Le gouvernement du Canada inaugure officiellement le navire Sir John Franklin de la Garde côtière canadienne

SIDNEY, BC, le 29 août 2019 /CNW/ - La Garde côtière canadienne a officiellement nommé aujourd'hui le NGCC Sir John Franklin, un navire hauturier de sciences halieutiques, lors d'une cérémonie d'inauguration tenue à l'Institut des sciences de la mer de Sidney (Colombie-Britannique).

Cette célébration d'inauguration du premier de trois navires hauturiers de sciences halieutiques de la Garde côtière canadienne, construits dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, a été soulignée par une cérémonie officielle d'attribution du nom, une bénédiction des Premières Nations, la désignation de la marraine du navire, qui incluait le traditionnel lancer de la bouteille cérémonielle sur la proue du navire.

Comme le veut la tradition, une personne civile est invitée à parrainer un navire pour assurer son bien-être et la continuité de ses services et lui souhaiter « bonne chance ». La Garde côtière canadienne est fière de pouvoir compter sur Verena Tunnicliffe à titre de marraine du nouveau navire. Madame Tunnicliffe est une scientifique accomplie des sciences de la mer. Elle a été la première femme à diriger une expédition scientifique en haute mer sur la côte ouest du Canada.

Le port d'attache du NGCC Sir John Franklin sera l'Institut des sciences de la mer de Sidney, en Colombie-Britannique, où il offrira aux scientifiques de Pêches et Océans Canada tout l'équipement moderne dont ils ont besoin pour effectuer des travaux essentiels et recueillir des données à l'appui de notre écosystème marin. Le navire appuiera également les interventions environnementales et les opérations de recherche et de sauvetage, au besoin.

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé la construction d'un maximum de 18 nouveaux navires pour la Garde côtière;, il a aussi confirmé qu'il revitalisera l'industrie de la construction navale, créera de bons emplois spécialisés, et veillera à ce que les services maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour remplir leur mission. Le 2 août 2019, le gouvernement du Canada a également annoncé la construction de six nouveaux brise-glaces de programme pour la Garde côtière afin de remplacer sa flotte vieillissante de brise-glaces.

« C'est un jour de grande fierté pour le gouvernement du Canada, car le NGCC Sir John Franklin, le premier des trois nouveaux navires hauturiers de sciences halieutiques, est officiellement accueilli dans la flotte de la Garde côtière. Ce navire représente un jalon important pour l'industrie canadienne de la construction navale et pour la Stratégie nationale de construction navale. Ce navire est construit par des Canadiens pour les Canadiens. Grâce à ce navire, nous équipons les scientifiques de la Garde côtière et de Pêches et Océans Canada des outils et de la technologie de pointe dont ils ont besoin pour accomplir leur travail important. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Des journées comme celle d'aujourd'hui sont des moments passionnants pour faire partie de la Garde côtière canadienne. Le NGCC Sir John Franklin est un heureux ajout à notre flotte de l'Ouest puisqu'il servira à d'importantes missions menées dans des régions éloignées de la côte du Pacifique. L'inauguration officielle d'aujourd'hui est source de fierté pour les femmes et les hommes de la Garde côtière canadienne. »

Jeffery Hutchinson, commissaire, Garde côtière canadienne

Le NGCC Sir John Franklin est le premier grand navire construit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

est le premier grand navire construit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Les navires hauturiers de sciences halieutiques (NHSH) sont la première classe de navires construits par le chantier naval de Seaspan, à Vancouver , dans le cadre du lot de navires non destinés au combat de la Stratégie nationale de construction navale.

, dans le cadre du lot de navires non destinés au combat de la Stratégie nationale de construction navale. Les nouveaux navires hauturiers remplaceront les navires de la GCC qui sont actuellement en service sur les côtes est et ouest du Canada et qui offrent une plateforme essentielle pour la recherche scientifique.

et qui offrent une plateforme essentielle pour la recherche scientifique. Les nouveaux navires appuieront la recherche scientifique en permettant notamment la réalisation des travaux suivants :

Relevés acoustiques et halieutiques des poissons et des invertébrés



Collecte de renseignements sur l'abondance et la répartition des espèces marines



Collecte de données sur les écosystèmes marins et les répercussions de l'activité humaine sur les ressources halieutiques et la santé des écosystèmes

Le nom des navires est sélectionné conformément à une politique officielle de désignation des navires de la GCC qui définit les critères propres au type de navire concerné. Les noms attribués aux navires comportent tous un préfixe indiquant que ceux-ci appartiennent à la Garde côtière canadienne (NGCC). La politique décrit les rôles et les responsabilités de la Garde côtière canadienne, du Ministère et du ministre. Les navires de la GCC sont nommés avant d'être acceptés par le constructeur et mis en service.

