par clavardage. Le service téléphonique et le clavardage sont accessibles en français et en anglais. Le soutien téléphonique est aussi offert sur demande en cri, en ojibwé (anishinaabemowin) et en inuktitut. Jeunesse, J'écoute a vu la demande pour ses services augmenter de plus de 137 % en 2020 par rapport à l'année précédente, ce qui démontre un grand besoin de soutenir les jeunes et leur santé mentale au Canada dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Jeunesse, J'écoute est accessible en tout temps grâce à des services de cybersanté mentale qui fournissent aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel en français et en anglais.

Jeunesse, J'écoute est un partenaire clé du portail Espace mieux-être Canada . Vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada en ligne en composant le 1-866-585-0445, ou en textant MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu informatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés.

