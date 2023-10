TORONTO, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Robert Oliphant, député de Don Valley-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement fédéral de 50 000 $ à la Fondation de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA) ayant permis de soutenir la recherche sur l'impact des pistes cyclables surélevées aux arrêts d'autobus partout au Canada sur les personnes ayant une perte de vision, ainsi que de formuler des recommandations concernant la construction de futures pistes cyclables surélevées au Canada.

L'INCA a effectué des recherches sur les directives existantes, ainsi que sur les avantages et les obstacles que présentent les pistes cyclables surélevées actuelles aux arrêts de transport en commun pour les personnes ayant une perte de vision. Le projet a également consisté à faire tester les pistes cyclables surélevées actuelles par des personnes aveugles et malvoyantes. Des recommandations ont été formulées en fonction des résultats afin d'orienter l'aménagement futur de pistes cyclables surélevées afin d'assurer l'accessibilité des futures infrastructures aux personnes ayant une perte de vision.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en investissant dans des activités qui permettront d'étendre les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« L'investissement d'aujourd'hui est une étape importante pour s'assurer que les infrastructures partout au Canada sont conçues d'une manière inclusive. Le fait que les pistes cyclables surélevées aux arrêts d'autobus dans tout le pays soient accessibles aux personnes souffrant d'une perte de vision à tous les degrés permettra d'éliminer les obstacles actuels à un mode de vie actif pour les Canadiens. »

Robert Oliphant, député de Don Valley-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans nos réseaux de transport, divers obstacles placent les Canadiens aveugles, malvoyants ou sourds et aveugles dans des situations dangereuses et déstabilisantes, ce qui les empêche de se déplacer en toute confiance et de façon autonome. Grâce au financement du Fonds pour le transport actif d'Infrastructure Canada, l'INCA a pu effectuer des recherches en vue de réduire les obstacles aux pistes cyclables surélevées aux arrêts de transport en commun et formuler des recommandations concernant l'aménagement d'aires de transport en commun qui permettront des déplacements sûrs et accessibles pour tous. »

John M. Rafferty, président-directeur général, INCA

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA).

investit 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

