ST. JOHN'S, NL, le 6 août 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en lumière des problèmes de longue date dans les établissements de soins de longue durée (SLD) du Canada. Des lacunes ont été mises en évidence dans la prévention et le contrôle des infections, la dotation en personnel et l'infrastructure, avec des effets tragiques sur les résidents, leurs familles et les personnes travaillant dans les établissements de SLD.

C'est pourquoi, dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu'à 1 milliard de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour la prévention et le contrôle des infections (FPCI), afin d'aider les provinces et les territoires à soutenir la prévention et le contrôle des infections en améliorant la ventilation, en embauchant du personnel supplémentaire et en complétant les salaires.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, l'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés, l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles, ont annoncé la signature de la première entente du FPCI avec Terre-Neuve-et-Labrador.

Grâce à cette entente, Terre-Neuve-et-Labrador recevra environ 15 millions de dollars pour renforcer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée et les centres d'hébergement. Grâce à ce financement, la province s'appuiera sur les initiatives existantes en embauchant des spécialistes de la prévention et du contrôle des infections et un coordonnateur de la pandémie, ainsi qu'en augmentant la capacité des ressources humaines et en rendant les environnements de travail plus sûrs. Le financement permettra également de remettre en état les infrastructures vieillissantes, comme les systèmes de ventilation, d'introduire des surfaces et du mobilier résistant aux infections et d'acheter de l'équipement médical comme des commodes et des rideaux d'intimité.

« La pandémie a mis en lumière les problèmes systémiques qui touchent les établissements de soins de longue durée dans tout le pays. Les tragédies vécues en raison de la COVID-19 doivent faire l'objet de mesures de la part de tous les gouvernements, et le financement accordé aujourd'hui à Terre-Neuve-et-Labrador reflète notre engagement à faire en sorte que les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée reçoivent des soins sûrs et de qualité et soient traitées avec dignité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé du Canada

« Les personnes au Canada qui vivent et qui travaillent dans des établissements de soins de longue durée devraient bénéficier d'un environnement sain où elles sont traitées avec respect et dignité. L'investissement d'aujourd'hui finance des améliorations à la dotation en personnel et aux infrastructures pour mieux protéger les personnes faisant partie du réseau des soins de longue durée à Terre-Neuve-et-Labrador. Le gouvernement du Canada est résolu à travailler en partenariat avec les provinces et les territoires pour améliorer la qualité de vie des aînés. »

L'honorable Deb Schulte

Ministre des Aînés du Canada

« Les personnes âgées de notre province méritent de vivre en sécurité et avec dignité. Cette entente de 15 millions de dollars rend les soins de longue durée plus sûrs en augmentant les mesures de prévention des infections et en améliorant les infrastructures comme les systèmes de ventilation. Cela améliorera la qualité de vie des personnes âgées et assurera la sécurité de leur milieu de vie. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les Terre-Neuviens et les Labradoriens qui vivent dans ces établissements doivent recevoir des soins de qualité et empreints de compassion. L'annonce de financement d'aujourd'hui est un autre exemple du travail important accompli par les gouvernements provincial et fédéral pour assurer des soins et des services de santé de haute qualité dans toute la province. »

L'honorable Andrew Furey

Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que les résidents des établissements de soins de longue durée reçoivent des soins de haute qualité et soient protégés contre les maladies infectieuses comme la COVID-19. Ce financement permettra d'améliorer l'infrastructure et les environnements de travail au profit de tous ceux qui vivent - et travaillent - dans nos établissements de soins de longue durée à Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Dr John Haggie

Ministre de la Santé et des Services communautaires, province de Terre-Neuve

Faits en bref

Pour garantir la transparence pour la population canadienne, les provinces et les territoires élaboreront et publieront des plans d'action dans lesquels ils fixent leurs investissements précis et leurs paramètres de rendement.

En plus du Fonds pour la prévention et le contrôle des infections, le gouvernement du Canada a également investi pour combler les lacunes relevées pendant la pandémie :

a également investi pour combler les lacunes relevées pendant la pandémie : en investissant 740 millions de dollars dans l'Accord sur la relance sécuritaire pour aider les provinces et les territoires à s'occuper des besoins immédiats au sein du secteur des soins de longue durée.



en fournissant plus de trois milliards de dollars de financement fédéral pour aider les provinces et les territoires à augmenter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, une catégorie qui peut inclure des travailleurs de première ligne des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée.



en versant 8,4 millions de dollars de plus à Excellence en santé Canada pour soutenir les établissements de soins de longue durée de partout au pays au moyen de l'initiative SLD+. Plus de 1 000 établissements prennent part au programme.

pour soutenir les établissements de soins de longue durée de partout au pays au moyen de l'initiative SLD+. Plus de 1 000 établissements prennent part au programme. Le budget de 2021 inclut également un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour garantir que les provinces et les territoires offrent des soins conformes à des normes élevées dans leurs établissements de soins de longue durée.

