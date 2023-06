PEMBROKE, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Nous avons absolument besoin de technologies propres et de solutions bas carbone pour améliorer l'efficacité du secteur forestier canadien et réduire les émissions tout en stimulant notre économie. Leur développement et leur déploiement nous aident non seulement à lutter contre les changements climatiques mais créent aussi de nouveaux emplois durables.

La députée Anita Vandenbeld, secrétaire parlementaire du ministre du Développement international, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 1,5 million de dollars à Roseburg Forest Products Canada pour la robotisation de son usine de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). La contribution provient du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF), qui facilite l'adoption de technologies et de produits novateurs et vise à rehausser la compétitivité du secteur forestier en misant sur des projets bas carbone qui génèrent des sources de revenus nouvelles ou diversifiées. L'entreprise a aussi reçu une contribution de 1,5 million de dollars du Programme d'investissement et d'innovation dans le secteur forestier de l'Ontario.

Unique en son genre au Canada, l'usine de MDF de Roseburg a la particularité d'être jumelée à une usine de produits à valeur ajoutée et d'utiliser des sous-produits d'usines locales pour fabriquer les panneaux. Le projet consiste à installer et à mettre en production deux chaînes de moulures pourvues de stations d'empilage, d'emballage et d'étiquetage faites sur mesure. Il s'agit d'un nouveau processus qui augmentera la capacité de production. La technologie aura aussi l'avantage de rendre l'usine plus sûre et de transformer 18 postes en emplois spécialisés, notamment des emplois d'opérateurs de robots.

Le projet augmentera la production de moulures de MDF au Canada et réduira notre dépendance aux importations. Il aidera aussi à stimuler l'activité économique et à préserver des emplois dans les régions rurales de l'Ontario, en plus d'offrir des débouchés pour les matières résiduelles d'entreprises locales. Le gain d'efficacité produit par cet investissement devrait permettre de réduire les coûts énergétiques et d'améliorer la performance environnementale de l'usine en réduisant ses émissions de carbone.

Les investissements du programme ITIF favorisent l'adoption de technologies et de produits transformateurs en comblant l'écart entre développement et commercialisation.

Citations

« Le secteur forestier fait vivre beaucoup de nos concitoyens et stimule la croissance économique partout au pays. Le gouvernement du Canada entend l'aider à adopter des technologies et des procédés novateurs pour améliorer son efficacité et sa capacité de production, réduire les émissions et créer de bons emplois durables. Grâce à des investissements comme celui-ci, à Pembroke, les collectivités locales peuvent continuer à récolter les fruits d'une exploitation durable des ressources forestières de notre pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Dans le cadre de notre Programme d'investissement et d'innovation dans le secteur forestier, nous investissons 1,5 million de dollars pour soutenir ce projet à l'usine de Roseburg Forest Products. Cet investissement renforcera les opérations et aidera à assurer la viabilité du secteur forestier de l'Ontario dans la durée. »

L'honorable Graydon Smith

Ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

« Pembroke MDF est extrêmement reconnaissante du soutien du gouvernement de l'Ontario, qui nous permet de moderniser l'équipement désuet de manière à améliorer la fonctionnalité et la marche du travail. L'automatisation de l'empilage et de l'emballage au moyen de la robotique nous a permis de passer de trois à quatre quarts de travail par jour tout en offrant un milieu de travail plus sûr, plus efficace et plus moderne aux membres de notre équipe. »

Alexandre Ouellette

Directeur de l'usine de MDF de Pembroke, Roseburg Forest Products

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]