Ces fonds permettront d'aborder le risque de TSPT et de traumatisme chez les personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19

OTTAWA, ON, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Au sortir de la pandémie de COVID-19, nous devons relever les défis en matière de santé mentale auxquels ont été confrontés les travailleurs de première ligne et ceux auxquels ils sont encore confrontés, surtout en ce qui concerne le personnel des foyers de soins de longue durée (SLD). La Semaine de sensibilisation aux maladies mentales nous donne l'occasion de réduire la stigmatisation et d'éliminer les obstacles à l'obtention de soins pour les personnes qui vivent avec une maladie mentale, qui ont des défis liés à la santé mentale ou qui consomment des substances. Nous devons propager le message que la santé mentale touche des personnes de tout âge et de tout horizon et dans tous les secteurs.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un investissement de 1,2 million de dollars pour permettre à la Canadian Association for Long Term Care (CALTC) de travailler avec la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) afin d'adapter le programme L'esprit au travail pour les gestionnaires, les superviseurs et les employés qui travaillent en première ligne dans les foyers de SLD.

Cet investissement permettra de développer l'expertise en santé mentale dans les foyers de SLD, qui pourront compter sur des animateurs certifiés du programme L'esprit au travail, un programme fondé sur des données probantes qui vise à réduire la stigmatisation entourant la maladie mentale ainsi qu'à aborder et à favoriser la santé mentale et la résilience en milieu de travail.

Ce financement s'inscrit dans un investissement plus important de 50 millions de dollars sur deux ans annoncé dans le budget de 2021 pour aider les personnes qui, en raison de la pandémie, courent un risque de souffrir du trouble de stress post-traumatique (TSPT) ou d'un autre traumatisme et celles qui en souffrent, y compris les travailleurs de première ligne et les fournisseurs de services essentiels. Le gouvernement du Canada est conscient que les travailleurs de première ligne et essentiels sont prédisposés au TSPT, et il est résolu à les appuyer, maintenant et tout au long de la reprise postpandémie.

Citations

« Le personnel des établissements canadiens de soins de longue durée a réalisé un travail vraiment remarquable et a tellement fait de sacrifices pour assurer la santé et la sécurité de nos aînés pendant la pandémie. Le financement annoncé aujourd'hui nous permettra d'appuyer les travailleurs de première ligne qui courent le plus grand risque de TSPT et d'investir dans leur processus de guérison. À tous les travailleurs de première ligne des établissements de soins de longue durée, merci à vous tous pour votre dévouement soutenu et votre engagement indéfectible en ces temps difficiles. Nous vous savons gré de tout ce que vous réalisez. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les deux dernières années ont servi à mettre en lumière le rôle essentiel que joue le personnel de soins de longue durée au Canada dans le maintien de la santé des aînés. Mais cela n'est pas sans conséquence. L'annonce d'aujourd'hui est un pas majeur vers le soutien et l'autonomisation des travailleurs des établissements de soins de longue durée. »

Anita Vandenbeld

Député d'Ottawa-Ouest--Nepean

« Tout au long de la pandémie, les employés des foyers de soins de longue durée ont fait preuve d'un dévouement incroyable à toutes les étapes sans précédent que la COVID-19 a entraînées. Nous nous efforçons d'améliorer les soins prodigués aux personnes âgées au Canada, et à la CALTC, nous sommes incroyablement heureux de recevoir cette subvention du gouvernement du Canada qui nous permet de nous associer à la Commission de la santé mentale du Canada pour offrir une formation en santé mentale qui, à l'avenir, appuiera les employeurs et le personnel des foyers de soins de longue durée, ce qui se traduira par de meilleurs soins pour nos résidents. »

Jodi Hall

Directrice générale de la Canadian Association for Long Term Care

« Chaque travailleur du secteur des soins de longue durée mérite qu'on assure sa santé psychologique et sa sécurité au travail. La Commission de la santé mentale du Canada est heureuse de collaborer avec le gouvernement du Canada et la CALTC pour habiliter les travailleurs des foyers de soins de longue durée grâce à notre programme, L'esprit au travail. »

Michel Rodrique, président et directeur général

Commission de la santé mentale du Canada

Faits en bref

Les facteurs de stress liés à la pandémie risquent d'augmenter le nombre de Canadiennes et de Canadiens qui présentent des symptômes de TSPT et d'exacerber les symptômes de ceux qui en souffrent déjà.

À la fin de 2020, la prévalence des cas de TSPT était plus élevée chez les travailleurs de première ligne (10 %) que chez les autres Canadiennes et Canadiens (5 %). (Statistique Canada, Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale, de septembre à décembre 2020)

Les symptômes de TSPT peuvent toucher divers aspects de la vie de tous les jours, si bien qu'il peut être difficile pour les personnes qui en sont atteintes de se livrer à leurs activités quotidiennes.

Cette possibilité de financement vise à favoriser la santé mentale, le bien-être et la résilience, ainsi qu'à fournir un soutien aux personnes qui sont exposées à un traumatisme pour atténuer les répercussions sur la santé mentale.

Le gouvernement du Canada est résolu à favoriser la santé mentale de la population du Canada pendant la pandémie de COVID-19 et par la suite. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez consulter le portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu informatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés.

est résolu à favoriser la santé mentale de la population du pendant la pandémie de COVID-19 et par la suite. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez consulter le portail Espace mieux-être , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être offre un accès gratuit à du contenu informatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Afin de mieux protéger le personnel et les résidents des foyers de soins de longue durée ainsi que d'améliorer la prévention et le contrôle des infections, le gouvernement du Canada investit également jusqu'à un milliard de dollars par l'entremise du Fonds pour la sécurité des soins de longue durée.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Maja Staka, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé mentale et des Dépendance et ministre associée de la Santé, 343-552-5568; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866-225-0709, Renseignements au public concernant la COVID-19 : 1-833-784-4397