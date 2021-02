CALGARY, AB, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Il est essentiel d'assurer la sécurité de nos enfants et de les protéger contre toute forme d'exploitation sexuelle. En raison de la pandémie de COVID-19, les enfants passent davantage de temps en ligne, ce qui les rend plus vulnérables aux cybermenaces, comme l'abus sexuel en ligne. Le gouvernement du Canada est résolu à protéger les enfants contre ce crime odieux.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé le versement par le gouvernement fédéral d'un financement de plus de 1,2 million de dollars sur deux ans afin d'accroître la capacité d'enquête des groupes de lutte contre l'exploitation d'enfants dans Internet (GLEEI) de l'Alberta.

Les services de police de Calgary et d'Edmonton utiliseront ce financement pour renforcer leurs capacités à prévenir l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, ainsi qu'à identifier et à poursuivre les auteurs de ce type de crime. Le financement servira à embaucher des enquêteurs et du personnel civil pour permettre aux GLEEI de l'Alberta de répondre à la demande croissante pour leurs services. Le financement permettra également d'acheter du matériel et des outils spécialisés qui permettront aux enquêteurs d'accéder en toute légalité à d'importantes preuves numériques.

L'amélioration de la capacité opérationnelle des GLEEI de l'Alberta permettra également de faciliter l'échange de renseignements et les travaux intergouvernementaux entre les différents GLEEI d'un bout à l'autre du Canada. Cette collaboration entre les services de police est essentielle afin de protéger les enfants contre ce crime souvent sans frontière.

Citations

« L'exploitation sexuelle des enfants est un crime intolérable qui entraîne souvent des conséquences dévastatrices et durables sur ses victimes. Les avancées technologiques nous aident à rester connectés, mais offrent également de nouvelles possibilités aux criminels. Il est essentiel pour nos organismes d'application de la loi d'avoir accès aux outils dont ils ont besoin pour lutter contre ces crimes en ligne de plus en plus sophistiqués. Ce financement fournira à nos groupes de lutte contre l'exploitation d'enfants dans Internet de l'Alberta les ressources supplémentaires dont ils ont besoin pour soutenir leurs travaux essentiels afin d'assurer la sécurité de nos enfants. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Avec la pandémie, nous savons que les enfants passent plus de temps en ligne, ce qui peut les laisser vulnérables à l'exploitation. Nos enquêteurs restent engagés à protéger les enfants en ligne et ce financement nous permettra d'augmenter notre capacité à effectuer des enquêtes sur l'exploitation sexuelle infantile afin de répondre à la demande croissante et de protéger nos enfants contre les prédateurs en lignes. »

- Chef adjoint Paul Cook, Service de police de Calgary

« Alors que la connectivité en ligne devient de plus en plus répandue dans nos vies, l'exploitation infantile sur internet devient un problème croissant sans frontières gouvernementales. Les services de police de l'Alberta continuent de collaborer par l'intermédiaire de l'Alberta Law Enforcement Response Teams (ALERT) pour arrêter l'exploitation infantile sur internet, et ce financement nous aidera à maintenir le rythme avec les demandes croissantes et la complexité de ce domaine d'enquête hautement spécialisé. »

- Chef adjoint Kevin Brezinski, Service de police d'Edmonton

Faits en bref

Le financement est versé dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet et de la Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé (PCPCGCO).

et de la Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé (PCPCGCO). Sécurité publique Canada (SP) dirige la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet en partenariat avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le ministère de la Justice Canada et le Centre canadien de protection de l'enfance, qui constitue des organismes non gouvernementaux.

(SP) dirige en partenariat avec la Gendarmerie royale du (GRC), le ministère de la et le Centre canadien de protection de l'enfance, qui constitue des organismes non gouvernementaux. S'appuyant sur les investissements prévus dans les budgets de 2017 et de 2018 pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, le budget de 2019 a élargi l'investissement du gouvernement à l'aide d'une somme supplémentaire de 22,24 millions de dollars sur trois ans pour mieux protéger les enfants. Cette somme de 22,24 millions de dollars comprenait une enveloppe de 15 millions de dollars pour renforcer les capacités des GLEEI des forces policières provinciales et municipales.

de 2018 pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, le budget de 2019 a élargi l'investissement du gouvernement à l'aide d'une somme supplémentaire de 22,24 millions de dollars sur trois ans pour mieux protéger les enfants. Cette somme de 22,24 millions de dollars comprenait une enveloppe de 15 millions de dollars pour renforcer les capacités des GLEEI des forces policières provinciales et municipales. Sécurité publique Canada a versé plus de 8 millions de dollars à l' Ontario et au Québec dans l'objectif de renforcer la capacité de leurs GLEEI. Sécurité publique Canada discute actuellement avec d'autres provinces admissibles de leurs besoins et de leurs possibilités de financement.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Mary-Liz Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca