OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - Les Territoires du Nord-Ouest connaissent actuellement la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée, entraînant des évacuations généralisées, la perte de biens personnels et des dommages aux infrastructures essentielles.

Le 12 août, l'honorable Harjit Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, a approuvé une demande d'aide fédérale du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour soutenir les efforts pour combattre les feux de forêt.

En réponse à cette demande d'aide, l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, a autorisé les Forces armées canadiennes (FAC) à fournir :

du personnel et des ressources pour aider et faciliter la lutte contre les incendies de type III;

les ressources de transport aérien pour le déplacement du personnel et de l'équipement, ainsi que l'évacuation et le soutien logistique;

du soutien à la planification et à la coordination.

En plus du déploiement des FAC, le gouvernement fédéral prévoit également les mesures de soutien suivantes :

Financement consacré aux activités d'intervention et de rétablissement pour les Premières Nations admissibles dans le cadre du Programme d'aide à la gestion des urgences de Services aux Autochtones Canada.

Services publics et Approvisionnement Canada fournira des conseils aux Territoires en ce qui a trait à l'approvisionnement en options commerciales, s'il y a lieu, pour aider l'intervention générale face aux répercussions des feux de forêt.

La Garde côtière canadienne fournira :

jusqu'à deux membres du personnel formés au système de commandement des interventions, au besoin;



Diverses pièces d'équipement portatif, dont des pompes à eau, une remorque de poste de commandement mobile, des camions et des opérateurs associés.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux et territoriaux pour coordonner l'intervention fédérale dans les Territoires du Nord-Ouest.

Citations

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour nous assurer que les collectivités ont le soutien dont elles ont besoin. Le gouvernement du Canada mobilise toutes les ressources fédérales nécessaires pour aider à gérer cette situation sans précédent, et j'aimerais remercier tous les pompiers, les premiers intervenants, le personnel des Forces armées canadiennes, les responsables de la gestion des urgences, et les bénévoles locaux pour leur dévouement et leur travail acharné. »

- L'honorable Harjit Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada

« Pendant les feux de forêt, les inondations et les autres périodes difficiles, les Forces armées canadiennes ont toujours répondu à l'appel. Nous sommes solidaires des habitants des Territoires du Nord-Ouest qui vivent leur pire saison de feux de forêt, et je suis convaincu que nos militaires feront tout leur possible pour aider leurs concitoyens. Je remercie tous les membres des Forces armées canadiennes qui ont participé à cet effort pour leur dévouement. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

« La Garde côtière canadienne est prête à travailler avec tous ses partenaires pour aider les résidents des Territoires du Nord-Ouest. Nous sommes de tout cœur avec les communautés touchées par ces feux sans précédent et les premiers répondants qui leur viennent en aide. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Alors que le Canada continue de connaître une saison record de feux de forêt, notre gouvernement travaille avec les provinces et les territoires pour s'assurer qu'ils disposent des ressources nécessaires pour lutter contre ces incendies. Après avoir rencontré récemment la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Mme Cochrane, à Inuvik, où il y avait beaucoup de fumée dans l'air provenant des feux de forêt à proximité, je lui ai assuré que le gouvernement fédéral serait là pour l'aider de toutes les façons possibles. Je tiens à remercier tous les pompiers, les bénévoles et les responsables locaux du Canada et du monde entier qui travaillent dans des situations très dangereuses pour assurer la sécurité des gens. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Alors que de nombreuses collectivités des Territoires du Nord-Ouest sont aux prises avec de graves feux de forêt, le gouvernement du Canada fournit un soutien indispensable aux efforts locaux de lutte contre les incendies. Merci à tous ceux qui ont aidé à mettre les résidents hors de danger et aux équipes de pompiers pour leur travail acharné tout au long de cette saison sans précédent des feux de forêt. »

- Michael McLeod, membre du parlement, Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

En date du 14 août 2023, il y a 236 incendies actifs dans les Territoires du Nord-Ouest, dont 2 126 254 hectares ont été brûlés, ce qui est bien au-delà de la moyenne saisonnière.

Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner l'intervention fédérale aux événements d'urgence.

Au Canada , les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si elles ont besoin d'aide, les municipalités la demandent à leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si elles ont besoin d'aide, les municipalités la demandent à leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que des ressources fédérales supplémentaires sont nécessaires pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande d'aide fédérale officielle, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, et comprend une consultation et une coordination provinciales-territoriales et interministérielles.

Si les autorités provinciales et territoriales ont besoin d'aide, elles peuvent en demander aux Forces armées canadiennes (FAC). Lorsque les FAC interviennent lors de catastrophes naturelles au Canada , elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS.

, elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS. L'aide des FAC complète et améliore les ressources provinciales et locales à l'aide de capacités uniques, y compris le personnel et le matériel militaires. L'objectif principal est d'aider les autorités provinciales et locales à stabiliser la situation et de rassurer les résidents canadiens dans les zones touchées.

Le personnel et les ressources des FAC qui appuieront immédiatement ces efforts sont principalement tirés du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada , basé à la BFC Valcartier, avec des ressources aériennes de la 8e Escadre Trenton et de la 19e Escadre Comox.

, basé à la BFC Valcartier, avec des ressources aériennes de la 8e Escadre Trenton et de la 19e Escadre Comox. Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec les bureaux régionaux de Sécurité publique Canada en cas d'urgence. Ces bureaux régionaux, qui sont situés dans toutes les provinces et dans le Nord, fournissent une perspective et des commentaires régionaux tout en appuyant la coordination de l'intervention fédérale en cas d'urgence. Leurs réseaux de fonctionnaires provinciaux et territoriaux, d'autres ministères et organismes fédéraux, ainsi que de diverses collectivités et parties prenantes, sont essentiels à ce travail.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique du Canada, 613-991-0657, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, 613 904-3333, [email protected]; Kyle Allen, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]