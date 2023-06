OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a approuvé la demande d'aide fédérale de la province de la Nouvelle-Écosse afin d'appuyer ses efforts pour lutter contre les importants feux de forêt dans la province.

La Nouvelle-Écosse est actuellement confrontée à des feux de forêt de grande ampleur et a déployé toutes les ressources provinciales et locales disponibles pour lutter contre les incendies dans l'ensemble de la province.

En réponse à cette demande d'aide, l'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, a autorisé les Forces armées canadiennes (FAC) à fournir :

du soutien en matière de planification et de coordination ;

du personnel spécialisé dans l'allumage ainsi que des matériaux ;

du personnel et des outils visant à faciliter les opérations de base en matière de lutte contre les incendies.

Une unité d'intervention immédiate du 2e Bataillon du Royal Canadian Regiment, basé à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, sera disponible pour aider dans la lutte contre les incendies. Un agent de liaison des FAC est déjà intégré au Centre provincial des opérations d'urgence pour évaluer la situation et contribuer aux efforts de planification.

Les ressources des FAC seront fournies pour une période initiale de trois semaines. Toutefois, une prolongation d'une semaine pourrait être accordée à la suite d'une évaluation conjointe de la situation.

En plus du déploiement des FAC, le gouvernement fédéral fournit également à la Nouvelle-Écosse les mesures de soutien suivantes :

En tant que membre du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), Parcs Canada collabore avec d'autres organismes canadiens de gestion des incendies afin d'apporter son soutien à nos partenaires à travers le pays et à l'échelle internationale, lorsqu'ils ont besoin d'aide, en fournissant de l'équipement spécialisé et du personnel pour aider à la gestion des feux de forêt. Parcs Canada dispose actuellement de ressources déployées pour soutenir divers organismes partenaires et continuera à coordonner avec le CIFFC toutes les futures demandes de ressources.

Emploi et Développement social Canada (EDSC) apporte son soutien aux Canadiens touchés en augmentant les heures d'ouverture de Service Canada, en s'adressant aux personnes évacuées et en déployant des services mobiles dans les centres d'évacuation afin de soutenir les demandes de services, comme celles liées à l'assurance-emploi. EDSC accorde la priorité aux demandes d'assurance-emploi pour les personnes touchées. Des procédures supplémentaires sont en place pour faciliter les demandes d'assurance-emploi lorsque les employeurs ne sont pas en mesure de délivrer des relevés d'emploi ou lorsque les chèques papier ne peuvent pas être délivrés en raison de situations d'urgence.

La Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est mobilisée et prête à contribuer à la prestation de toute ressource supplémentaire pouvant être mise à profit.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) continuera à fournir les prévisions météorologiques au Bureau de gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement du Canada évalue également les ressources supplémentaires qui peuvent être mises à disposition par d'autres ministères et organismes fédéraux pour soutenir la province.

En plus de ces aides, le gouvernement du Canada met en place un programme de jumelage des dons en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir les Canadiens qui ont été touchés par les feux de forêt dans la province.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille à coordonner l'intervention fédérale en cas de feux de forêt en Nouvelle-Écosse et dans l'ensemble du pays. Les fonctionnaires fédéraux travaillent en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux et provinciaux afin de coordonner et de planifier tous les détails liés à cette assistance.

« La gestion de ces incendies nécessite la mobilisation de tous les intervenants. Nous savons à quel point le déplacement et l'évacuation peuvent être traumatisants et lourds de conséquences pour les personnes qui ont dû fuir leur maison, et à quel point cela peut être une source d'anxiété. Je suis très reconnaissant du travail de tous nos premiers intervenants, des pompiers, des bénévoles de la communauté, de la Croix-Rouge canadienne et d'autres organisations locales. Je tiens également à saluer les sacrifices et les défis auxquels les Canadiens ont dû faire face pendant ces feux de forêt et à leur assurer que le gouvernement du Canada sera toujours là pour les aider en cas de besoin. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les Forces armées canadiennes sont toujours prêtes à aider leurs partenaires fédéraux et provinciaux à assurer la sécurité des Canadiens, tout en respectant leurs engagements envers leurs alliés et en protégeant les intérêts canadiens à l'étranger. L'aide que nous apportons à la province de la Nouvelle-Écosse dans sa lutte contre ces incendies imprévisibles et dévastateurs est une démonstration tangible de l'engagement des FAC à se tenir prêtes à aider les autorités civiles en cas de catastrophe naturelle. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Cette saison de feux de forêt sans précédent est incroyablement stressante et émotionnellement dévastatrice pour les communautés des Premières Nations touchées en Nouvelle-Écosse et dans tout le pays. Nous continuons à travailler avec les Premières Nations et les autorités provinciales pour protéger la vie et les biens dans les réserves pendant la période d'urgence actuelle et, le moment venu, nous serons là pour aider les communautés dans leurs efforts de reconstruction. Merci à tous ceux qui travaillent afin d'assurer la sécurité des communautés en cette période difficile. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes solidaires des Néo-Écossais face à ces feux de forêt dévastateurs. Le gouvernement du Canada est déterminé à apporter toute l'aide possible à la Nouvelle-Écosse en cette période difficile. Nous avons reçu la demande d'aide et nous mobilisons nos ressources en vue de fournir le soutien nécessaire. C'est ensemble que nous surmonterons cette épreuve et que nous reconstruirons des collectivités plus fortes et plus résilientes. Nous sommes de tout cœur avec les habitants de la Nouvelle-Écosse et nous les appuierons à chaque étape. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Nous sommes de tout cœur avec les personnes touchées par les feux de forêt. La Garde côtière canadienne est prête à soutenir la province de la Nouvelle-Écosse et à lui fournir ses biens et ses services. Nous exprimons notre profonde gratitude aux premiers intervenants, aux pompiers et à tous ceux et celles qui travaillent sans relâche pour lutter contre ces feux de forêt. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner la réponse du gouvernement du Canada aux événements d'urgence.

aux événements d'urgence. Au Canada , les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal. Si les municipalités ont besoin d'aide, elles en font la demande à leur province ou à leur territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal. Si les municipalités ont besoin d'aide, elles en font la demande à leur province ou à leur territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que des ressources fédérales supplémentaires sont nécessaires pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande d'aide fédérale officielle, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, et comprend une consultation et une coordination provinciale-territoriale et interministérielle.

Si les autorités provinciales et territoriales ont besoin d'aide, elles peuvent en faire la demande aux Forces armées canadiennes (FAC). Lorsque les FAC interviennent lors de catastrophes naturelles au Canada , elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS.

, elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS. L'aide des FAC complète et améliore les ressources provinciales et locales à l'aide de capacités uniques, y compris le personnel et le matériel militaires. L'objectif principal est d'aider les autorités provinciales et locales à stabiliser la situation et de rassurer les résidents canadiens dans les zones touchées.

Le nombre de membres des FAC déployés dans la région variera selon les tâches qui sont déterminées par la province.

