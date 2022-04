WINNIPEG, MB, le 26 avril 2022 /CNW/ - Les désignations historiques nationales reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent aux Canadiens la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, député de Saint-Boniface - Saint-Vital et ministre des Affaires du Nord, a reconnu l'importance historique nationale du club de hockey des Falcons de Winnipeg. Une cérémonie spéciale a eu lieu au Manitoba Sports Hall of Fame du Sport Manitoba Centre pour dévoiler une plaque commémorative. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Grâce à une détermination et à un talent incroyables, l'équipe des Falcons de Winnipeg, qui a vu le jour dans l'ouest de Winnipeg et qui était composée de joueurs islandais canadiens, a prouvé son talent en 1920 en gagnant la coupe Allan lors du championnat de la ligne amateur senior du Canada. À la suite de cet exploit, l'équipe a représenté le Canada aux Jeux olympiques de 1920 à Anvers, en Belgique - et le 26 avril de la même année, les Falcons de Winnipeg ont défait la Suède en finale pour devenir les premiers médaillés d'or olympiques en hockey sur glace.

Le club des Falcons, dont le nom s'inspire de l'oiseau national de l'Islande, a été formé en 1909 avec la fusion de deux équipes islandaises canadiennes. L'équipe a joué ses premières années dans une ligue intermédiaire, et même si elle avait partagé le premier rang lors de sa saison inaugurale et qu'elle avait demandé de passer au prochain niveau, elle n'a pas été acceptée dans la ligue senior de la ville avant sa performance exceptionnelle pendant les séries éliminatoires de la coupe Allan en 1914-1915.

La Première Guerre mondiale faisait alors rage en Europe et tous les membres de l'équipe des Falcons se sont engagés dans les forces armées - six des joueurs ont servi activement et deux d'entre eux ont perdu la vie. Malgré la perte déchirante de deux de ses joueurs et les séquelles laissées par la guerre, l'équipe a continué de briller de par sa détermination, sa fierté et sa force pour finalement remporter une victoire triomphante aux Jeux olympiques. Cet exploit inspirant a donné aux Canadiens l'occasion de s'unir et de célébrer en tant que nation. À leur retour au Canada, les Falcons ont été accueillis dans leur ville natale de Winnipeg par un grand défilé et une célébration dans les rues, et ils ont reçu des éloges au Parlement et dans les médias.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de commémoration repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées.

Citation

« Au nom du gouvernement du Canada, c'est un honneur de reconnaître l'importance historique nationale du club de hockey des Falcons de Winnipeg. Composée presque entièrement de nouveaux Canadiens d'origine islandaise, l'équipe des Falcons a démontré son talent et a fait preuve de ténacité et de détermination pour s'élever au-delà de ses racines communautaires à Winnipeg pour devenir la première équipe médaillée d'or olympique au hockey lors des Jeux olympiques d'Anvers de 1920. Puisque deux des joueurs de l'équipe avaient perdu la vie pendant la guerre avant sa victoire olympique historique, ce triomphe était très émotionnel et poignant non seulement pour l'équipe, mais aussi pour tous les Canadiens. »

L'honorable Daniel Vandal

Député de Saint-Boniface - Saint-Vital et ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

L'histoire triomphante des Falcons de Winnipeg a été commémorée en 2015 au moyen d'un court-métrage de 60 secondes produit par Historica Canada dans le cadre de sa série des Minutes du Patrimoine.

a été commémorée en 2015 au moyen d'un court-métrage de 60 secondes produit par Historica Canada dans le cadre de sa série des Minutes du Patrimoine. Les Jeux olympiques d' Anvers , en Belgique, étaient des jeux d'été; les premiers Jeux olympiques d'hiver n'ont eu lieu qu'en 1924. Pour cette raison, les matchs de hockey à Anvers ont dû être disputés tôt pour profiter de la glace naturelle.

, en Belgique, étaient des jeux d'été; les premiers Jeux olympiques d'hiver n'ont eu lieu qu'en 1924. Pour cette raison, les matchs de hockey à ont dû être disputés tôt pour profiter de la glace naturelle. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique des personnes, des lieux et des événements qui ont façonné l'histoire du Canada .

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique des personnes, des lieux et des événements qui ont façonné l'histoire du . Les désignations historiques nationales sont extrêmement importantes, car elles mettent en lumière les moments déterminants de notre pays. Chacune de ces désignations apporte sa propre histoire unique à la grande histoire du Canada et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité.

