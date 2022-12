Ce financement soutient le nouveau projet de l'Association canadienne des entraîneurs à l'appui de la santé mentale et du sport

OTTAWA, ON, le 12 déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à favoriser la santé mentale pour tout le monde, en particulier pour les personnes qui font face à des obstacles disproportionnés dans l'accès à des mesures de soutien en santé mentale pour des motifs de discrimination, de statut socio-économique ou d'exclusion sociale.

Le député d'Ottawa-Sud, David McGuinty, annonce aujourd'hui au nom de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, l'honorable Carolyn Bennett, un financement de 2,8 millions de dollars à l'appui du nouveau projet de l'Association canadienne des entraîneurs, qui vise à augmenter la littératie en matière de santé mentale des entraîneurs et des dirigeants des sports communautaires qui travaillent avec des communautés éloignées, des communautés autochtones, des communautés démunies sur le plan économique, des nouveaux arrivants au Canada et des personnes en situation de handicap.

Le projet permettra la mise à jour et l'adaptation de modules pédagogiques sur la santé mentale qui seront offerts au sein de ces communautés. Il permettra aussi la création d'un centre de ressources en matière de santé mentale en ligne pour les entraîneurs qui sera lancé le 16 février 2023. Il est attendu que ce projet joindra jusqu'à 2 540 000 entraîneurs dans l'ensemble du pays.

Cette annonce fait partie d'un investissement de 100 millions de dollars sur trois ans prévu dans le budget 2021 pour des projets qui visent à favoriser la santé mentale et à prévenir la maladie mentale au sein des populations touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19, notamment les jeunes, les aînés, les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis ainsi que les Canadiens noirs et racisés.

Citations

« Les entraîneurs jouent un rôle de premier plan au sein de leurs communautés, et pour de nombreux athlètes, ils représentent une source importante de soutien en matière de santé mentale. Axé sur l'accroissement de la sensibilisation à la santé mentale, ce nouveau programme aidera grandement les entraîneurs et les dirigeants des sports à comprendre certains des défis auxquels les jeunes de groupes en quête d'équité doivent faire face lorsqu'il s'agit de leur santé mentale, et à aider ces jeunes à avoir accès à des ressources importantes pour favoriser leur santé mentale. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Je suis heureuse que notre gouvernement continue de soutenir les groupes sous-représentés qui ont été disproportionnellement affectés par la pandémie. L’éducation en santé mentale de nos entraîneurs est primordiale. Le bien-être de nos athlètes dépend des environnements d’entraînement sains et sécuritaires que nous sommes capables de leur fournir. C’est exactement ce que saura faire ce financement de 2,8 millions de dollars à l’Association des entraîneurs du Canada, en touchant 2.5 millions d’entraîneurs à travers le pays, qui à leur tour aideront des millions d’athlètes d’un océan à l’autre. »

L’honorable Pascale St-Onge

Ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Il est essentiel de soutenir la santé mentale des athlètes pour créer un environnement sain et susciter un amour du sport et de l'activité physique qui peut durer toute la vie. Le soutien additionnel que l'Association canadienne des entraîneurs peut fournir aux entraîneurs et aux organismes de sport contribuera à favoriser cet environnement propice et à appuyer l'activité physique à long terme tout en combattant les inégalités en matière de santé et en soutenant les jeunes de groupes en quête d'équité. »

David McGuinty

Député d'Ottawa Sud

« Ce projet est une importante occasion pour l'Association canadienne des entraîneurs d'accroître la sensibilisation à la santé mentale ainsi que la littératie en matière de santé mentale dans le milieu du sport. La puissance du sport peut unir des personnes, des groupes, des communautés et des nations; par ce projet, nous visons à outiller nos entraîneurs pour qu'ils puissent mieux s'appuyer eux-mêmes et appuyer les gens qui participent aux sports. Nous visons aussi à normaliser les discussions portant sur la santé mentale et à transformer véritablement les vies de particuliers ainsi que le milieu du sport au Canada. »

Lorraine Lafrenière, chef de la direction de l'Association canadienne des entraîneurs

Faits en bref

Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer la santé mentale de la population canadienne tout au long de la pandémie et au-delà.

est résolu à appuyer la santé mentale de la population canadienne tout au long de la pandémie et au-delà. La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être, et elles peuvent contribuer à réduire le recours au système de santé. Des projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale peuvent améliorer les résultats sur la santé tout au long de la vie.

Le portail Espace mieux-être Canada offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents. Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être Canada , téléphoner

au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

Tous les Autochtones au Canada ont accès à la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être. Des conseillers expérimentés qui sont bien au fait des réalités culturelles offrent du soutien par téléphone et par clavardage 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les services téléphoniques et en ligne (clavardage) sont offerts en français et en anglais. Du soutien par téléphone est également offert sur demande en langue crie, en ojibwé (anishinaabemowin) et en inuktitut.

Jeunesse, J'écoute offre 24 heures sur 24, sept jours sur sept, des services de santé mentale en ligne qui fournissent un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

