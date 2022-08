CALGARY, AB, le 29 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement fédéral de plus de 17,4 millions pour la rénovation du pavillon de jour WinSport.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les projets d'infrastructure qui permettent d'améliorer les endroits où nous vivons et où nous nous rassemblons, afin de les rendre plus verts et plus accessibles pour ceux qui s'y rendent. Grâce au soutien apporté par le gouvernement fédéral, les Calgariens et les visiteurs du monde entier pourront profiter du pavillon de jour WinSport rénové pendant des décennies », a déclaré George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Grâce à ces travaux, WinSport peut continuer à soutenir les centaines de milliers de membres de la communauté, d'athlètes et d'invités qui visitent le parc chaque année, en préservant le pavillon de jour comme un lieu de rassemblement communautaire essentiel pour les générations à venir. Ce projet permettra de rénover, de revitaliser et d'agrandir le pavillon de jour, vieux de 35 ans, en améliorant son efficacité énergétique et en ajoutant d'importants éléments pour le rendre plus accessible », a déclaré Barry Heck, président-directeur général de WinSport.

« En tant que triple paralympienne atteinte de paralysie cérébrale, j'ai appris à skier au Parc olympique du Canada à l'âge de six ans. La revitalisation du pavillon de jour pour qu'il soit plus inclusif et accessible élimine beaucoup de barrières pour ceux qui croyaient qu'il n'est pas possible de pratiquer des sport et loisirs », a déclaré Alana Ramsay, skieuse paralympique.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer l'expérience des visiteurs et des invités de WinSport, et de perpétuer la tradition d'engagement communautaire et d'activité physique dans cette installation héritée des Jeux olympiques d'hiver de 1988. La rénovation visera quatre objectifs de conception clés : une circulation sans obstacle entre le stationnement, le pavillon de jour et les installations récréatives; une amélioration de la circulation interne, des communications et de la signalisation, ainsi que des passages accessibles à l'intérieur du bâtiment; un agrandissement et une reconfiguration visant à optimiser la taille et l'emplacement des installations de services aux visiteurs, de l'espace destiné à être utilisé par le public et des installations de services sportifs; une réduction et une optimisation de l'impact environnemental à long terme du bâtiment grâce à une transition de l'édifice vers la carboneutralité.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 17 452 729 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

investit 17 452 729 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones que le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs intéresse sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets liés à de nouveaux bâtiments communautaires, et dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus est prévu plus tard en 2022, mais le moment n'a pas encore été fixé. Les renseignements relatifs à ce deuxième processus seront publiés sur la page Bâtiments communautaires verts et inclusifs du site Web d'Infrastructure Canada dès qu'ils seront disponibles.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissement visant à soutenir une économie et un environnement sains

