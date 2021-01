OTTAWA, ON, le 22 janv. 2021 /CNW/ - Tout au long de la riposte sans précédent à la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada a été en contact régulier avec les provinces et les territoires afin d'évaluer les besoins des régions les plus touchées par la résurgence de la pandémie et d'apporter une aide pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Canada, et l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, ont confirmé que le gouvernement du Canada déploierait deux unités mobiles de santé (UMS) fédérales en Ontario, en réponse à une demande d'aide provinciale.

Les UMS soulageront la pression sur la capacité hospitalière surchargée de l'Ontario en raison de la prévalence de la COVID-19 dans la province. Les UMS ne sont que l'un des services offerts dans le cadre de la capacité d'intervention fédérale rapide pour lutter contre la COVID-19 - un moyen pour les provinces et les territoires d'accéder à l'équipement et aux ressources, lorsqu'ils en ont le plus besoin.

Les deux UMS devraient être déployés dans la région du Grand Toronto le plus rapidement possible. Ces unités seront disponibles en Ontario jusqu'au 1er mai 2021, selon le nombre de cas de COVID-19 et la capacité d'unités de soins intensifs dans la province.

Les UMS fourniront des lits d'hôpitaux supplémentaires et faciliteront le transfert des patients non critiques hors des soins critiques pour s'assurer que ces ressources spécialisées sont disponibles pour ceux qui en ont le plus besoin. Chaque UMS a la capacité d'inclure 100 lits d'hôpitaux. Les unités seront dotées par la Province.

Citations

« La lutte contre la pandémie est notre priorité absolue. Avec mes collègues, je suis heureux d'annoncer le déploiement de deux unités mobiles de santé fédérales dans la province de l'Ontario afin d'aider les hôpitaux de la région du Grand Toronto qui ont connu une résurgence alarmante en cas de COVID-19. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le gouvernement du Canada a acheté ces unités mobiles de santé dans le cadre de notre plan global de préparation pour aider à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Nous allons continuer de collaborer avec les provinces et les territoires pour nous assurer qu'ils ont l'équipement et les fournitures nécessaires pour poursuivre la lutte contre la COVID‑19. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de Services publics et Approvisionnement Canada

« Notre lutte contre la COVID-19 se poursuit, et nous mettons en œuvre des unités de santé mobiles en Ontario pour alléger la pression sur les travailleurs de la santé et aider les patients. Nous sommes toujours présents pour continuer à appuyer les provinces et les territoires et aider les Canadiens et les collectivités partout au pays en ces temps difficiles. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Ce gouvernement utilise tous les outils à notre disposition pour soutenir nos hôpitaux dans leur réponse à la COVID-19. Alors que l'Ontario continue d'ajouter plus de lits d'hôpitaux et de renforcer la capacité de notre système de soins de santé, ces nouvelles unités mobiles de santé nous aideront à alléger la pression exercée sur nos hôpitaux et nos unités de soins intensifs. Nous continuerons de travailler avec le gouvernement fédéral et nos partenaires de soins de santé pour soutenir nos hôpitaux et les soins aux patients touchés par cet implacable virus. »

- L'honorable Christine Elliot, vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario

« Ce gouvernement continue de préparer, de planifier et de prendre les mesures nécessaires pour protéger au mieux les Ontariens et les garder en sécurité pendant la pandémie de COVID-19. Nous sommes reconnaissants de bénéficier de l'appui de deux unités mobiles de santé qui peuvent être pleinement déployées. Alors que nous nous cherchons à aider notre système de soins de santé à gérer ses défis en matière de capacité, nous continuons d'exhorter toute la population à suivre les lignes directrices en matière de santé publique et à rester à la maison, à rester en sécurité et à sauver des vies. »

- L'honorable Sylvia Jones, Solliciteure générale de l'Ontario

Faits en bref

Afin de se préparer à une éventuelle augmentation du nombre de cas de COVID-19, en avril 2020, Services publics et Approvisionnement Canada a conclu des contrats avec Weatherhaven Global Resources Ltd. et SNC-Lavalin PAE Inc. pour concevoir, gérer et déployer des unités mobiles de santé, au besoin.

Les deux unités déployées sont fournies par Weatherhaven Global Resources. Ces unités ont été mises à l'essai lors d'un exercice de prédéploiement à Brockville ( Ontario ) en décembre 2020.

