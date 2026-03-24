Le gouvernement du Canada investit 3,6 M$ dans le secteur de la défense en soutenant l'Université du Québec en Outaouais

L'appui de DEC servira à tester et renforcer la cybersécurité du secteur de la défense.

GATINEAU, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, l'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, en compagnie de l'honorable Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, a annoncé, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 3 600 000 $ à l'Université du Québec en Outaouais (UQO). Cette aide de DEC s'inscrit dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) pour le Québec visant à renforcer la capacité industrielle du Québec dans le secteur de la défense et à accroître l'intégration des entreprises aux chaînes d'approvisionnement nationales et internationales.

Cet appui permettra à l'Université d'accroître sa capacité d'innovation et de transfert technologique en cybersécurité, contribuant ainsi à renforcer la résilience face aux cyberattaques des entreprises faisant partie des chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense. Plus précisément, l'UQO mettra en place un laboratoire répondant aux normes de la défense. Dans cet environnement informatique sécurisé, il sera possible de simuler différentes cyberattaques auxquelles les entreprises peuvent faire face, comme l'espionnage industriel, les rançongiciels et les attaques visant à perturber leurs activités. Pour y parvenir, l'Université fera l'acquisition d'équipements informatiques spécialisés, de logiciels de cybersécurité et de technologies immersives.

C'est dans cet esprit qu'en 2021, l'UQO a créé, avec l'Institut national de recherche scientifique (INRS), l'Unité mixte de recherche (UMR) dédiée à la cybersécurité et à la confiance numérique. En 2025, l'UQO s'est jointe à l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience (IMC2), qui permet de rassembler l'expertise multidisciplinaire de calibre mondial de ces universités afin d'accompagner les entreprises, la population et les gouvernements face aux défis stratégiques de la cybersécurité.

Une industrie de la défense forte est essentielle à la souveraineté et à la sécurité nationale du pays, ainsi qu'à sa résilience économique et à sa prospérité à long terme. Ainsi, le gouvernement du Canada prend des mesures audacieuses pour favoriser une base industrielle de défense plus résiliente et durable, notamment en effectuant des investissements régionaux ciblés destinés à accroître la capacité industrielle du Canada en matière de défense.

Citations

« En appuyant l'Université du Québec en Outaouais, DEC investit concrètement dans le renforcement de la cybersécurité du secteur de la défense. Ce projet permettra de mieux outiller les entreprises pour faire face à des cybermenaces de plus en plus complexes et de protéger des chaînes d'approvisionnement essentielles à notre sécurité nationale. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« L'appui de DEC à l'UQO représente un véritable levier pour l'économie de la région. Cet investissement témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement du Canada au renforcement de la souveraineté, à la sécurité et à la prospérité du pays. En formant la relève de demain et en poussant l'innovation dans le secteur de la cybersécurité, l'UQO contribue au plan de notre gouvernement visant à bâtir, protéger et renforcer l'industrie de la défense au Canada. »

L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'appui de DEC à l'UQO met en valeur l'expertise qui se développe ici, en Outaouais. Il permet à notre région de contribuer activement à la cybersécurité et au renforcement d'un secteur de la défense plus résilient. »

L'honorable Greg Fergus, député de Hull-Aylmer

« Cet important appui de 3,6 millions $ du gouvernement fédéral, combiné à la contribution de 900 000 $ de l'UQO, pour un investissement total de 4,5 millions $, permettra la création, à l'UQO, d'un laboratoire vivant en cyberrésilience des systèmes de transport interconnectés qui pourra notamment créer des simulations dans un environnement sécurisé, communément appelé 'cyber-range'. Ce laboratoire dotera le Canada d'une capacité stratégique d'expérimentation, de formation et d'innovation en cybersécurité appliquée aux transports, ce qui positionnera l'Outaouais comme un pôle de référence et j'en suis extrêmement fière! »

Murielle Laberge, rectrice de l'UQO

Faits en bref

Les fonds de l'IRID sont accordés dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour développer leurs activités et renforcer leur compétitivité, ainsi qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un écosystème entrepreneurial propice à l'innovation et à la croissance pour tous, dans toutes les régions.

En tirant parti de l'expertise et de l'ancrage régional québécois de DEC en matière de soutien à l'innovation, l'IRID renforcera la base industrielle de défense du Canada dans toutes les régions du pays tout en aidant le Canada à respecter son engagement en matière de dépenses de défense envers l'OTAN.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]