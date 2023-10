MALPEQUE, PE, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Il nous incombe en tant que Canadiens de nous assurer que les aînés qui ont bâti notre pays peuvent vieillir dans la dignité et en toute sécurité. Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les organismes locaux qui apportent du soutien à nos aînés en renforçant leur autonomie et en contribuant à leur santé et à leur bien-être.

Aujourd'hui, le ministre des Aînés du Canada, Seamus O'Regan Jr., a annoncé un investissement de 496 571 $ en vue de financer vingt-cinq projets communautaires visant à soutenir les aînés partout à l'Île-du-Prince-Édouard. Le ministre a fait cette annonce au Crapaud Community Curling Club, à Malpeque, qui utilisera le financement provenant du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour acheter des thermopompes afin que les aînés puissent continuer à jouer au curling et à participer à des activités sociales et à des programmes communautaires dans les locaux du club. Ce financement a été versé dans le cadre de l'appel de propositions de 2022-2023 pour des projets communautaires du PNHA.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2022-2023 pour des projets communautaires du PNHA, les organismes étaient invités à demander du financement qui permettrait de créer pour les aînés des occasions de tisser plus de liens, d'obtenir plus de soutien et de demeurer plus actifs au sein de leur communauté; ces projets devaient aussi refléter les priorités nationales, à savoir :

favoriser le vieillissement en santé grâce à des activités sociales, physiques et artistiques stimulantes;

prévenir la maltraitance des aînés, notamment par le biais de formation sur la littératie financière et numérique et sur la prévention de la fraude;

célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion en offrant des séances de mentorat intergénérationnel et des groupes de soutien par les pairs et en aidant les groupes vulnérables;

aider les nombreux aînés qui veulent vieillir chez eux en leur offrant un soutien concret.

L'annonce faite aujourd'hui renforce l'engagement du gouvernement à aider les aînés à vieillir dans la dignité et en pouvant faire des choix, ce qui comprend le nouveau Régime canadien de soins dentaires et le Carrefour retraite sur Canada.ca. Le Régime canadien de soins dentaires sera offert aux aînés à faible revenu admissibles d'ici la fin de 2023, car aucun Canadien ne devrait avoir à faire un choix entre être à l'aise de sourire ou payer sa facture de chauffage. À la suite de l'application, l'an dernier, du Régime aux enfants âgés de moins de 12 ans admissibles, l'élargissement de sa portée, cette année, visera les aînés à faible revenu ainsi que les personnes en situation de handicap et les Canadiens âgés de moins de 18 ans qui ne sont pas assurés. Le Carrefour retraite, sur Canada.ca, est le nouveau guichet unique pour la planification de la retraite, et il aide déjà les Canadiens à planifier une retraite sûre et digne au moyen d'applications simples, d'estimateurs de prestations, de questionnaires et de listes de contrôle. En éliminant les obstacles et en facilitant l'accès aux services, le Carrefour retraite permet aux aînés de prendre plus facilement leur retraite à leurs conditions.

« Lorsque les aînés ont plus d'interactions, sont plus engagés et sont plus actifs au sein de leur communauté, tout le monde y gagne. Par conséquent, nous désirons soutenir les organismes qui, à l'Île-du-Prince-Édouard, bâtissent des communautés plus inclusives et procurent aux aînés les outils dont ils ont besoin pour vieillir à leurs propres conditions.

- Le ministre des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

« Je me réjouis des investissements destinés aux aînés à Malpeque et partout à l'Île-du-Prince-Édouard. Ces initiatives amélioreront le bien-être social de ces personnes et aideront un plus grand nombre d'insulaires à vieillir selon leurs conditions. J'ai très hâte de constater les résultats de ce financement et les avantages qu'il procurera aux aînés. »

- Le député de Malpeque, Heath MacDonald

Les faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada. D'ici 2051, ce groupe représentera près de 25 % de la population, et il comprendra près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans.

Le volet des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions pour des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et à s'engager dans la communauté. Les organismes peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subvention.

Le gouvernement investit environ 50 millions de dollars par année dans les projets communautaires du PNHA. Dans le budget de 2022, il a proposé d'affecter 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans afin d'élargir la portée du programme pour qu'il finance davantage de projets, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des aînés et de leur permettre de continuer à participer pleinement à la vie communautaire.

Depuis sa création en 2004, le PNHA a financé plus de 36 500 projets dans des centaines de communautés d'un bout à l'autre du Canada. Au total, les fonds investis par le gouvernement du Canada dépassent les 780 millions de dollars.

Les fonds du PNHA financent des projets permettant l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager la participation sociale, promouvoir le bénévolat, soutenir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, et fournir une aide à l'immobilisation.

Chaque année, les organismes sont invités à demander du financement au PNHA pour des projets communautaires dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés à la suite de l'appel qui a eu lieu du 21 septembre au 1 er novembre 2022.

novembre 2022. Depuis la mise en service du Carrefour retraite cet été, plus de 60 000 Canadiens l'ont utilisé.

