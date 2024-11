Le premier projet de la stratégie Laboratoires Canada qui sera réalisé dans le Canada atlantique sera une installation scientifique de calibre mondial

MONCTON, NB, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé, dans le cadre de la stratégie Laboratoires Canada, à offrir aux scientifiques et aux chercheurs fédéraux des installations ultramodernes, durables et propices à la collaboration qui permettront de faire face aux changements transformateurs que la science connaît et connaîtra.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, ont visité le site du futur Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique (CESA) à Moncton, afin de souligner le lancement de la prochaine étape de la construction de l'installation scientifique.

En compagnie des responsables du projet, les ministres ont dévoilé les plus récents rendus de la conception de l'installation agrandie, laquelle est construite sur le site de l'actuel Centre des pêches du Golfe. Il y est prévu que l'installation conservera la façade patrimoniale de l'édifice d'origine. La conception a été réalisée à la suite de séances et de consultations menées auprès des membres des communautés autochtones locales et des représentantes de la congrégation des Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, fondatrices de l'ancien Collège Notre-Dame d'Acadie.

La préparation du site a commencé en 2023, et la visite d'aujourd'hui vient donner le coup d'envoi officiel à la construction de l'aile scientifique. L'occupation de celle-ci est prévue pour 2028, et l'installation de 600 millions de dollars du CESA devrait être en service d'ici 2032. Les retombées économiques locales seront importantes, car le coût total de la construction devrait dépasser les 300 millions de dollars (taxes en sus), et plus de 200 travailleurs seront présents sur le chantier pendant les périodes de pointe.

Conformément à la vision de la stratégie Laboratoires Canada pour des infrastructures scientifiques fonctionnelles et propices à la collaboration, le CESA regroupera les scientifiques de 5 ministères et organismes à vocation scientifique qui travailleront à protéger et à maintenir les écosystèmes aquatiques côtiers de l'Atlantique. Le centre renfermera des laboratoires et des technologies modernes adaptés aux besoins des scientifiques, ainsi que des bureaux et des aires de travail pour plus de 700 employés.

Citations

« Le Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique représente un investissement important dans l'infrastructure scientifique du Canada atlantique. En construisant des installations modernes et durables qui regroupent différents ministères et organismes sous un même toit, nous dotons les scientifiques fédéraux des outils dont ils ont besoin pour assurer un avenir solide et collaboratif à l'innovation au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Je suis ravie de voir le Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique prendre forme. Ce centre démontre l'engagement de notre gouvernement à l'égard de l'excellence scientifique et de l'innovation continues et favorisera les liens entre les gens et l'information. À ce titre, le futur Centre se concentrera sur la protection et le maintien des écosystèmes d'eau douce et côtiers de l'Atlantique et s'efforcera de mobiliser les communautés scientifiques et universitaires, les peuples autochtones, l'industrie de la pêche et le public ».

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La prochaine phase de la construction du Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique est arrivée, marquant un moment important pour notre communauté. L'annonce d'aujourd'hui souligne comment cette expansion permettra non seulement de faire progresser la recherche canadienne de pointe dans le Canada atlantique, mais aussi de créer des emplois intéressants, tout en garantissant la santé et la durabilité à long terme des écosystèmes de notre région ».

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Le Canada est fier de sa longue histoire en matière de recherche scientifique de pointe. Certains des esprits les plus brillants du monde travaillent ici - et maintenant, grâce au Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique, ils pourront mener des recherches sur les écosystèmes d'eau douce et côtiers de l'Atlantique, avec l'océan Atlantique dans leur cour arrière. Je suis ravi des possibilités que cette nouvelle installation offrira pour protéger et soutenir les systèmes d'eau douce et côtiers de l'Atlantique pour les générations à venir ».

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Les faits en bref

Laboratoires Canada est une stratégie à long terme qui concrétise la vision visant à renforcer la science à l'échelle fédérale au Canada. Cette stratégie prévoit la mise en place de groupes scientifiques partout au pays. Ces groupes réuniront des ministères et des organismes à vocation scientifique dans des laboratoires et des espaces de collaboration modernes, durables, accessibles et équipés de technologies de l'information numériques modernes, dans le but de faire progresser la recherche dans les domaines scientifiques prioritaires.

La stratégie a été lancée dans le budget de 2018 et était assortie d'un investissement initial de 2,8 milliards de dollars. Dans le budget de 2024, la somme de 900 millions de dollars a été ajoutée à l'investissement, ce qui en a porté le total à 3,7 milliards de dollars. Le tout vise à appuyer le travail important que font les scientifiques fédéraux pour le Canada.

était assortie d'un investissement initial de 2,8 milliards de dollars. Dans le budget de 2024, la somme de 900 millions de dollars a été ajoutée à l'investissement, ce qui en a porté le total à 3,7 milliards de dollars. Le tout vise à appuyer le travail important que font les scientifiques fédéraux pour le Canada. Le CESA accueillera les scientifiques et le personnel technique de Pêches et Océans Canada, d'Environnement et Changement climatique Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et du Conseil national de recherches du Canada. L'Agence spatiale canadienne sera également un partenaire virtuel.

La conception finale comprend la mise en valeur du caractère patrimonial du site par la réhabilitation de différents éléments de l'édifice et des idées de conception visant particulièrement la façade en maçonnerie et l'aménagement intérieur de la galerie au niveau principal.

La conception comprend également des éléments clés du système de clans de la nation Wabanaki afin d'offrir un modèle de collaboration dans l'ensemble du nouvel édifice.

Le squelette d'une baleine noire de l'Atlantique Nord d'une longueur de 14 mètres, soit l'un des plus importants spécimens du CESA, sera exposé bien en vue dans l'atrium. L'espèce étant en voie de disparition, ce spécimen mettra en évidence l'importance des travaux de recherche et de protection menés au sein de l'installation.

Liens connexes

