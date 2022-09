OTTAWA, ON, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Alors que les Canadiens apprécient les activités de plein air, que ce soit pour jouer, travailler ou explorer de nouveaux lieux, le personnel de recherche et sauvetage se tient prêt à répondre lorsque quelqu'un manque à l'appel ou se trouve en détresse. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la collectivité de recherche et sauvetage en la munissant des outils et de la technologie dont elle a besoin afin de mieux servir les Canadiens et pour établir une approche uniforme aux opérations de recherche et de sauvetage partout au pays.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile, le secrétaire parlementaire Yasir Naqvi a annoncé une subvention de 1,4 million de dollars à l'entreprise Counter Crisis Technology Inc. Ce financement, disponible par l'entremise du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage de Sécurité publique Canada, soutiendra le développement et la mise en œuvre d'une solution logicielle d'un système partagé de commandement des opérations dont profiteront les bénévoles et le personnel rémunéré en recherche et sauvetage au sol, notamment les services de police, et ce, dans tout le pays.

Le nouveau système améliorera la recherche et le sauvetage au sol au Canada en s'appuyant sur la technologie existante pour renforcer la coordination entre les organismes de recherche et de sauvetage. À cette fin, il mise sur le partage des connaissances, de l'information et des données entre les administrations. Le système offrira et permettra le soutien d'une solution intégrée aux services de police dans l'ensemble du Canada en favorisant l'aide mutuelle, la coopération et l'amélioration des capacités et des résultats d'intervention en cas de catastrophe au profit des Canadiens.

Citations

« Les premiers intervenants et les bénévoles en recherche et sauvetage travaillent sans relâche pour assurer la sécurité des Canadiens, et les nouvelles technologies sont essentielles pour accroître leur capacité d'intervention en cas d'urgence. Ce projet, appuyé par notre Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage, améliorera la prestation et la coordination de la recherche et du sauvetage au sol dans l'ensemble du pays, et j'ai hâte de voir son incidence positive sur les opérations partout au Canada. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile

« Le Canada est le plus beau pays du monde, et bon nombre d'entre nous passent leur temps libre à explorer tout ce qu'il a à offrir. Toutefois, dans les rares cas où les Canadiens ont besoin d'aide lorsqu'ils profitent de l'extérieur, il est essentiel que nos premiers intervenants et nos secouristes disposent des ressources dont ils ont besoin pour fournir une aide rapide et efficace. L'annonce d'aujourd'hui marque une autre étape importante pour s'assurer que les bénévoles et les employés en recherche et sauvetage au sol disposent des outils dont ils ont besoin pour assurer la sécurité des gens. »

- Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile et député d'Ottawa-Centre

Faits en bref

Ce projet de trois ans porte sur la conception et l'adaptation d'un logiciel qui améliorera les résultats des opérations de recherche et de sauvetage, accentuera l'interopérabilité et favorisera l'aide mutuelle. Il comporte des applications personnalisées de recherche et de sauvetage, une adaptation à la plateforme Windows ainsi que la possibilité de téléchargement sur les cellulaires, les tablettes et les portables.

Sécurité publique Canada se fait un devoir de prévenir les circonstances menant à une opération de recherche et de sauvetage en habilitant les Canadiens à bien planifier leurs activités de plein air. C'est pourquoi le Ministère soutient AdventureSmart, un programme national de prévention qui s'adresse aux amateurs de plein air.

