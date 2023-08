OTTAWA, ON, le 30 août 2023 /CNW/ - Le renouvellement de l'îlot 2, qui fait directement face à la Colline du Parlement au centre-ville d'Ottawa, est un aspect essentiel de la vision et du plan à long terme pour la Cité parlementaire : un programme pluriannuel visant à restaurer et à moderniser le Parlement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé le lancement du processus de demande de propositions (DP) concernant des services de gestion de la construction afin d'appuyer la prochaine étape du projet de renouvellement de l'îlot 2. La DP s'adresse à toutes les entreprises de gestion de la construction. Le gestionnaire des travaux de construction est chargé d'analyser et d'établir les options de mise en œuvre du projet, et de gérer la démolition, la construction et la conservation du patrimoine dans le cadre du projet.

Le contrat de gestion de la construction devrait être attribué au début de l'année 2024, et les activités de construction préliminaires devraient commencer en 2024.

Le projet de renouvellement de l'îlot 2 transformera un ensemble d'édifices vieillissants et 2 terrains vacants en un complexe novateur qui sera accueillant pour tous, accessible et adapté aux besoins du Parlement et du public.

L'îlot restructuré fournira des bureaux au Sénat et à la Chambre des communes pour permettre la réhabilitation de l'édifice de l'Est et de l'édifice de la Confédération. À long terme, l'îlot servira d'espace permanent en vue de l'intégration éventuelle des locaux parlementaires. Il comprendra également des locaux pour commerce de détail rénovés dans l'allée commerciale de la rue Sparks.

Ce projet permettra au Parlement de poursuivre ses travaux sans interruption, tout en protégeant d'importants aspects patrimoniaux des édifices.

Le renouvellement de l'îlot 2 fournira des locaux modernes, durables et accessibles au Parlement du Canada, dans le cadre de la vision et du plan à long terme pour la Cité parlementaire.

« Le projet de renouvellement de l'îlot 2 transformera la Cité parlementaire en un complexe novateur, accessible et moderne qui servira mieux les Canadiennes et les Canadiens et qui répondra aux besoins du Parlement. Cette demande de propositions pour l'îlot 2 est une étape importante dans la modernisation de cet espace historique. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

L'îlot 2 est délimité par les rues Metcalfe , Wellington , O'Connor et Sparks.

, , O'Connor et Sparks. Le renouvellement de l'îlot 2 est un aspect essentiel de la vision et du plan à long terme pour la Cité parlementaire. Des travaux de grande envergure sont en cours pour restaurer et moderniser les édifices de la Cité parlementaire au bénéfice de tous les Canadiens, et pour fournir au Parlement les installations modernes dont il a besoin pour servir les Canadiens.

En mai 2023, à la suite d'un concours de conception, Services publics et Approvisionnement (SPAC) a attribué le contrat de services d'architecture et de génie à l'équipe formée de Zeidler Architecture Inc. ( Toronto, Canada ) et de David Chipperfield Architects (Londres, Royaume-Uni).

) et de David Chipperfield Architects (Londres, Royaume-Uni). SPAC s'est fixé pour objectif de réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre de la Cité parlementaire d'ici 2030, d'après un seuil de référence établi durant l'exercice financier 2005 à 2006 à l'égard de celles‑ci.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

