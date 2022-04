Stewart est l'auteur de ce qui est considéré comme la première histoire écrite de l'Î.-P.-É.

GATINEAU,QC, Le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les désignations historiques nationales reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent aux Canadiens la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. En tant qu'auteur de An Account of Prince Edward Island (1806), John Stewart (1758-1834) a contribué à une description historique et géographique de l'Île qui reste encore fort importante.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé la désignation de John Stewart comme une personne d'importance nationale historique dans le cadre du Programme national de commémoration historique, sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Surnommé « Hellfire Jack » en raison de son tempérament fougueux, Stewart était un auteur, un politicien et un fonctionnaire qui a eu une influence considérable sur les débuts de l'Î.-P.-É coloniale. Considéré comme le premier historien de l'Île, son livre An Account of Prince Edward Island, publié en 1806, comprend un aperçu historique de l'Île, une description détaillée de sa géographie et de ses ressources, ainsi qu'un aperçu de la croissance de la colonisation européenne. Ce livre a apporté une contribution importante à la compréhension et à l'interprétation de l'histoire de l'île, ainsi qu'à la connaissance de son écologie et de ses ressources naturelles à l'époque coloniale.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires aux Canadiens, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

Citations

« Figure publique reconnue dans l'histoire de l'Î.-P.-É., l'un des héritages les plus durables de John Stewart est celui d'auteur. Avec son livre An Account of Prince Edward Island, Stewart a contribué à la compréhension et à l'interprétation de l'Île et a été reconnu comme son premier historien. Au nom du gouvernement du Canada, j'ai le plaisir de commémorer l'importance historique nationale de John Stewart. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La Hillsborough River Association est ravie de voir le capitaine John Stewart de Mount Stewart (Î.-P.-É.) officiellement reconnu comme une personne d'importance historique nationale. Outre ses contributions politiques et culturelles, le livre du capitaine Stewart documente de manière très détaillée l'histoire naturelle de l'Île et comprend des sections complètes sur le sol, la production agricole, la foresterie, les animaux autochtones, les oiseaux, les poissons, les reptiles et les insectes, ainsi que le climat. En tant que fin observateur de tous les aspects de la vie sur l'Île, il est remarquable qu'il ait transmis ses connaissances dans un livre écrit il y a plus de 200 ans et considéré aujourd'hui comme un trésor de valeur historique. »

Dan McAskill

Président, Hillsborough River Association

« Cette commémoration témoigne de la valeur de la reconnaissance de l'héritage souvent mitigé des personnages historiques. John Stewart était à la fois un chroniqueur et un participant actif des débuts de l'histoire de l'Î.-P.-É.. Ses écrits et ses actions ont façonné les interprétations de l'histoire de la colonie jusqu'à une époque récente. »

Harry Holman

Membre de l'Î.-P.-É. de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Faits en bref

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises aux Canadiens.





aide à raconter les histoires de notre identité et nous rapproche de notre passé pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux apportent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une nouvelle approche attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

