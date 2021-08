Le réseau contribuera à faire en sorte que l'ensemble de la population canadienne ait accès à des espaces verts

SASKATOON, SK, le 4 août 2021 /CNW/ - Au Canada et dans le monde entier, on prend de plus en plus conscience de l'importance des parcs urbains en tant que lieux essentiels pour la conservation, les loisirs, l'apprentissage et le bien-être mental et physique. Tout au long de la pandémie de COVID-19, le rôle essentiel que jouent les espaces verts dans le bien-être des Canadiennes et Canadiens et de leurs collectivités a été très clairement mis en évidence. Toutefois, la plupart des Canadiennes et Canadiens, près de 72 p. 100 de la population, vivent dans des centres urbains, où l'accès aux bienfaits de la nature et de la faune peut être limité.

Accroître l'accès à la nature, et sa protection, dans les centres urbains porte fruit. Des solutions au climat fondées sur la nature - augmenter la protection comme nous l'annonçons aujourd'hui, la plantation d'arbres, la protection et la restauration de milieux humides et de prairies ainsi que d'autres réservoirs de carbone - pourraient permettre de fournir jusqu'à 30 p. 100 des solutions climatiques globales. La nature agit comme un tampon contre les phénomènes météorologiques extrêmes ; elle absorbe et retient le dioxyde de carbone et peut prévenir la perte de biodiversité.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a lancé un nouveau programme visant à soutenir la création d'un réseau de parcs urbains nationaux. Parcs Canada collaborera avec les municipalités, les provinces, les partenaires autochtones et les organismes de conservation, entre autres, afin de déterminer les possibilités de créer ou d'agrandir des parcs urbains nationaux dans des milieux urbains et périurbains partout au Canada. Le Programme des parcs urbains nationaux est la prochaine étape de l'évolution de Parcs Canada qui, depuis 110 ans, fournit aux Canadiennes et Canadiens un réseau de parcs nationaux, y compris le parc urbain national de la Rouge, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le ministre Wilkinson était à Saskatoon aujourd'hui, où Parcs Canada a signé une déclaration de collaboration avec la Meewasin Valley Authority pour explorer le potentiel d'un parc urbain national dans la vallée Meewasin. Les deux organisations ont un objectif commun : améliorer les espaces verts urbains, en tenant compte des valeurs naturelles et culturelles.

Le Programme des parcs urbains nationaux contribuera à l'engagement du Canada de protéger la biodiversité et de conserver 25 p. 100 des terres et des eaux intérieures et 25 p. 100 des aires marines et côtières d'ici 2025, pour atteindre 30 p. 100 d'ici 2030. Et au-delà des cibles fixées, nous sommes déterminés à nous attaquer à la perte rapide de la biodiversité à l'échelle mondiale, et la nature au Canada, dans nos centres urbains où elle est la plus à risque. Le Programme des parcs urbains nationaux du Canada fait partie d'une plus vaste stratégie de restauration du sud qui comprend de l'infrastructure naturelle, la plantation d'arbres et la régénération de milieux humides, et est essentiel au combat pour endiguer la perte rapide de biodiversité. Ce programme sera appuyé par l'investissement historique de 2,3 milliards de dollars prévu dans le budget de 2021 dans le Patrimoine naturel du Canada afin de s'attaquer à la crise de la biodiversité, de protéger et de conserver la nature, et de créer des emplois dans le domaine de la conservation, comprenant plus particulièrement jusqu'à 130,9 millions de dollars attribués à ce programme.

Le réseau comprendra des aires gérées selon une gamme de modèles de gouvernance souples, notamment des lieux gérés par le gouvernement fédéral, des lieux gérés par des tiers et des modèles de partenariat.

Parcs Canada travaillera aussi étroitement avec des partenaires autochtones pour s'assurer que les parcs urbains nationaux se prêtent à l'intendance autochtone, font la promotion des voix et des histoires autochtones et offrent des possibilités de liens avec les terres et les eaux fondés sur des connaissances et des valeurs autochtones. Ces parcs seront facilement accessibles aux gens vivant dans les centres urbains et offriront des occasions de se rapprocher de la nature et de la culture locales, et d'apprendre à leur sujet.

En plus de la vallée Meewasin, Parcs Canada a signé des déclarations de collaboration avec les municipalités de Winnipeg (Manitoba), d'Halifax (Nouvelle-Écosse) et de Windsor (Ontario), et travaille avec d'autres pour déterminer des sites potentiels de parcs urbains à divers endroits, y compris la région métropolitaine d'Edmonton (Alberta), Colwood (Colombie-Britannique) et Montréal (Québec).

Citations

« Il y a plus d'un siècle, un réseau de parcs nationaux a été envisagé et nous franchissons aujourd'hui la prochaine étape logique en créant un réseau de parcs urbains nationaux. Accroître l'accès à la nature, et sa protection dans nos espaces urbains, est aussi crucial dans la lutte contre la perte de la biodiversité et le changement climatique. Elle soutient également un meilleur mieux-être mental et l'égalité dans les zones urbaines, où vit maintenant la majorité de la population canadienne. Le gouvernement du Canada est fier de travailler avec des partenaires pour créer un réseau de parcs urbains nationaux et faire en sorte que l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens aient accès à des espaces verts partout où ils vivent, travaillent et se divertissent. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Meewasin a assuré un leadership important dans la gestion responsable des écosystèmes depuis 42 ans. De concert avec nos partenaires régionaux, nous sommes emballés d'explorer encore plus avec le soutien du gouvernement du Canada. Meewasin est vraiment spécial dans cette région et nous sommes impatients de mettre en lumière à l'échelle nationale et à l'interne les avantages environnementaux et économiques de conserver des espaces. »

Andrea Lafond, directrice générale de Meewasin

« La région de Saskatoon, située sur le territoire du Traité No 6 et terre ancestrale des Métis, est de plusieurs façons définie par la vallée Meewasin, laquelle serpente dans nos quartiers et nous rapproche. L'annonce d'aujourd'hui par le gouvernement fédéral est la preuve que le modèle de la Meewasin Valley Authority peut devenir un exemple national pour la conciliation de la conservation d'habitats essentiels et l'accès public aux espaces naturels et l'aménagement soigneusement encadré. Nous continuons d'élargir les partenariats dans la région et avec des partenaires autochtones. Un nouveau partenariat avec le gouvernement fédéral créerait une occasion de renforcer ce travail. »

Charlie Clark, maire de Saskatoon

« La ville de Colwood est ravie d'explorer des possibilités avec Parcs Canada pour un éventuel parc urbain national dans notre communauté balnéaire. Nous nous réjouissons à l'idée de discuter avec des partenaires des Premières Nations pour comprendre leurs intérêts et priorités en matière de parcs urbains. En tant que ville reconnue pour ses liens à la nature, avec de magnifiques plages, des forêts abondantes et de superbes parcs et sentiers, Colwood est un endroit idéal pour un parc urbain. »

Rob Martin, maire de Colwood

« Les parcs urbains ont offert un moment de répit nécessaire aux habitants d'Edmonton au cours des 18 derniers mois. En effet, au cours de l'hiver, les organisateurs de festivals se sont adaptés pour tenir compte des directives de la santé publique et soutenir la santé physique et mentale des résidents d'Edmonton. Accueillant la plus grande superficie de parcs urbains d'Amérique du Nord, nous sommes emballés par cette occasion de travailler avec le gouvernement canadien. »

Don Iveson, maire d'Edmonton

« Au cours de la pandémie, les parcs de Winnipeg ont connu une augmentation exponentielle de leur utilisation tandis que les résidents étaient à la recherche de façon de profiter du plein air en toute sécurité. Associée au Défi d'un million d'arbres de la Ville de Winnipeg, lequel fait appel aux résidents pour aider à planter un million de nouveaux arbres d'ici à ce que notre ville accueille un million de personnes, l'importance des parcs urbains est devenue un point de mire encore plus important pour les résidents de Winnipeg. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à s'assurer que la population canadienne d'un océan à l'autre continuera de profiter des bienfaits d'un mode de vie actif à l'extérieur pendant de nombreuses années. »

Brian Bowman, maire de Winnipeg

"La Ville de Montréal a investi des sommes records au cours des quatre dernières années pour acquérir, créer et protéger de nombreux espaces verts sur notre territoire et ainsi atteindre la cible de 10% de milieux naturels protégés. Grâce à l'aide du gouvernement fédéral, nous avons jeté les premiers jalons du plus grand parc urbain au Canada avec le Grand parc de l'Ouest. Nous saluons aujourd'hui ce nouvel engagement qui nous permettra de pousser plus loin cette vision commune pour faire de nos villes des milieux de vie plus verts et plus résilients."

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Accroître les espaces verts protégés est toujours bien accueilli dans les communautés d'Halifax, offrant aux résidents et à leurs familles l'occasion de profiter des magnifiques paysages que nous sommes très chanceux de voir chez nous. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre les discussions avec Parcs Canada et de poursuivre sur cette lancée afin de protéger nos terres et de leur permettre d'être florissantes dans leur état naturel. »

Mike Savage, maire d'Halifax

Les faits en bref

Parcs Canada gère l'un des réseaux d'aires patrimoniales naturelles et culturelles les plus beaux et les plus vastes du monde.

Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre.

Avec son réseau bien connu de lieux patrimoniaux culturels urbains ainsi que le parc urbain national de la Rouge, Parcs Canada a une forte présence et une longue histoire de la conservation dans les zones urbaines.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Liens connexes

